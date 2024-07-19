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Трамп назвал свое мнению о причинах СВО
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Трамп назвал свое мнению о причинах СВО

Нынешний кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выдвинул предположение о связи между выводом американских войск из Афганистана в 2021 году и началом российской военной операции на Украине.

По мнению Трампа, неудачная операция по выводу войск продемонстрировала некомпетентность администрации Байдена, что, в свою очередь, могло вдохновить Россию на активные действия в отношении Украины. Он подчеркнул, что российское руководство, наблюдая за действиями американской администрации, могло прийти к выводу о ее неспособности эффективно реагировать на международные вызовы.

Стоит напомнить, что в апреле 2021 года президент Джо Байден анонсировал планы по выводу американских войск из Афганистана, где они находились с 2001 года. Свое решение Байден обосновал значительными потерями США за период военного присутствия в стране, упомянув о гибели почти 2,5 тысяч американцев и ранении более 20 тысяч.

Параллельно с выводом американского контингента в Афганистане произошел стремительный захват власти движением "Талибан", признанным в России террористической организацией и запрещенным на ее территории.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Официальной целью операции была названа защита мирного населения Донбасса от, как было заявлено, "геноцида со стороны киевских властей".

Фото: From Wikimedia Commons/ Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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