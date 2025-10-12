Как провести отпуск в Дубае, не соря деньгами: опыт, который ломает стереотипы
Можно ли уложиться в адекватный бюджет, если провести пять дней в одном из самых дорогих городов мира? Как показывает практика, вполне. Об этом сообщает канал на Дзен "Мне просто нравится", где автор подробно рассказала о своих тратах во время сентябрьской поездки в Дубай и последующее путешествие в Индию.
Осенью 2025 года путешественница отправилась сначала в ОАЭ, а затем на Гоа. Погодные условия оказались на удивление комфортными в обоих направлениях: "И на Гоа не было дождей и ветра. Но сейчас не об этом", — уточняет автор. Экономить на впечатлениях она не планировала: поднималась на смотровые площадки, посещала экскурсии. А вот в вопросах еды выбрала практичный подход: чем проще — тем лучше.
Транспорт: жара против пеших прогулок
На передвижение по городу ушло около 100 дирхамов. В день выходило примерно по 20 дирхамов на метро и автобусы. Курс на момент поездки составлял 24,5 ₽ за один дирхам. Автор признаётся, что сначала хотела добираться до пляжа пешком, ориентируясь по карте, но реальность внесла коррективы: при +37 °C такой план теряет привлекательность. Пополнение транспортной карты в метро возможно лишь от 20 дирхамов за раз.
Жильё: промокод решает
На проживание ушло порядка 800 дирхамов. Отель автор забронировала через приложение Т-банка, использовав промокод на первый заказ. В итоге ночь обошлась примерно в 3500 рублей. "Отель был уставший в плане интерьера", — признаётся она, однако раннее заселение за 100 дирхамов и возможность оставить чемодан при выезде компенсировали недостатки. Приятным бонусом стало расположение рядом с крупным Carrefour — всего пять минут пешком.
Еда: супермаркет вместо ресторанов
Всего на питание ушло 63 дирхама. Carrefour автор сравнивает с российскими Ашаном или "Лентой" — огромный ассортимент, множество отделов и минимум людей только в момент открытия, около 9 утра. Магазин работает до часу ночи, и даже в 23:00, по словам путешественницы, там много посетителей.
Цены на готовую еду выглядели так:
- салат с тунцом — 15 дирхам;
- рис с курицей, бобами и нутом (на два приёма) — 12 дирхам;
- салат с манго и авокадо — 30 дирхам;
- пончик без начинки — 1 дирхам;
- солёная лепёшка с сыром — 1 дирхам;
- натуральные соки 250 мл — 4 дирхама.
Такое решение позволило не тратить время на рестораны и ощутимо сократить расходы.
Развлечения и впечатления
На экскурсии, отдых и шопинг ушло в общей сложности 37 долларов и 252 дирхама. Экскурсия со спутником обошлась в 37 долларов (примерно 135 дирхамов). Подъём на верх "Дубайской рамки" стоил 52 дирхама. Особое впечатление оставил женский день в баре на острове, где безлимитный алкоголь предлагался за 200 дирхамов.
Практичные покупки и советы
Автор отдельно советует зайти в магазин низких цен Day to Day — аналог местного фикс-прайса. По её словам, там можно найти сувениры, масла, обувь и одежду за 10-20 дирхамов. Для туристов, желающих совместить экономию с практичностью, это одно из самых удачных мест для шопинга.
Интересный факт: сеть Carrefour представлена в 30+ странах и считается одним из крупнейших ретейлеров Ближнего Востока. Во многих супермаркетах, как отмечают путешественники, отдел готовой еды занимает целую зону и конкурирует по популярности с фуд-кортами в моллах.
Посчитать точную стоимость отдыха автору сложно, ведь после Дубая она сразу отправилась в Индию. Примерная сумма за пять дней в эмирате составила около 60 000 рублей. "Хоть раз в жизни нужно посетить Дубай, посмотреть на то, что сам человек может сделать с безжизненной пустыней", — делится она. По её словам, город впечатляет сочетанием красоты пляжей и приветливостью людей.
Несмотря на статус дорогого направления, при продуманном подходе и умеренных ожиданиях поездка оказывается доступной даже без строгой экономии.
