Как провести отпуск в Дубае, не соря деньгами: опыт, который ломает стереотипы

Можно ли уложиться в адекватный бюджет, если провести пять дней в одном из самых дорогих городов мира? Как показывает практика, вполне. Об этом сообщает канал на Дзен "Мне просто нравится", где автор подробно рассказала о своих тратах во время сентябрьской поездки в Дубай и последующее путешествие в Индию.

Осенью 2025 года путешественница отправилась сначала в ОАЭ, а затем на Гоа. Погодные условия оказались на удивление комфортными в обоих направлениях: "И на Гоа не было дождей и ветра. Но сейчас не об этом", — уточняет автор. Экономить на впечатлениях она не планировала: поднималась на смотровые площадки, посещала экскурсии. А вот в вопросах еды выбрала практичный подход: чем проще — тем лучше.

Транспорт: жара против пеших прогулок

На передвижение по городу ушло около 100 дирхамов. В день выходило примерно по 20 дирхамов на метро и автобусы. Курс на момент поездки составлял 24,5 ₽ за один дирхам. Автор признаётся, что сначала хотела добираться до пляжа пешком, ориентируясь по карте, но реальность внесла коррективы: при +37 °C такой план теряет привлекательность. Пополнение транспортной карты в метро возможно лишь от 20 дирхамов за раз.

Жильё: промокод решает

На проживание ушло порядка 800 дирхамов. Отель автор забронировала через приложение Т-банка, использовав промокод на первый заказ. В итоге ночь обошлась примерно в 3500 рублей. "Отель был уставший в плане интерьера", — признаётся она, однако раннее заселение за 100 дирхамов и возможность оставить чемодан при выезде компенсировали недостатки. Приятным бонусом стало расположение рядом с крупным Carrefour — всего пять минут пешком.

Еда: супермаркет вместо ресторанов

Всего на питание ушло 63 дирхама. Carrefour автор сравнивает с российскими Ашаном или "Лентой" — огромный ассортимент, множество отделов и минимум людей только в момент открытия, около 9 утра. Магазин работает до часу ночи, и даже в 23:00, по словам путешественницы, там много посетителей.

Цены на готовую еду выглядели так:

салат с тунцом — 15 дирхам;

рис с курицей, бобами и нутом (на два приёма) — 12 дирхам;

салат с манго и авокадо — 30 дирхам;

пончик без начинки — 1 дирхам;

солёная лепёшка с сыром — 1 дирхам;

натуральные соки 250 мл — 4 дирхама.

Такое решение позволило не тратить время на рестораны и ощутимо сократить расходы.

Развлечения и впечатления

На экскурсии, отдых и шопинг ушло в общей сложности 37 долларов и 252 дирхама. Экскурсия со спутником обошлась в 37 долларов (примерно 135 дирхамов). Подъём на верх "Дубайской рамки" стоил 52 дирхама. Особое впечатление оставил женский день в баре на острове, где безлимитный алкоголь предлагался за 200 дирхамов.

Практичные покупки и советы

Автор отдельно советует зайти в магазин низких цен Day to Day — аналог местного фикс-прайса. По её словам, там можно найти сувениры, масла, обувь и одежду за 10-20 дирхамов. Для туристов, желающих совместить экономию с практичностью, это одно из самых удачных мест для шопинга.

Интересный факт: сеть Carrefour представлена в 30+ странах и считается одним из крупнейших ретейлеров Ближнего Востока. Во многих супермаркетах, как отмечают путешественники, отдел готовой еды занимает целую зону и конкурирует по популярности с фуд-кортами в моллах.

Посчитать точную стоимость отдыха автору сложно, ведь после Дубая она сразу отправилась в Индию. Примерная сумма за пять дней в эмирате составила около 60 000 рублей. "Хоть раз в жизни нужно посетить Дубай, посмотреть на то, что сам человек может сделать с безжизненной пустыней", — делится она. По её словам, город впечатляет сочетанием красоты пляжей и приветливостью людей.

Несмотря на статус дорогого направления, при продуманном подходе и умеренных ожиданиях поездка оказывается доступной даже без строгой экономии.