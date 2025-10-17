Планшетный бум: как доступные модели захватывают российские дома
Интерес к доступным планшетам в России в 2025 году вырос настолько, что именно они стали главным драйвером рынка мобильной электроники. Пока премиум-сегмент стагнирует, всё больше покупателей выбирают устройства стоимостью до 15 тысяч рублей — практичные, функциональные и подходящие для семьи, учёбы и повседневных задач.
По данным розничной сети МТС, именно этот ценовой диапазон стал самым быстрорастущим в третьем квартале 2025 года. Покупатели сделали выбор в пользу разумного баланса между ценой и возможностями, а производители оперативно подстроились под спрос, предлагая всё более интересные модели.
"Рост спроса на сегмент 10-15 тысяч рублей связан с подготовкой к учебному году и увеличением активности покупателей в начале осени. При этом значительная часть устройств от ведущих брендов сосредоточена именно в этом ценовом диапазоне", — отметил коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.
Как изменился рынок планшетов
По итогам третьего квартала в России продано 722 тысячи планшетов — на сумму около 13 миллиардов рублей. Средняя цена устройства по итогам периода составила 18 тысяч рублей. Особенно заметно вырос интерес к моделям до 15 тысяч: в штуках — плюс 36%, в деньгах — плюс 32%.
Ещё в начале года их доля составляла около 19% рынка, а теперь — 25%. Всего за три месяца россияне приобрели 182 тысячи таких устройств, потратив на них свыше 2 миллиардов рублей.
Лидирует по-прежнему сегмент до 10 тысяч рублей (около 30% всех продаж), но именно "середнячки" в диапазоне 10-15 тысяч уверенно вытесняют более дорогие модели стоимостью от 15 до 20 тысяч рублей.
Сравнение сегментов планшетов
|Категория
|Средняя цена
|Доля рынка
|Основное назначение
|До 10 тыс. руб.
|8 000 ₽
|30%
|Простые задачи, дети, просмотр видео
|10-15 тыс. руб.
|12 000 ₽
|25%
|Учёба, работа, мультимедиа
|15-20 тыс. руб.
|17 000 ₽
|20%
|Продвинутые модели с LTE и большими экранами
|Свыше 20 тыс. руб.
|27 000 ₽+
|25%
|Профессиональные и премиальные устройства
Бренды-лидеры 2025 года
Покупательские предпочтения меняются, но тройка фаворитов остаётся стабильной. На первом месте — Xiaomi, которому принадлежит 16% продаж в штуках. Далее следуют Huawei (14%) и Samsung (13%).
Если считать по выручке, картина немного иная: Apple удерживает лидерство с 17% в деньгах, несмотря на более скромную долю в количественном выражении (6%).
Топ-5 брендов по продажам
В деньгах:
-
Apple — 17%;
-
Huawei и Xiaomi — по 17%;
-
Samsung — 16%;
-
Китайские бренды второго эшелона — 4%;
-
Lenovo — 2%.
В штуках:
-
Xiaomi — 16%;
-
Huawei — 14%;
-
Samsung — 13%;
-
Китайские бренды второго эшелона — 12%;
-
Apple — 6%.
Самыми востребованными моделями стали Xiaomi Pad SE 11, Samsung Galaxy Tab A9+ и Apple iPad 11 (2025 года).
Советы по выбору бюджетного планшета
-
Определитесь с задачами. Для видео, чтения и учебных занятий достаточно 3-4 ГБ оперативной памяти и процессора уровня Snapdragon 680 или Unisoc T616.
-
Смотрите на экран. IPS-панель с диагональю 10-11 дюймов и разрешением Full HD даст комфорт без переплаты.
-
Проверяйте автономность. Батарея ёмкостью 7000 мА·ч и больше обеспечивает до 10 часов активной работы.
-
Поддержка обновлений. Бренды вроде Xiaomi, Huawei и Samsung регулярно выпускают обновления безопасности даже для недорогих моделей.
-
Не гонитесь за LTE. Для учёбы и дома Wi-Fi-версии вполне достаточно — они дешевле на 2-3 тысячи рублей.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка планшета без учёта объёма встроенной памяти.
Последствие: быстрое переполнение, тормоза и необходимость сброса данных.
Альтернатива: выбирайте модели с минимум 64 ГБ или поддержкой microSD.
-
Ошибка: ориентация только на бренд.
Последствие: переплата без ощутимого прироста качества.
Альтернатива: рассмотрите Realme, Honor или Blackview — хорошие характеристики при меньшей цене.
-
Ошибка: игнорирование гарантии и сертификации.
Последствие: сложности с ремонтом и отсутствием поддержки.
Альтернатива: покупайте устройства у официальных ритейлеров (МТС, DNS, "Ситилинк").
А что если купить подержанный планшет?
Б/у-устройства могут быть разумным выбором, если требуется временное решение. Однако в сегменте до 15 тысяч рублей новые модели зачастую превосходят старшие планшеты прошлых лет по производительности, дисплею и батарее. Лучше переплатить пару тысяч и получить полноценную гарантию и свежую ОС.
Плюсы и минусы бюджетных моделей
|Плюсы
|Минусы
|Доступная цена
|Иногда слабый звук
|Достаточная мощность для учёбы и фильмов
|Пластиковый корпус
|Простое управление
|Меньше памяти и обновлений
|Лёгкость и компактность
|Средние камеры
|Гарантия и наличие аксессуаров
|Нет 5G и NFC
FAQ
Как выбрать планшет для ребёнка?
Берите модель с экраном 10 дюймов, защитным стеклом и родительским контролем. Xiaomi Pad SE и Huawei MatePad SE — оптимальные варианты.
Что лучше — Android или iPad?
Для базовых задач Android-планшеты выгоднее. iPad подойдёт тем, кто уже пользуется техникой Apple и готов заплатить за экосистему.
Сколько стоит хороший бюджетный планшет?
Средняя цена качественной модели в 2025 году — от 11 до 13 тысяч рублей. Этого достаточно для учёбы, видео и онлайн-занятий.
Как увеличить срок службы планшета?
Используйте чехол, не допускайте глубоких разрядов, обновляйте систему. При бережном обращении устройство прослужит 4-5 лет.
Мифы и правда
-
Миф: дешёвые планшеты быстро ломаются.
Правда: современные бюджетные модели проходят те же тесты, что и средний класс.
-
Миф: хороший экран бывает только у дорогих устройств.
Правда: IPS-матрицы высокого качества встречаются и в моделях до 15 тыс.
-
Миф: у недорогих планшетов слабый интернет.
Правда: даже базовые Wi-Fi-версии поддерживают стабильную скорость 5 ГГц.
Интересные факты
-
Россия входит в топ-10 стран по продажам планшетов в штуках, но не в деньгах — из-за ориентации на бюджетные устройства.
-
Xiaomi за три года увеличила долю в российском сегменте планшетов более чем вдвое.
-
Каждый третий планшет до 15 тысяч покупается для ребёнка или школьника.
Исторический контекст
До пандемии 2020 года планшеты считались нишевым устройством: их доля на рынке мобильной электроники не превышала 8%. Однако переход на дистанционное обучение и рост популярности стриминговых сервисов вернули им актуальность. Уже к 2025 году рынок вырос почти вдвое, а недорогие модели стали массовым товаром наравне со смартфонами.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru