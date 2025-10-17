Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Anna Demianenko is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Опубликована сегодня в 14:04

Планшетный бум: как доступные модели захватывают российские дома

Продажи бюджетных планшетов в России выросли на 36% в третьем квартале 2025 года — данные МТС

Интерес к доступным планшетам в России в 2025 году вырос настолько, что именно они стали главным драйвером рынка мобильной электроники. Пока премиум-сегмент стагнирует, всё больше покупателей выбирают устройства стоимостью до 15 тысяч рублей — практичные, функциональные и подходящие для семьи, учёбы и повседневных задач.

По данным розничной сети МТС, именно этот ценовой диапазон стал самым быстрорастущим в третьем квартале 2025 года. Покупатели сделали выбор в пользу разумного баланса между ценой и возможностями, а производители оперативно подстроились под спрос, предлагая всё более интересные модели.

"Рост спроса на сегмент 10-15 тысяч рублей связан с подготовкой к учебному году и увеличением активности покупателей в начале осени. При этом значительная часть устройств от ведущих брендов сосредоточена именно в этом ценовом диапазоне", — отметил коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Как изменился рынок планшетов

По итогам третьего квартала в России продано 722 тысячи планшетов — на сумму около 13 миллиардов рублей. Средняя цена устройства по итогам периода составила 18 тысяч рублей. Особенно заметно вырос интерес к моделям до 15 тысяч: в штуках — плюс 36%, в деньгах — плюс 32%.

Ещё в начале года их доля составляла около 19% рынка, а теперь — 25%. Всего за три месяца россияне приобрели 182 тысячи таких устройств, потратив на них свыше 2 миллиардов рублей.

Лидирует по-прежнему сегмент до 10 тысяч рублей (около 30% всех продаж), но именно "середнячки" в диапазоне 10-15 тысяч уверенно вытесняют более дорогие модели стоимостью от 15 до 20 тысяч рублей.

Сравнение сегментов планшетов

Категория Средняя цена Доля рынка Основное назначение
До 10 тыс. руб. 8 000 ₽ 30% Простые задачи, дети, просмотр видео
10-15 тыс. руб. 12 000 ₽ 25% Учёба, работа, мультимедиа
15-20 тыс. руб. 17 000 ₽ 20% Продвинутые модели с LTE и большими экранами
Свыше 20 тыс. руб. 27 000 ₽+ 25% Профессиональные и премиальные устройства

Бренды-лидеры 2025 года

Покупательские предпочтения меняются, но тройка фаворитов остаётся стабильной. На первом месте — Xiaomi, которому принадлежит 16% продаж в штуках. Далее следуют Huawei (14%) и Samsung (13%).

Если считать по выручке, картина немного иная: Apple удерживает лидерство с 17% в деньгах, несмотря на более скромную долю в количественном выражении (6%).

Топ-5 брендов по продажам

В деньгах:

  1. Apple — 17%;

  2. Huawei и Xiaomi — по 17%;

  3. Samsung — 16%;

  4. Китайские бренды второго эшелона — 4%;

  5. Lenovo — 2%.

В штуках:

  1. Xiaomi — 16%;

  2. Huawei — 14%;

  3. Samsung — 13%;

  4. Китайские бренды второго эшелона — 12%;

  5. Apple — 6%.

Самыми востребованными моделями стали Xiaomi Pad SE 11, Samsung Galaxy Tab A9+ и Apple iPad 11 (2025 года).

Советы по выбору бюджетного планшета

  1. Определитесь с задачами. Для видео, чтения и учебных занятий достаточно 3-4 ГБ оперативной памяти и процессора уровня Snapdragon 680 или Unisoc T616.

  2. Смотрите на экран. IPS-панель с диагональю 10-11 дюймов и разрешением Full HD даст комфорт без переплаты.

  3. Проверяйте автономность. Батарея ёмкостью 7000 мА·ч и больше обеспечивает до 10 часов активной работы.

  4. Поддержка обновлений. Бренды вроде Xiaomi, Huawei и Samsung регулярно выпускают обновления безопасности даже для недорогих моделей.

  5. Не гонитесь за LTE. Для учёбы и дома Wi-Fi-версии вполне достаточно — они дешевле на 2-3 тысячи рублей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка планшета без учёта объёма встроенной памяти.
    Последствие: быстрое переполнение, тормоза и необходимость сброса данных.
    Альтернатива: выбирайте модели с минимум 64 ГБ или поддержкой microSD.

  • Ошибка: ориентация только на бренд.
    Последствие: переплата без ощутимого прироста качества.
    Альтернатива: рассмотрите Realme, Honor или Blackview — хорошие характеристики при меньшей цене.

  • Ошибка: игнорирование гарантии и сертификации.
    Последствие: сложности с ремонтом и отсутствием поддержки.
    Альтернатива: покупайте устройства у официальных ритейлеров (МТС, DNS, "Ситилинк").

А что если купить подержанный планшет?

Б/у-устройства могут быть разумным выбором, если требуется временное решение. Однако в сегменте до 15 тысяч рублей новые модели зачастую превосходят старшие планшеты прошлых лет по производительности, дисплею и батарее. Лучше переплатить пару тысяч и получить полноценную гарантию и свежую ОС.

Плюсы и минусы бюджетных моделей

Плюсы Минусы
Доступная цена Иногда слабый звук
Достаточная мощность для учёбы и фильмов Пластиковый корпус
Простое управление Меньше памяти и обновлений
Лёгкость и компактность Средние камеры
Гарантия и наличие аксессуаров Нет 5G и NFC

FAQ

Как выбрать планшет для ребёнка?
Берите модель с экраном 10 дюймов, защитным стеклом и родительским контролем. Xiaomi Pad SE и Huawei MatePad SE — оптимальные варианты.

Что лучше — Android или iPad?
Для базовых задач Android-планшеты выгоднее. iPad подойдёт тем, кто уже пользуется техникой Apple и готов заплатить за экосистему.

Сколько стоит хороший бюджетный планшет?
Средняя цена качественной модели в 2025 году — от 11 до 13 тысяч рублей. Этого достаточно для учёбы, видео и онлайн-занятий.

Как увеличить срок службы планшета?
Используйте чехол, не допускайте глубоких разрядов, обновляйте систему. При бережном обращении устройство прослужит 4-5 лет.

Мифы и правда

  • Миф: дешёвые планшеты быстро ломаются.
    Правда: современные бюджетные модели проходят те же тесты, что и средний класс.

  • Миф: хороший экран бывает только у дорогих устройств.
    Правда: IPS-матрицы высокого качества встречаются и в моделях до 15 тыс.

  • Миф: у недорогих планшетов слабый интернет.
    Правда: даже базовые Wi-Fi-версии поддерживают стабильную скорость 5 ГГц.

Интересные факты

  1. Россия входит в топ-10 стран по продажам планшетов в штуках, но не в деньгах — из-за ориентации на бюджетные устройства.

  2. Xiaomi за три года увеличила долю в российском сегменте планшетов более чем вдвое.

  3. Каждый третий планшет до 15 тысяч покупается для ребёнка или школьника.

Исторический контекст

До пандемии 2020 года планшеты считались нишевым устройством: их доля на рынке мобильной электроники не превышала 8%. Однако переход на дистанционное обучение и рост популярности стриминговых сервисов вернули им актуальность. Уже к 2025 году рынок вырос почти вдвое, а недорогие модели стали массовым товаром наравне со смартфонами.

Читайте также

Учёные Google показали, что модели ИИ переоценивают сложность задач сегодня в 6:33
ИИ слишком умный? Google выяснила, что нейросети тратят тысячи токенов зря

Исследование Google показало: языковые модели слишком долго «размышляют», расходуя ресурсы впустую. Новый инструмент TRACE помогает понять, как ИИ думает — и как заставить его делать это короче.

Читать полностью » Сооснователь Reddit предложил создать интернет с сегодня в 5:38
Чаты против нейросетей: кто вернёт душу цифровому миру

Алексис Оганян заявил, что интернет потерял человечность и «стал мёртвым». Почему он видит будущее в живом контенте и приватных чатах — разбираем подробно.

Читать полностью » Правительство Японии предупредило OpenAI о нарушениях авторских прав из-за модели Sora 2 сегодня в 4:48
Аниме против ИИ: Япония встала на защиту своих героев от нейросети

Япония обратилась к OpenAI с предупреждением о нарушении авторских прав из-за видео, созданных Sora 2 с персонажами аниме и манги. Что требует Токио и как ответит компания — читайте в нашем материале.

Читать полностью » OpenAI запустит проект Stargate с энергопотреблением уровня 20 ядерных реакторов сегодня в 3:37
Цифровой "атомный реактор": как OpenAI строит самый амбициозный ИИ-проект в истории

OpenAI намерена привлечь $1 трлн для проекта Stargate — инфраструктуры, которая изменит рынок искусственного интеллекта. Как компания собирается реализовать эту идею — в нашем материале.

Читать полностью » Google запустила Recovery Contacts и вход по номеру телефона для восстановления аккаунта сегодня в 2:26
Пароли уходят в прошлое: как Google спасёт вас от взлома одним жестом

Google внедрила функции восстановления доступа и защиты от мошенников. Как работают Recovery Contacts и вход по номеру телефона — рассказываем подробно.

Читать полностью » Anthropic планирует увеличить годовую выручку до $26 млрд к 2026 году — Reuters сегодня в 1:11
Claude атакует: пока все обсуждают ChatGPT, его соперник уже берёт миллиарды

Создатель Claude, стартап Anthropic, прогнозирует выручку $26 млрд к 2026 году. Как компания обгоняет рынок и зачем ей офис в Индии — в нашем материале.

Читать полностью » ФАС потребовала от Apple обеспечить выбор российских поисковиков на iPhone сегодня в 0:26
iPhone стал чужим на родине Яндекса: ФАС взялась за Apple всерьёз

ФАС обвинила Apple в нарушении закона о защите прав потребителей, потребовав обеспечить равный доступ российских поисковых систем на устройствах iOS.

Читать полностью » Microsoft продлит обновления антивируса Defender на Windows 10 до 2028 года вчера в 23:26
ОС — на пенсию, защита — в строю: Defender останется с Windows 10 до последнего

Microsoft продлит обновления антивируса Defender для Windows 10 до 2028 года, обеспечивая пользователям базовую защиту даже после окончания поддержки ОС.

Читать полностью »

