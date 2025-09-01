Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:55

Подержанные кроссоверы рухнули в цене: этим летом рынок удивил всех

Эксперты "Авито Авто" назвали самые дешёвые кроссоверы с пробегом в России в 2025 году

Летом 2025 года российский рынок подержанных кроссоверов и внедорожников преподнёс автолюбителям немало сюрпризов. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию и колебания валютного курса, цены на многие модели заметно снизились. Эксперты "Авито Авто" подсчитали: средняя стоимость кроссоверов в стране составила около 1,5 миллиона рублей. Это на 7,4% меньше, чем год назад. Падение цен стало ощутимым сигналом для покупателей, которые до этого откладывали покупку из-за подорожания машин.

Лидеры среди доступных марок

Наиболее привлекательными по цене оказались автомобили марки Chevrolet. Средний ценник на подержанный кроссовер этой марки упал до 510 тысяч рублей, что на 7,9% ниже прошлогоднего уровня. Чуть дороже обходятся внедорожники Lada — около 520 тысяч рублей. Несмотря на то, что отечественные машины традиционно пользуются спросом у тех, кто ищет недорогой транспорт, цены на них также немного снизились.

Третью строчку в рейтинге доступных заняла Suzuki. Средняя стоимость кроссоверов этой марки составила 899 тысяч рублей, что на 10% меньше, чем в прошлом году. В пятёрку вошли также Nissan (1,2 миллиона рублей) и Renault (1,23 миллиона рублей). При этом именно Renault удалось удержать позиции во многом благодаря популярности модели Duster.

Самые бюджетные модели

Отдельного внимания заслуживает рейтинг наиболее доступных моделей. На первом месте оказалась легендарная Lada 4x4, цена на которую составила 360 тысяч рублей. За год она подешевела на 4%. На втором месте расположился Chery Tiggo (T11) со средней ценой в 370 тысяч рублей. Китайская модель показала рекордное падение стоимости — минус 15,9% за год. Замыкает тройку Chevrolet Niva с ценой в 455 тысяч рублей, которая также стала доступнее почти на 9%.

Популярные варианты из "середнячков"

Помимо лидеров, эксперты выделили и другие модели, которые остаются востребованными у покупателей. Среди них — Suzuki Grand Vitara со средней стоимостью 850 тысяч рублей и Lada Niva Legend, которая обойдётся примерно в 940 тысяч. Обе модели за последний год заметно подешевели: первая на 10,5%, вторая на 5,5%. Эти машины привлекают автолюбителей сочетанием простоты конструкции, доступного обслуживания и надёжности.

В десятку наиболее доступных вошли также Nissan Juke, Renault Duster, Mitsubishi ASX, Subaru Forester и Lada Niva Travel. Все эти модели имеют устойчивый спрос на вторичном рынке и продолжают удерживать внимание покупателей благодаря балансу цены и качества.

