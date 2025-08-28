Lada Azimut показали впервые — цена держится в секрете, но слухи уже ходят

Лето традиционно считается "затишьем" для авторынка: отпускной сезон снижает интерес к крупным покупкам. Однако в 2025 году автопроизводители сумели нарушить эту привычную логику и представить целую россыпь моделей. Наибольшее внимание, как и ожидалось, привлекли SUV — самый востребованный сегмент в России. Особенно публика ждала новинок в условно доступной категории.

Lada Azimut: долгожданный дебют

Главное событие сезона — появление Lada Azimut, первого кроссовера в линейке бренда. Продажи модели стартуют не раньше второй половины следующего года, а цена пока держится в секрете. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заверил, что ценник будет выше нынешних Lada, но ниже иностранных конкурентов сегмента B+.

Кроссовер построен на базе Vesta, отличается высоким клиренсом (208 мм) и, скорее всего, позаимствует от "донорской" модели моторную линейку. Пока известно лишь одно: привод будет передним.

Обновлённая Lada Niva Travel

На Петербургском международном экономическом форуме показали рестайлинговую Niva Travel. Продажи намечены на конец 2025 года, а стоимость начнётся примерно с 1,5 млн рублей.

Главная техническая новость — новый 1,8-литровый мотор мощностью 90 л. с., пришедший на смену прежнему 1,7-литровому агрегату. Внешне внедорожник изменился за счёт нового бампера, противотуманок и LED-оптики.

Chery Tiggo 4: "механика" для экономных

Летом Chery предложила доступную версию Tiggo 4 с механической коробкой передач. Под капотом — атмосферный двигатель на 1,5 литра мощностью 113 л. с.

Цена кроссовера в комплектации MT Line составляет 1 949 000 рублей. В список оборудования входят LED-оптика, камера заднего вида, парктроники и даже механический "ручник" — редкость для сегмента.

Haval M6: российская сборка по полному циклу

Модель Haval M6 известна россиянам с 2023 года, но теперь она выпускается в Калужской области по полному циклу. Оснащается кроссовер 1,5-литровым мотором на 143 л. с. и предлагается с "механикой" или "роботом".

Базовое оснащение включает LED-фары, подогрев передних сидений, климат- и круиз-контроль. При цене от 1 999 000 рублей M6 остаётся одной из самых доступных иномарок на рынке.

"Москвич 8": большой, но сравнительно доступный

Семиместный "Москвич 8" поступил в продажу этим летом и стал одним из самых недорогих кроссоверов D-класса. Цена стартует от 2 980 000 рублей. Для сравнения: Chery Tiggo 8 Pro Max обойдётся минимум в 3 050 000 рублей, а Geely Okavango — почти в 3,7 млн.

Вне зависимости от комплектации модель предлагается с 1,5-литровым турбодвигателем (174 л. с.) и "роботом". Уже в базе — климат-контроль, LED-оптика и электропривод зеркал. В более дорогих версиях добавляются панорамная крыша и камеры кругового обзора.

Skoda Kodiaq: параллельный импорт с акцентом на премиум

Параллельный импорт летом 2025 года не баловал изобилием, но на рынке появились казахстанские Skoda Kodiaq второго поколения.

Версия SportLine с 2,0-литровым турбомотором (190 л. с.) стоит около 5,3 млн рублей. Клиент получает цифровую приборную панель, панорамную крышу, климат-контроль и ассистенты парковки.