Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Lada Azimut
Lada Azimut
© Lada is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:16

Lada Azimut показали впервые — цена держится в секрете, но слухи уже ходят

Chery Tiggo 4, Haval M6 и "Москвич 8" вышли на рынок с новыми версиями и ценами

Лето традиционно считается "затишьем" для авторынка: отпускной сезон снижает интерес к крупным покупкам. Однако в 2025 году автопроизводители сумели нарушить эту привычную логику и представить целую россыпь моделей. Наибольшее внимание, как и ожидалось, привлекли SUV — самый востребованный сегмент в России. Особенно публика ждала новинок в условно доступной категории.

Lada Azimut: долгожданный дебют

Главное событие сезона — появление Lada Azimut, первого кроссовера в линейке бренда. Продажи модели стартуют не раньше второй половины следующего года, а цена пока держится в секрете. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заверил, что ценник будет выше нынешних Lada, но ниже иностранных конкурентов сегмента B+.

Кроссовер построен на базе Vesta, отличается высоким клиренсом (208 мм) и, скорее всего, позаимствует от "донорской" модели моторную линейку. Пока известно лишь одно: привод будет передним.

Обновлённая Lada Niva Travel

На Петербургском международном экономическом форуме показали рестайлинговую Niva Travel. Продажи намечены на конец 2025 года, а стоимость начнётся примерно с 1,5 млн рублей.

Главная техническая новость — новый 1,8-литровый мотор мощностью 90 л. с., пришедший на смену прежнему 1,7-литровому агрегату. Внешне внедорожник изменился за счёт нового бампера, противотуманок и LED-оптики.

Chery Tiggo 4: "механика" для экономных

Летом Chery предложила доступную версию Tiggo 4 с механической коробкой передач. Под капотом — атмосферный двигатель на 1,5 литра мощностью 113 л. с.

Цена кроссовера в комплектации MT Line составляет 1 949 000 рублей. В список оборудования входят LED-оптика, камера заднего вида, парктроники и даже механический "ручник" — редкость для сегмента.

Haval M6: российская сборка по полному циклу

Модель Haval M6 известна россиянам с 2023 года, но теперь она выпускается в Калужской области по полному циклу. Оснащается кроссовер 1,5-литровым мотором на 143 л. с. и предлагается с "механикой" или "роботом".

Базовое оснащение включает LED-фары, подогрев передних сидений, климат- и круиз-контроль. При цене от 1 999 000 рублей M6 остаётся одной из самых доступных иномарок на рынке.

"Москвич 8": большой, но сравнительно доступный

Семиместный "Москвич 8" поступил в продажу этим летом и стал одним из самых недорогих кроссоверов D-класса. Цена стартует от 2 980 000 рублей. Для сравнения: Chery Tiggo 8 Pro Max обойдётся минимум в 3 050 000 рублей, а Geely Okavango — почти в 3,7 млн.

Вне зависимости от комплектации модель предлагается с 1,5-литровым турбодвигателем (174 л. с.) и "роботом". Уже в базе — климат-контроль, LED-оптика и электропривод зеркал. В более дорогих версиях добавляются панорамная крыша и камеры кругового обзора.

Skoda Kodiaq: параллельный импорт с акцентом на премиум

Параллельный импорт летом 2025 года не баловал изобилием, но на рынке появились казахстанские Skoda Kodiaq второго поколения.

Версия SportLine с 2,0-литровым турбомотором (190 л. с.) стоит около 5,3 млн рублей. Клиент получает цифровую приборную панель, панорамную крышу, климат-контроль и ассистенты парковки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инспектор ГИБДД требует открыть багажник: законные основания и права водителей вчера в 22:44

ГИБДД предупреждает о нарушениях, но не все инспекторы следуют этому правилу

Узнайте, имеет ли инспектор ГАИ право требовать показать аптечку и огнетушитель. Советы, как защитить себя от незаконных действий на дороге. Важно каждому водителю!

Читать полностью » Как выбрать моторное масло для автомобиля: рекомендации экспертов вчера в 22:10

Дорогие масла: стоит ли переплачивать за защиту вашего двигателя

Узнайте, сколько должно стоить качественное моторное масло и к каким последствиям может привести экономия. Сергей Зеленьков делится мнением о рынке и новых инициативах.

Читать полностью » Mercedes-Benz продал 3,8% акций Nissan за $324 млн вчера в 21:11

Конец союза: почему Mercedes разорвал почти десятилетнюю дружбу с Nissan

Mercedes-Benz после почти десятилетия продал долю в Nissan, назвав сделку "очисткой портфеля". Почему немецкий концерн сменил стратегию?

Читать полностью » BYD снизила пошлины на электрокары в ЕС за счёт сборки в Таиланде вчера в 20:07

Как обойти тарифы в 30% и остаться в плюсе: секрет BYD всплыл в Таиланде

BYD нашла нестандартный способ обхода европейских пошлин на электрокары: тайский завод помогает компании удерживать позиции в Германии и Великобритании.

Читать полностью » Продажи российских автомобилей за январь–июль 2025 года упали на 19% — вчера в 19:44

Лидеры становятся аутсайдерами: что происходит с рынком отечественных авто

Продажи российских автомобилей рухнули почти на 20% в 2025-м, но на рынке есть и сенсации: одни модели сдают позиции, а другие растут в десятки раз.

Читать полностью » Nissan завершил выпуск GT-R R35 и готовит новое поколение R36 вчера в 18:38

Nissan прощается с машиной, которую называли "Богом скорости"

Nissan прощается с легендарным GT-R R35 и готовит преемника. Каким будет новый спорткар — электрическим суперкаром или гибридом?

Читать полностью » Haval H5 и H9 исчезли из салонов России из-за переноса сборки в Казахстан — No Limits вчера в 17:33

Новые Haval H9 и H5 пропали из салонов: что скрывается за паузой в продажах

Внедорожники Haval H9 и H5 исчезли из российских салонов. Почему новые версии недоступны и как изменится схема поставок — разбираемся в деталях.

Читать полностью » Lamborghini Fenomeno 2026 стал самым мощным автомобилем марки — 1080 л.с. и 350 км/ч вчера в 16:30

Самая мощная Lamborghini в истории: Fenomeno разгоняется быстрее, чем можно представить

Lamborghini Fenomeno — новый гиперкар с самым мощным V12 в истории марки. Всего 30 экземпляров, гибридные технологии и скорость, от которой перехватывает дыхание.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Пластиковая бутылка и забродивший сок: рецепт экологичной борьбы с вредителями
Наука и технологии

Учёные рассказали, откуда появляются падающие звёзды и метеоры
Еда

Как приготовить пьядину дома: быстрый итальянский хлеб без дрожжей
Спорт и фитнес

Ошибки в упражнениях для плеч и груди: рекомендации тренера К. Алейши Феттерс
Красота и здоровье

Иммунолог Болибок: у субварианта COVID-19 выявлен симптом осиплости голоса
Еда

Пастрома из куриной грудки: как приготовить и хранить в домашних условиях
Туризм

Опыт аренды байка в Черногории: серпантины и штраф за скорость
Еда

Эскалопы из индейки: советы по выбору мяса и его обработке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru