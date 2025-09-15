Европа на пороге перемен: как малолитражки могут спасти миллионы кошельков

Европейский рынок автомобилей переживает переломный момент. Производители бьют тревогу: строгие экологические нормы и обязательное оснащение машин множеством систем безопасности ведут к росту цен, делая новые автомобили недоступными для миллионов покупателей. На фоне этого автогиганты обратились к Еврокомиссии с предложением вернуть на дороги компактные и простые малолитражки с бензиновыми моторами.

Почему в Европе не хватает дешевых машин

Еще десять лет назад у покупателей был выбор из десятков небольших автомобилей: от Renault Clio и Volkswagen Polo до Fiat Punto и Peugeot 208. Сегодня же ассортимент сократился, а цены выросли настолько, что новый автомобиль стал роскошью.

Основная причина кроется в жестких правилах Евросоюза. С 2035 года вступает в силу полный запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а уже сейчас автопроизводители вынуждены сокращать выбросы CO2 и оснащать каждую модель электронными помощниками.

Камеры кругового обзора, системы экстренного торможения, удержания в полосе, автоматического контроля дистанции — всё это повышает безопасность, но одновременно увеличивает себестоимость. Для компактных городских машин это означает потерю главного преимущества — доступной цены.

Аргументы производителей

Новый руководитель Stellantis в Европе Жан-Филипп Импарато подчеркнул, что рынок оказался в критической точке.

"Существует ощущение безотлагательности, и нам нужны действия, а не разговоры. Предложение к 2030 году больше не реализуемо. Рынка электромобилей нет, потому что нет зарядных станций и соответствующей экономической ситуации", — заявил глава Stellantis Жан-Филипп Импарато.

Согласно его словам, электромобили пока не могут заменить массовые бензиновые модели: инфраструктуры мало, а стоимость батарей всё еще высока.

Поддержка Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила согласие с инициативой автопроизводителей. Она пообещала запустить проект "Малые доступные автомобили", чтобы создать особые правила для новых моделей.

Предполагается, что для этого класса машин нормы безопасности будут упрощены. Например, производители смогут отказаться от некоторых систем ADAS, не критичных для городских скоростей, а ограничитель максимальной скорости установят на уровне 110 км/ч.

Главная проблема — цена

Средний возраст автомобилей в Европе достиг 12 лет, и эта цифра продолжает расти. Старые машины загрязняют атмосферу значительно больше, чем современные. Однако новые автомобили, насыщенные электроникой, стоят слишком дорого, поэтому покупатели предпочитают не менять транспорт.