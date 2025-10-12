Брутальность со скидкой: почему "Патриот" остаётся главным аргументом против китайских SUV
Когда бюджет на покупку автомобиля ограничен, а хочется настоящий рамный внедорожник, выбор оказывается невелик. Среди множества подержанных SUV и кроссоверов именно УАЗ Patriot стабильно удерживает звание самого доступного "настоящего" внедорожника на рынке. Его можно найти в хорошем состоянии уже за миллион рублей — и это, пожалуй, главный аргумент в пользу отечественной модели.
Почему именно Patriot
Патриот давно стал символом российского автопрома в сегменте внедорожников. Простая, но крепкая конструкция, подключаемый полный привод, понижающая передача и рама делают его настоящим трудягой, особенно в условиях бездорожья. При этом салон у автомобиля просторный, а запасные части есть в любом магазине.
Однако важно помнить: низкая цена — не единственное, чем привлекает Patriot. Для многих это способ получить "много машины" за разумные деньги. Даже экземпляры с пробегом до 100 тысяч километров укладываются в диапазон от 1 до 1,5 млн рублей, что делает его уникальным предложением на рынке рамных внедорожников.
"В 2021–2022 годах дизельные Патриоты не выпускали. Единственный мотор — бензиновый атмосферный ЗМЗ-409052 (150 л. с.)", — отметил эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев.
По словам специалиста, двигатель проверенный временем: распределённый впрыск, чугунный блок, цепной привод ГРМ и гидрокомпенсаторы делают его относительно неприхотливым. Правда, без мелких проблем не обходится — возможны утечки масла и антифриза, а катушки зажигания иногда требуют замены.
Трансмиссия и коробка передач
Пятиступенчатая "механика" Dymos T032E считается надежной: она выдерживает даже грубое обращение и при правильном обслуживании служит свыше 250 тысяч километров. Для тех, кто предпочитает автомат, стоит искать варианты с 6-ступенчатой коробкой Punch 6L50 — она используется на моторах V6 и в Patriot работает с запасом прочности.
Обе коробки имеют простой ремонт и недорогие запчасти, а механика дополнительно выигрывает по долговечности и обслуживанию. Внедорожники с автоматом стоят немного дороже, но управление в городе становится комфортнее.
Сравнение с другими моделями
|Модель
|Тип кузова
|Привод
|Средняя цена с пробегом (руб.)
|Пробег до 100 тыс. км
|УАЗ Patriot
|рамный
|полный
|от 1 000 000
|часто
|Great Wall Hover H3
|рамный
|полный
|от 1 200 000
|редко
|Mitsubishi Pajero Sport (старые)
|рамный
|полный
|от 1 400 000
|редко
|Chevrolet Niva
|несущий
|полный
|от 900 000
|часто
Как выбрать Patriot с пробегом: пошагово
-
Проверить кузов. Коррозия — главная болезнь модели. Особое внимание на пороги, арки и днище.
-
Осмотреть двигатель. Масляные подтеки и следы антифриза сигнализируют о предстоящем ремонте.
-
Проверить коробку. "Механика" должна включать передачи без усилий, автомат — без рывков.
-
Диагностировать подвеску. Несмотря на простоту, многие владельцы экономят на амортизаторах и сайлентблоках.
-
Изучить историю. Сервисная книжка, чеки, отметки о ТО помогут понять, как обслуживали авто.
Типичные ошибки владельцев
-
Ошибка: использовать дешёвое моторное масло.
Последствие: закоксовка гидрокомпенсаторов, утечка через прокладки.
Альтернатива: использовать синтетическое масло 5W-40 известных брендов (Liqui Moly, Shell Helix).
-
Ошибка: игнорировать ржавчину под уплотнителями.
Последствие: быстрое разрушение кузова.
Альтернатива: антикоррозийная обработка каждые два года.
-
Ошибка: перегружать машину.
Последствие: деформация рамы и износ подвески.
Альтернатива: соблюдать допустимую нагрузку (до 600 кг).
А что если выбрать иномарку?
Многие рассматривают китайские аналоги вроде Great Wall Hover или Chery Tiggo 8 Pro Max. Однако они стоят дороже и не всегда способны тягаться с Patriot на бездорожье. К тому же, запчасти и обслуживание часто обходятся дороже, особенно для моделей с турбомоторами.
Если же нужен комфорт и современная электроника, можно обратить внимание на рамные пикапы — например, GWM Poer. Но они уже уходят за отметку в 2 млн рублей.
Плюсы и минусы УАЗ Patriot
|Плюсы
|Минусы
|Низкая цена и доступность запчастей
|Склонность к коррозии
|Хорошая проходимость
|Утечки масла и антифриза
|Простая конструкция, ремонтопригодность
|Средний уровень комфорта
|Надежный двигатель
|Качество сборки зависит от года
|Возможность недорогого тюнинга
|Высокий расход топлива
FAQ
Как выбрать год выпуска Patriot?
Лучше искать машины 2018-2021 годов — они получили обновленный интерьер и улучшенную шумоизоляцию.
Сколько стоит обслуживание?
Замена масла и фильтров обойдется в 5-7 тысяч рублей, а капитальный ремонт двигателя — в 60-80 тысяч.
Что лучше — Patriot или Niva Travel?
Niva компактнее и экономичнее, но Patriot выигрывает по вместимости, тяге и универсальности на бездорожье.
Мифы и правда
-
Миф: УАЗ Patriot ломается каждые 10 тысяч км.
Правда: при регулярном ТО ресурс двигателя и коробки превышает 250 тысяч км.
-
Миф: все детали трудно найти.
Правда: большинство запчастей доступны в обычных автомагазинах и стоят недорого.
-
Миф: это устаревшая модель.
Правда: конструкция действительно классическая, но благодаря этому Patriot легко ремонтировать и модернизировать.
Интересные факты
-
Патриот выпускался с 2005 года и за это время пережил более десяти обновлений.
-
Существуют специальные версии — Expedition, Arctic и Trophy, адаптированные под суровые условия.
-
Некоторые автолюбители превращают Patriot в кемпер или охотничий автомобиль, устанавливая лебедки и палатки на крышу.
Исторический контекст
УАЗ Patriot — прямой наследник легендарных УАЗ-469 и Hunter. Эти модели использовались в армии и считались эталоном проходимости. Patriot унаследовал рамную конструкцию и задний мост, но получил комфортный салон и современный дизайн. С появлением автоматической коробки и мультимедиа он стал ближе к городским SUV, сохранив внедорожный дух.
