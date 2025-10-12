Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:07

Брутальность со скидкой: почему "Патриот" остаётся главным аргументом против китайских SUV

Эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев: УАЗ Patriot с мотором ЗМЗ-409 служит свыше 250 тысяч километров

Когда бюджет на покупку автомобиля ограничен, а хочется настоящий рамный внедорожник, выбор оказывается невелик. Среди множества подержанных SUV и кроссоверов именно УАЗ Patriot стабильно удерживает звание самого доступного "настоящего" внедорожника на рынке. Его можно найти в хорошем состоянии уже за миллион рублей — и это, пожалуй, главный аргумент в пользу отечественной модели.

Почему именно Patriot

Патриот давно стал символом российского автопрома в сегменте внедорожников. Простая, но крепкая конструкция, подключаемый полный привод, понижающая передача и рама делают его настоящим трудягой, особенно в условиях бездорожья. При этом салон у автомобиля просторный, а запасные части есть в любом магазине.

Однако важно помнить: низкая цена — не единственное, чем привлекает Patriot. Для многих это способ получить "много машины" за разумные деньги. Даже экземпляры с пробегом до 100 тысяч километров укладываются в диапазон от 1 до 1,5 млн рублей, что делает его уникальным предложением на рынке рамных внедорожников.

"В 2021–2022 годах дизельные Патриоты не выпускали. Единственный мотор — бензиновый атмосферный ЗМЗ-409052 (150 л. с.)", — отметил эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев.

По словам специалиста, двигатель проверенный временем: распределённый впрыск, чугунный блок, цепной привод ГРМ и гидрокомпенсаторы делают его относительно неприхотливым. Правда, без мелких проблем не обходится — возможны утечки масла и антифриза, а катушки зажигания иногда требуют замены.

Трансмиссия и коробка передач

Пятиступенчатая "механика" Dymos T032E считается надежной: она выдерживает даже грубое обращение и при правильном обслуживании служит свыше 250 тысяч километров. Для тех, кто предпочитает автомат, стоит искать варианты с 6-ступенчатой коробкой Punch 6L50 — она используется на моторах V6 и в Patriot работает с запасом прочности.

Обе коробки имеют простой ремонт и недорогие запчасти, а механика дополнительно выигрывает по долговечности и обслуживанию. Внедорожники с автоматом стоят немного дороже, но управление в городе становится комфортнее.

Сравнение с другими моделями

Модель Тип кузова Привод Средняя цена с пробегом (руб.) Пробег до 100 тыс. км
УАЗ Patriot рамный полный от 1 000 000 часто
Great Wall Hover H3 рамный полный от 1 200 000 редко
Mitsubishi Pajero Sport (старые) рамный полный от 1 400 000 редко
Chevrolet Niva несущий полный от 900 000 часто

Как выбрать Patriot с пробегом: пошагово

  1. Проверить кузов. Коррозия — главная болезнь модели. Особое внимание на пороги, арки и днище.

  2. Осмотреть двигатель. Масляные подтеки и следы антифриза сигнализируют о предстоящем ремонте.

  3. Проверить коробку. "Механика" должна включать передачи без усилий, автомат — без рывков.

  4. Диагностировать подвеску. Несмотря на простоту, многие владельцы экономят на амортизаторах и сайлентблоках.

  5. Изучить историю. Сервисная книжка, чеки, отметки о ТО помогут понять, как обслуживали авто.

Типичные ошибки владельцев

  • Ошибка: использовать дешёвое моторное масло.
    Последствие: закоксовка гидрокомпенсаторов, утечка через прокладки.
    Альтернатива: использовать синтетическое масло 5W-40 известных брендов (Liqui Moly, Shell Helix).

  • Ошибка: игнорировать ржавчину под уплотнителями.
    Последствие: быстрое разрушение кузова.
    Альтернатива: антикоррозийная обработка каждые два года.

  • Ошибка: перегружать машину.
    Последствие: деформация рамы и износ подвески.
    Альтернатива: соблюдать допустимую нагрузку (до 600 кг).

А что если выбрать иномарку?

Многие рассматривают китайские аналоги вроде Great Wall Hover или Chery Tiggo 8 Pro Max. Однако они стоят дороже и не всегда способны тягаться с Patriot на бездорожье. К тому же, запчасти и обслуживание часто обходятся дороже, особенно для моделей с турбомоторами.

Если же нужен комфорт и современная электроника, можно обратить внимание на рамные пикапы — например, GWM Poer. Но они уже уходят за отметку в 2 млн рублей.

Плюсы и минусы УАЗ Patriot

Плюсы Минусы
Низкая цена и доступность запчастей Склонность к коррозии
Хорошая проходимость Утечки масла и антифриза
Простая конструкция, ремонтопригодность Средний уровень комфорта
Надежный двигатель Качество сборки зависит от года
Возможность недорогого тюнинга Высокий расход топлива

FAQ

Как выбрать год выпуска Patriot?
Лучше искать машины 2018-2021 годов — они получили обновленный интерьер и улучшенную шумоизоляцию.

Сколько стоит обслуживание?
Замена масла и фильтров обойдется в 5-7 тысяч рублей, а капитальный ремонт двигателя — в 60-80 тысяч.

Что лучше — Patriot или Niva Travel?
Niva компактнее и экономичнее, но Patriot выигрывает по вместимости, тяге и универсальности на бездорожье.

Мифы и правда

  • Миф: УАЗ Patriot ломается каждые 10 тысяч км.
    Правда: при регулярном ТО ресурс двигателя и коробки превышает 250 тысяч км.

  • Миф: все детали трудно найти.
    Правда: большинство запчастей доступны в обычных автомагазинах и стоят недорого.

  • Миф: это устаревшая модель.
    Правда: конструкция действительно классическая, но благодаря этому Patriot легко ремонтировать и модернизировать.

Интересные факты

  1. Патриот выпускался с 2005 года и за это время пережил более десяти обновлений.

  2. Существуют специальные версии — Expedition, Arctic и Trophy, адаптированные под суровые условия.

  3. Некоторые автолюбители превращают Patriot в кемпер или охотничий автомобиль, устанавливая лебедки и палатки на крышу.

Исторический контекст

УАЗ Patriot — прямой наследник легендарных УАЗ-469 и Hunter. Эти модели использовались в армии и считались эталоном проходимости. Patriot унаследовал рамную конструкцию и задний мост, но получил комфортный салон и современный дизайн. С появлением автоматической коробки и мультимедиа он стал ближе к городским SUV, сохранив внедорожный дух.

