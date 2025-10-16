Квадрат по 90 — и берут не глядя: челябинцы охотятся за самыми дешёвыми квартирами
Жители Челябинской области проявляют одинаковый интерес как к новостройкам, так и к квартирам на вторичном рынке. Основное внимание сосредоточено на доступных вариантах жилья, сообщили в пресс-службе "Яндекс Недвижимости".
"В Челябинской области на рынке новостроек по цене квадратного метра лидирует диапазон до 120 тысяч рублей — им интересуются 38,1% покупателей; еще четверть спроса приходится на уровень до 140 тысяч рублей. Сегменты 160-180 тысяч формируют по 11,3% спроса, а категории свыше 240 тысяч не превышают 6-7%", — уточнили аналитики.
Какое жилье ищут чаще
На рынке новостроек наибольшим спросом пользуются однокомнатные (35,6%) и двухкомнатные (33,8%) квартиры. Такие варианты позволяют совместить доступную цену с комфортной планировкой.
На вторичном рынке тенденция похожая: 38,4% покупателей выбирают двухкомнатные квартиры, 34,4% — однокомнатные.
Большинство покупателей (63,2%) рассматривают бюджетный сегмент вторички - квартиры стоимостью около 90 тысяч рублей за квадратный метр.
Почему челябинцы выбирают бюджетные варианты
По словам экспертов, жители региона стремятся прежде всего решить жилищный вопрос в пределах доступного бюджета. Для них важна не только стоимость, но и готовность продавца или застройщика пойти навстречу в вопросе скидки.
Снижение цен уже заметно: в июле-сентябре 2025 года собственники квартир на вторичном рынке снижали стоимость в среднем на 5,5%, что стало одним из самых высоких показателей по России.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru