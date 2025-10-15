Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рождественская ярмарка
Рождественская ярмарка
© commons.wikimedia.org by Jorge Franganillo is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:01

Европа ближе, чем кажется: Новый год в Париже дешевле, чем неделя в Сочи

AJet и Turkish Airlines предложили россиянам дешёвые перелёты в Европу на Новый год 2025–2026

Путешествие в Европу на новогодние праздники в 2025–2026 годах может оказаться не таким дорогим, как кажется. Несмотря на то, что авиабилеты традиционно дорожают в декабре, несколько компаний предложили россиянам интересные варианты с перелётами через Турцию. И если подойти к делу с небольшой смекалкой, встретить Новый год в Париже, Риме или Мадриде можно за сумму, сопоставимую с недельным отдыхом в Сочи.

Лоукостеры против классических авиакомпаний

Турецкий бюджетный перевозчик AJet, дочерняя компания Turkish Airlines, объявил о крупной распродаже билетов на рейсы из Москвы в популярные европейские направления. Акция действует ограниченное время — билеты нужно приобрести в течение двух дней, а путешествие можно совершить в период с 18 ноября 2025 года по 17 марта 2026 года.

Варианты перелёта с пересадкой в Стамбуле выглядят особенно выгодно. Так, новогодняя поездка в Париж обойдётся примерно в 32 тысячи рублей туда-обратно (без багажа), а рейсы Turkish Airlines в те же даты стоят всего на тысячу дороже — 33 тысячи рублей. Для авиаперелётов по Европе такие цены — редкость, особенно в праздничный сезон.

Аналогичные предложения есть и для Мадрида: AJet предлагает билеты туда-обратно за 33 тысячи рублей, Turkish Airlines — за 37,4 тысячи. Правда, за багаж придётся заплатить отдельно, но даже с учётом этого стоимость остаётся привлекательной.

Как сэкономить ещё больше

Самые находчивые путешественники могут снизить расходы, купив билеты по частям. Например, если купить отдельно перелёт Москва — Стамбул — Москва и Стамбул — Рим — Стамбул, поездка в Рим обойдётся примерно в 26,6 тысячи рублей.

Похожая схема работает и для Милана: Москва — Стамбул — Москва за 18 тысяч рублей, плюс Стамбул — Бергамо — Стамбул примерно за 11 тысяч. В сумме выходит около 29 тысяч рублей - почти вдвое дешевле, чем при бронировании всего маршрута одним билетом.

Такой подход требует внимательности при выборе стыковок, но позволяет гибко планировать путешествие и подстроить даты под нужные праздники или выходные.

Сравнение: прямые и комбинированные маршруты

Направление

Перевозчик

Тип билета

Стоимость (руб.)

Примечание

Париж

AJet

с пересадкой

~32 000

без багажа

Париж

Turkish Airlines

с пересадкой

~33 000

комфортнее сервис

Мадрид

AJet

с пересадкой

~33 000

акция

Мадрид

Turkish Airlines

с пересадкой

~37 400

включены напитки и питание

Рим (раздельные билеты)

AJet

комбинированный

~26 600

гибкие стыковки

Милан (раздельные билеты)

AJet

комбинированный

~29 000

рейс в Бергамо

Как подобрать выгодный маршрут: пошаговая инструкция

  1. Выберите даты заранее. Чем раньше покупаете билеты, тем больше шансов найти места по акции.
  2. Используйте поиск с гибкими датами. На сайтах авиакомпаний можно посмотреть цены за неделю до и после желаемой даты.
  3. Проверяйте оба аэропорта Стамбула. AJet и Turkish Airlines часто летают из Сабихи Гёкчен, а не из нового аэропорта имени Ататюрка.
  4. Добавьте ручную кладь грамотно. Если путешествуете налегке, можно избежать доплат за багаж.
  5. Сравнивайте через агрегаторы. Сайты вроде Aviasales или Skyscanner показывают разницу между покупкой единым маршрутом и отдельными билетами.

Ошибки путешественников и как их избежать

  • Ошибка: бронировать раздельные билеты без запаса времени между рейсами.
    Последствие: можно не успеть на пересадку.
    Альтернатива: оставляйте не менее 3 часов между рейсами, особенно при смене терминалов.
  • Ошибка: не учитывать багаж.
    Последствие: итоговая цена вырастает на 5-10 тысяч рублей.
    Альтернатива: летите с ручной кладью до 8 кг — этого достаточно для короткой поездки.
  • Ошибка: выбирать самый дешевый тариф без проверки аэропорта прибытия.
    Последствие: можно приземлиться далеко от нужного города.
    Альтернатива: уточняйте, что Бергамо — это не Милан-Мальпенса, а отдельный аэропорт в 50 км от центра.

А что если поехать не на Новый год?

Те, кто не привязан к праздничным датам, могут получить ещё больше выгод. После 10 января цены традиционно снижаются на 20-30%. В этот период проще найти свободные отели, меньше туристов в музеях, а погодные условия в Южной Европе остаются мягкими. Например, февральский Рим встречает гостей при +10 °C и почти без дождей.

Плюсы и минусы поездок через Стамбул

Плюсы

Минусы

Дешевле, чем прямые рейсы

Долгое время в пути

Возможность провести день в Турции

Неудобные ночные стыковки

Широкая география направлений

Не всегда включен багаж

Комфортный сервис Turkish Airlines

Не все рейсы совмещаются по расписанию

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Сколько стоит перелёт в Европу на Новый год из Москвы?
Самые дешёвые билеты начинаются от 26 тысяч рублей при комбинированных маршрутах. Средняя цена у AJet и Turkish Airlines — от 30 до 35 тысяч.

Можно ли взять багаж в лоукостере AJet?
Да, но за отдельную плату. Средняя стоимость — около 3-4 тысяч рублей за чемодан 20 кг в одном направлении.

Как лучше бронировать перелёты через Стамбул?
Если выбираете раздельные билеты, используйте проверенные платформы и всегда оставляйте запас времени между стыковками не менее трёх часов.

Какие города Европы самые популярные на праздники?
Париж, Рим, Мадрид и Милан стабильно лидируют. В этих направлениях есть самые частые акции и удобные перелёты через Турцию.

Мифы и правда о дешёвых билетах

  • Миф: дешёвые билеты означают низкое качество сервиса.
    Правда: AJet — дочерняя компания Turkish Airlines, поэтому стандарты безопасности и обслуживания сохраняются.
  • Миф: на лоукостере нельзя вернуть билет.
    Правда: возврат возможен, но с комиссией. У некоторых тарифов допускается изменение даты с минимальной доплатой.
  • Миф: раздельные маршруты — рискованная авантюра.
    Правда: при грамотном планировании это реальный способ сэкономить до 40%.

3 интересных факта

  • Лоукостер AJet был запущен весной 2024 года специально для конкуренции с европейскими бюджетными авиакомпаниями.
  • Turkish Airlines планирует увеличить частоту рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга к концу 2025 года.
  • В январе цены на авиабилеты в Европу обычно на 25% ниже, чем в декабре.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туроператорам рекомендуют включить eSIM в стандартный пакет услуг для путешественников вчера в 23:28
Пока всё дорожает, интернет дешевеет: eSIM стал новой валютой путешествий

Цены на мобильный интернет за рубежом падают, а объёмы пакетов растут. Почему eSIM стала «обязательной опцией» в турпродукте и как туроператорам быстро запустить продажи — разбираем на примерах.

Читать полностью » Визовые центры Европы приостанавливают работу в России с 1 по 4 ноября 2025 года вчера в 22:23
Ноябрьские каникулы застопорят визы: шенген уходит на выходные вместе с Россией

Ноябрьские праздники сократят рабочие дни визовых центров Европы и могут затянуть выдачу шенгенских виз. Какие страны закроются и как не попасть впросак — читайте в материале.

Читать полностью » В Госдуме обсуждают цифровую платформу с биометрией для упрощения въезда туристов вчера в 21:19
Без связи, без карт и без Pay: почему иностранцы теряются в России уже в аэропорту

Иностранцы жалуются на отсутствие связи и невозможность оплатить услуги в России. Власти обещают «новое приложение», но пока туристам остаётся полагаться на Wi-Fi и наличные.

Читать полностью » С января 2026 года вступят в силу поправки к Гражданскому кодексу о компенсациях за фото вчера в 20:14
Публиковали фото отеля — платили как за Мону Лизу: теперь эта схема рушится

С января 2026 года туриндустрия вздохнёт спокойнее: новые поправки к Гражданскому кодексу ограничат заработки фотовымогателей, изменив правила компенсаций за использование изображений.

Читать полностью » В Анталье и Аланье в октябре сохраняется температура воздуха +26 °C и моря +25 °C вчера в 19:09
Когда в Европе уже носят пальто, Турция всё ещё зовёт на пляж

На южных курортах Турции лето не спешит уходить. Туристы купаются, а отели продлевают сезон — синоптики обещают ещё 10 дней солнца и +26 °C.

Читать полностью » На Пхукете высокий сезон длится с декабря по апрель — в это время цены удваиваются вчера в 18:18
Пхукет не тот, чем кажется: райский остров скрывает совсем другую жизнь

Пхукет — это не только пляжи и вечеринки. Узнайте, как выбрать время для поездки, сколько дней уделить острову и что попробовать на необычных рынках.

Читать полностью » Автобусный тур из Ярославля в Грузию прошёл по маршруту Тбилиси — Ушгули — Гудаури вчера в 17:13
Как отдохнуть в Грузии за 67 тысяч: бюджетный маршрут без потери впечатлений

Блогер smnnatasha делится увлекательными моментами из своего 11-дневного автобусного тура в Грузию — от вин до горных пейзажей.

Читать полностью » Путь к мысу Чирикова в Магаданской области составляет около 40 километров в обе стороны вчера в 16:51
40 километров одиночества: тропа, ведущая к самому дикому месту Колымы

Мыс Чирикова — это не только живописные виды и дикая природа. Узнайте, как подготовиться к 40-километровому походу и не допустить ошибок.

Читать полностью »

Новости
Еда
Диетолог Рождественская: популярное пальмовое масло опасно для здоровья
Питомцы
Собаки различают искреннюю и фальшивую похвалу
Питомцы
Толщина шерсти и подшёрстка важнее размера собаки
Авто и мото
Введение новых правил утильсбора на автомобили перенесли на 1 декабря — Baza
Садоводство
Озимый лук и чеснок лучше растут после бобовых, огурцов и кабачков
Наука
Российские геологи начали исследования Аравийского щита совместно с Саудовской Аравией и Китаем — Павел Химченко
Технологии
Reddit обсуждает невидимые метки SynthID в картинках, сгенерированных Gemini
Красота и здоровье
Иммунолог Карпенко рассказал, почему осенью организм особенно уязвим к вирусам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet