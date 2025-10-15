Европа ближе, чем кажется: Новый год в Париже дешевле, чем неделя в Сочи
Путешествие в Европу на новогодние праздники в 2025–2026 годах может оказаться не таким дорогим, как кажется. Несмотря на то, что авиабилеты традиционно дорожают в декабре, несколько компаний предложили россиянам интересные варианты с перелётами через Турцию. И если подойти к делу с небольшой смекалкой, встретить Новый год в Париже, Риме или Мадриде можно за сумму, сопоставимую с недельным отдыхом в Сочи.
Лоукостеры против классических авиакомпаний
Турецкий бюджетный перевозчик AJet, дочерняя компания Turkish Airlines, объявил о крупной распродаже билетов на рейсы из Москвы в популярные европейские направления. Акция действует ограниченное время — билеты нужно приобрести в течение двух дней, а путешествие можно совершить в период с 18 ноября 2025 года по 17 марта 2026 года.
Варианты перелёта с пересадкой в Стамбуле выглядят особенно выгодно. Так, новогодняя поездка в Париж обойдётся примерно в 32 тысячи рублей туда-обратно (без багажа), а рейсы Turkish Airlines в те же даты стоят всего на тысячу дороже — 33 тысячи рублей. Для авиаперелётов по Европе такие цены — редкость, особенно в праздничный сезон.
Аналогичные предложения есть и для Мадрида: AJet предлагает билеты туда-обратно за 33 тысячи рублей, Turkish Airlines — за 37,4 тысячи. Правда, за багаж придётся заплатить отдельно, но даже с учётом этого стоимость остаётся привлекательной.
Как сэкономить ещё больше
Самые находчивые путешественники могут снизить расходы, купив билеты по частям. Например, если купить отдельно перелёт Москва — Стамбул — Москва и Стамбул — Рим — Стамбул, поездка в Рим обойдётся примерно в 26,6 тысячи рублей.
Похожая схема работает и для Милана: Москва — Стамбул — Москва за 18 тысяч рублей, плюс Стамбул — Бергамо — Стамбул примерно за 11 тысяч. В сумме выходит около 29 тысяч рублей - почти вдвое дешевле, чем при бронировании всего маршрута одним билетом.
Такой подход требует внимательности при выборе стыковок, но позволяет гибко планировать путешествие и подстроить даты под нужные праздники или выходные.
Сравнение: прямые и комбинированные маршруты
|
Направление
|
Перевозчик
|
Тип билета
|
Стоимость (руб.)
|
Примечание
|
Париж
|
AJet
|
с пересадкой
|
~32 000
|
без багажа
|
Париж
|
Turkish Airlines
|
с пересадкой
|
~33 000
|
комфортнее сервис
|
Мадрид
|
AJet
|
с пересадкой
|
~33 000
|
акция
|
Мадрид
|
Turkish Airlines
|
с пересадкой
|
~37 400
|
включены напитки и питание
|
Рим (раздельные билеты)
|
AJet
|
комбинированный
|
~26 600
|
гибкие стыковки
|
Милан (раздельные билеты)
|
AJet
|
комбинированный
|
~29 000
|
рейс в Бергамо
Как подобрать выгодный маршрут: пошаговая инструкция
- Выберите даты заранее. Чем раньше покупаете билеты, тем больше шансов найти места по акции.
- Используйте поиск с гибкими датами. На сайтах авиакомпаний можно посмотреть цены за неделю до и после желаемой даты.
- Проверяйте оба аэропорта Стамбула. AJet и Turkish Airlines часто летают из Сабихи Гёкчен, а не из нового аэропорта имени Ататюрка.
- Добавьте ручную кладь грамотно. Если путешествуете налегке, можно избежать доплат за багаж.
- Сравнивайте через агрегаторы. Сайты вроде Aviasales или Skyscanner показывают разницу между покупкой единым маршрутом и отдельными билетами.
Ошибки путешественников и как их избежать
- Ошибка: бронировать раздельные билеты без запаса времени между рейсами.
Последствие: можно не успеть на пересадку.
Альтернатива: оставляйте не менее 3 часов между рейсами, особенно при смене терминалов.
- Ошибка: не учитывать багаж.
Последствие: итоговая цена вырастает на 5-10 тысяч рублей.
Альтернатива: летите с ручной кладью до 8 кг — этого достаточно для короткой поездки.
- Ошибка: выбирать самый дешевый тариф без проверки аэропорта прибытия.
Последствие: можно приземлиться далеко от нужного города.
Альтернатива: уточняйте, что Бергамо — это не Милан-Мальпенса, а отдельный аэропорт в 50 км от центра.
А что если поехать не на Новый год?
Те, кто не привязан к праздничным датам, могут получить ещё больше выгод. После 10 января цены традиционно снижаются на 20-30%. В этот период проще найти свободные отели, меньше туристов в музеях, а погодные условия в Южной Европе остаются мягкими. Например, февральский Рим встречает гостей при +10 °C и почти без дождей.
Плюсы и минусы поездок через Стамбул
|
Плюсы
|
Минусы
|
Дешевле, чем прямые рейсы
|
Долгое время в пути
|
Возможность провести день в Турции
|
Неудобные ночные стыковки
|
Широкая география направлений
|
Не всегда включен багаж
|
Комфортный сервис Turkish Airlines
|
Не все рейсы совмещаются по расписанию
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Сколько стоит перелёт в Европу на Новый год из Москвы?
Самые дешёвые билеты начинаются от 26 тысяч рублей при комбинированных маршрутах. Средняя цена у AJet и Turkish Airlines — от 30 до 35 тысяч.
Можно ли взять багаж в лоукостере AJet?
Да, но за отдельную плату. Средняя стоимость — около 3-4 тысяч рублей за чемодан 20 кг в одном направлении.
Как лучше бронировать перелёты через Стамбул?
Если выбираете раздельные билеты, используйте проверенные платформы и всегда оставляйте запас времени между стыковками не менее трёх часов.
Какие города Европы самые популярные на праздники?
Париж, Рим, Мадрид и Милан стабильно лидируют. В этих направлениях есть самые частые акции и удобные перелёты через Турцию.
Мифы и правда о дешёвых билетах
- Миф: дешёвые билеты означают низкое качество сервиса.
Правда: AJet — дочерняя компания Turkish Airlines, поэтому стандарты безопасности и обслуживания сохраняются.
- Миф: на лоукостере нельзя вернуть билет.
Правда: возврат возможен, но с комиссией. У некоторых тарифов допускается изменение даты с минимальной доплатой.
- Миф: раздельные маршруты — рискованная авантюра.
Правда: при грамотном планировании это реальный способ сэкономить до 40%.
3 интересных факта
- Лоукостер AJet был запущен весной 2024 года специально для конкуренции с европейскими бюджетными авиакомпаниями.
- Turkish Airlines планирует увеличить частоту рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга к концу 2025 года.
- В январе цены на авиабилеты в Европу обычно на 25% ниже, чем в декабре.
