Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Volkswagen ID.2 SUV
Volkswagen ID.2 SUV
© commons.wikimedia.org by Alexander-93 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:26

Электромобиль Volkswagen ID.2 SUV вызвал ажиотаж — цена и детали заставляют пересмотреть планы

Volkswagen представит доступный электровнедорожник ID.2 SUV на автосалоне в Мюнхене 7 сентября

Volkswagen намерен изменить правила игры на рынке доступных электромобилей. Уже 7 сентября на Мюнхенском автосалоне компания представит новый компактный внедорожник ID.2. Его стартовая цена составит около 30 тысяч евро, что должно сделать модель привлекательной для семей, ищущих доступный электрический транспорт.

Линейка и стратегия бренда

Компания пошла по пути сегментации. Сначала покупателям предложат седан ID.2 за 25 тысяч евро, а затем — более дорогую SUV-версию. Такой шаг соответствует тенденции: на кроссоверы и внедорожники в Европе приходится более 40% продаж. Volkswagen стремится вернуть позиции в ключевом сегменте, где конкуренция с азиатскими и европейскими производителями обостряется.

Техническая основа: MEB+

ID.2 SUV создаётся на модернизированной платформе MEB+, уже знакомой по моделям ID.3 и ID.4. Эта архитектура оптимизирована для электромобилей и позволяет снизить себестоимость производства без ущерба для динамики. По словам директора по дизайну Volkswagen Андреаса Миндта, внешне новинка будет ближе к обновлённому T-Roc, чем к нынешним моделям линейки ID.

Седан ID.2 получит два варианта батарей: на 38 кВт⋅ч для городских поездок и на 56 кВт⋅ч с запасом хода до 450 километров по циклу WLTP. У внедорожника показатель будет меньше на 30-50 километров из-за большего веса и аэродинамики.

Интерьер с возвращением "физики"

Внутри новинка станет контрастом ранним моделям ID, где акцент делался на сенсорное управление. Volkswagen учёл критику клиентов и вернул привычные физические кнопки для основных функций. Центральное место займут 12,9-дюймовый экран мультимедиа и 10,9-дюймовая цифровая панель приборов.

Кроме того, предусмотрены необычные режимы вождения. "Golf" обеспечит баланс между управляемостью и комфортом, а "Beetle" создаст более мягкую динамику — отсылку к культовым моделям бренда.

Конкуренты и рыночная стратегия

На рынке Европы ID.2 SUV будет соперничать с Citroën ë-C3 Aircross, Hyundai Kona Electric и будущим Renault 4. По цене в 30 тысяч евро он станет доступнее ID.4 (41 тысяча евро), но дороже компактных электрических хэтчбеков. Запуск запланирован на 2026 год, вскоре после выхода седана ID.2.

Volkswagen оставляет за собой возможность корректировать цену и характеристики в зависимости от реакции рынка. Окончательные данные — мощность двигателя, время зарядки — станут известны на презентации.

Перспективы во Франции и Европе

Французский рынок может оказаться одним из ключевых. Здесь действует экологический бонус до 4000 евро для машин стоимостью менее 47 тысяч. Это означает, что реальная цена для покупателей с субсидией снизится до 26 тысяч евро.

Однако у бренда есть вызов: в Европе продажи электромобилей начали снижаться из-за сокращения господдержки. Volkswagen надеется, что ID.2 SUV изменит ситуацию и покажет, что электровнедорожник может быть одновременно доступным и качественным. Репутация немецкого автопроизводителя в этом случае может стать его главным козырем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Toyota Aqua 2025: новые фары, цифровая панель и системы безопасности ADAS 3.0 сегодня в 4:19

Гибрид Toyota Aqua получил спортивный стиль и новые фишки — жаль, что не у нас

Toyota представила обновлённую Aqua — гибрид, похожий на Honda Fit. Узнаем, чем он отличается от предшественника и какие шансы имел бы в Бразилии.

Читать полностью » Porsche Cayenne EV получит до 1000 л.с. и систему беспроводной зарядки сегодня в 4:07

Электрический Cayenne готовит сюрприз: рекордная мощность и зарядка без кабелей

Электрический Cayenne обещает до 1000 сил и запас хода свыше 700 км, но главная особенность новинки связана вовсе не с динамикой.

Читать полностью » Toyota RAV4 и Fortuner 2025: обновлённый дизайн, гибриды и цены сегодня в 3:45

Увидев цены на Toyota 2025 года, индийцы пришли в недоумение — такого никто не ждал

Новая линейка внедорожников Toyota 2025 сочетает стиль, технологии и доступность. Fortuner и RAV4 обещают изменить привычные правила игры.

Читать полностью » Hyundai изменила выпускную систему Elantra N из-за претензий к громкому звуку сегодня в 3:03

Громкие споры стихли вместе с мотором: как Hyundai убрала главный повод для жалоб в Elantra

Обновлённая Elantra N изменилась не только внешне и технически. В седане спрятали одну деталь, которая способна изменить впечатление от машины.

Читать полностью » Китай за пять месяцев продал более 50% электромобилей и гибридов — данные отрасли сегодня в 2:35

Tesla теряет позиции в Китае — на арену вышел неожиданный конкурент

Китайские электромобили покоряют рынок, но за стремительным ростом скрываются ценовые войны, переизбыток мощностей и тревога властей.

Читать полностью » Renault и Geely разработали систему FHS для превращения электромобилей в гибриды сегодня в 2:09

Renault и Geely придумали, как превратить чистый EV в гибрид без переделки

Renault и Geely нашли способ сделать гибриды доступнее: их модуль FHS может менять будущее рынка, но есть нюанс, о котором пока молчат.

Читать полностью » Автомеханики назвали привычки водителей, из-за которых ломается катализатор сегодня в 1:55

Привычки, которые убивают катализатор: как водители сами ускоряют поломку

Автомеханик назвал главные привычки водителей, которые вдвое сокращают срок службы катализатора. Какие ошибки приводят к дорогостоящему ремонту?

Читать полностью » Renault представит новое поколение Clio 8 сентября на автосалоне в Мюнхене сегодня в 1:46

Renault Clio шестого поколения лишился дизеля — но получил то, чего не ждали

Новый Renault Clio дебютирует в Мюнхене: больше пространства, спортивный дизайн и ставка на гибридные технологии вместо дизеля.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи обнаружили в Турции поселение возрастом 12 тыс. лет — старше Стоунхенджа
Садоводство

Яблоня и вишня: почему опытные садоводы никогда не посадят их рядом
Еда

Кальмары и грибы в салате сочетаются с лимонным соком
Садоводство

Осень названа оптимальным временем для деления пионов садоводами
Туризм

Как проявляется турецкое гостеприимство в повседневной жизни
Спорт и фитнес

Учёные: практика осознанности уменьшает стресс и риск переедания
Питомцы

Морские свинки: зубы растут всю жизнь и требуют постоянного стачивания сеном
Красота и здоровье

Врач Якимова: капуста, морковь и свекла снижают риск авитаминоза осенью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet