Бюджетный электрокар — красивая сказка: KIA объяснила, почему её не стоит ждать
Можно ли в Европе купить электромобиль дешевле 20 тысяч евро? Руководитель KIA уверен: это иллюзия.
Почему дешёвые электрокары — миф
"Выпускать электромобили дешевле 20-22 тысяч евро — совершенно нерентабельно", — заявил европейский директор KIA Марк Хедрич.
По его словам, попытка снизить цену приведёт лишь к упрощению автомобиля: меньше запас хода, урезанный набор технологий, более скромное оснащение.
Даже самые компактные модели KIA, которые компания готовит к запуску — EV2 и EV4, — не станут исключением. Производство налажено в Словакии, но это не даёт ощутимого снижения себестоимости. В итоге ожидается, что EV2 выйдет в начале 2026 года и будет стоить более 30 тысяч евро.
Параллели с бензиновыми машинами
Ситуация напоминает историю с массовыми и недорогими автомобилями с ДВС. Легендарные модели вроде Ford Fiesta уже ушли с европейского рынка. Причина проста: ужесточение экологических стандартов, новые требования к безопасности и общий рост затрат сделали производство маленьких доступных машин нерентабельным. Теперь та же логика догоняет и сегмент электромобилей.
Доступные варианты всё же есть
На рынке можно найти несколько моделей стоимостью около 20 тысяч евро. Например, Dacia Spring или китайский BYD Dolphin. Но у этих машин есть очевидные ограничения: они рассчитаны в первую очередь на город, отличаются скромным оснащением и не могут конкурировать по возможностям с автомобилями среднего сегмента.
Именно поэтому крупные бренды, включая KIA, не спешат выпускать "бюджетные" электрокары. Как отмечают эксперты, компаниям важно сохранить уровень качества и технологий, иначе удар будет нанесён по репутации.
Возможные пути выхода
Некоторые страны пытаются стимулировать рынок с помощью субсидий и льгот для покупателей. Однако даже такие меры не гарантируют появления электромобилей за 20 тысяч евро.
"Чтобы предложить действительно доступные модели, производителям придётся идти на компромиссы, к которым не все готовы", — подчёркивает Хедрич.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru