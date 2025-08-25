Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
KIA
KIA
© Wikipedia by Tomash is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:56

Бюджетный электрокар — красивая сказка: KIA объяснила, почему её не стоит ждать

Директор KIA Марк Хедрич: электромобили дешевле 20 тысяч евро в Европе нерентабельны

Можно ли в Европе купить электромобиль дешевле 20 тысяч евро? Руководитель KIA уверен: это иллюзия.

Почему дешёвые электрокары — миф

"Выпускать электромобили дешевле 20-22 тысяч евро — совершенно нерентабельно", — заявил европейский директор KIA Марк Хедрич.

По его словам, попытка снизить цену приведёт лишь к упрощению автомобиля: меньше запас хода, урезанный набор технологий, более скромное оснащение.

Даже самые компактные модели KIA, которые компания готовит к запуску — EV2 и EV4, — не станут исключением. Производство налажено в Словакии, но это не даёт ощутимого снижения себестоимости. В итоге ожидается, что EV2 выйдет в начале 2026 года и будет стоить более 30 тысяч евро.

Параллели с бензиновыми машинами

Ситуация напоминает историю с массовыми и недорогими автомобилями с ДВС. Легендарные модели вроде Ford Fiesta уже ушли с европейского рынка. Причина проста: ужесточение экологических стандартов, новые требования к безопасности и общий рост затрат сделали производство маленьких доступных машин нерентабельным. Теперь та же логика догоняет и сегмент электромобилей.

Доступные варианты всё же есть

На рынке можно найти несколько моделей стоимостью около 20 тысяч евро. Например, Dacia Spring или китайский BYD Dolphin. Но у этих машин есть очевидные ограничения: они рассчитаны в первую очередь на город, отличаются скромным оснащением и не могут конкурировать по возможностям с автомобилями среднего сегмента.

Именно поэтому крупные бренды, включая KIA, не спешат выпускать "бюджетные" электрокары. Как отмечают эксперты, компаниям важно сохранить уровень качества и технологий, иначе удар будет нанесён по репутации.

Возможные пути выхода

Некоторые страны пытаются стимулировать рынок с помощью субсидий и льгот для покупателей. Однако даже такие меры не гарантируют появления электромобилей за 20 тысяч евро.

"Чтобы предложить действительно доступные модели, производителям придётся идти на компромиссы, к которым не все готовы", — подчёркивает Хедрич.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Mahindra: серийные внедорожники на базе концептов Vision выйдут к 2027 году сегодня в 10:01

Ярко-оранжевый кроссовер с лестницей и канистрой: Vision S выглядит готовым к экспедиции

Mahindra показала четыре концепта Vision: субкомпакт, массовый кроссовер и два внедорожника. Серийный вариант обещают к 2027 году.

Читать полностью » Автоэксперты предупредили о рисках удаления катализатора в сервисах сегодня в 9:40

Даром убрали катализатор? На самом деле вы уже заплатили — и больше, чем думаете

Бесплатное удаление катализатора кажется выгодным предложением, но за ним скрываются риски — от проблем с двигателем до невозможности пройти техосмотр.

Читать полностью » Mercedes-Benz откажется от производства четырёхцилиндровых моторов и перейдёт на двигатели BMW сегодня в 9:13

Конкуренты десятилетиями, а теперь союзники: автолюбители не верят в новости о Mercedes и BMW

Mercedes-Benz и BMW, многолетние конкуренты, готовят сделку, которая может перевернуть рынок: немецкие моторы BMW вскоре окажутся в автомобилях с трёхлучевой звездой.

Читать полностью » Журналист Филип Уваома: подписки автопроизводителей стали сегодня в 8:37

Автопроизводители превзошли угонщиков: новый способ "воровства" машин

Каждые 30 секунд в США угоняют машину, но эксперты уверены: настоящий "угон" происходит легально — автопроизводители превращают базовые функции в платные подписки.

Читать полностью » Кросс-купе Audi Q5 Sportback, Mercedes GLC Coupe и BMW X4: цены и двигатели в России сегодня в 8:12

Россияне увидели цены на Audi и Mercedes — челюсть отвисла сразу

Кросс-купе остаются нишей, где стиль важнее практичности. Какие варианты предлагают немцы, японцы и китайцы — и кто из них даёт максимум за свои деньги?

Читать полностью » ГАИ разъяснила, можно ли ездить днём с противотуманками вместо ближнего света сегодня в 7:33

Днём с фарами или без: почему инспекторы закрывают глаза на противотуманки

Можно ли включать противотуманки вместо ближнего света днём? Инспектор ГАИ разъяснил правила, штрафы и реальные риски, о которых знают не все.

Читать полностью » Незаконный тюнинг в России: какие штрафы и лишения прав грозят водителям сегодня в 7:16

Штрафы за тюнинг в России грозят каждому, но блогер из Европы избежал наказания

Иностранец колесил по России на переделанном Lamborghini Urus. Как ему удалось избежать штрафа и что грозит другим водителям за тюнинг?

Читать полностью » Моторист назвал главные ошибки водителей при проверке уровня масла сегодня в 6:29

Масло на щупе врёт: почему большинство водителей видят не тот уровень

Почему простая проверка уровня моторного масла часто становится роковой ошибкой для водителей? Эксперт раскрывает главные ловушки и правила проверки.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Эксперты ExRx.net: приседания развивают функциональную силу и координацию
Наука и технологии

Ядра Юпитера и Сатурна формировались миллионы лет — новые данные международного исследования
Культура и шоу-бизнес

Иосиф Пригожин: проведение "Новой волны" в Казани обходится в 10 миллионов долларов
Садоводство

Как подготовить луковичные к следующему сезону: калий и фосфор — ключ к успеху
Дом

Вечерний ритуал: как уборка помогает начать день продуктивно
Туризм

Тайские культурные традиции: как правильно общаться с местными жителями
Садоводство

Осенью розам нужна фосфорно-калийная подкормка для зимостойкости
Красота и здоровье

Врач Марият Мухина назвала 6 продуктов, вызывающих старение кожи: морщины и потеря упругости неизбежны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru