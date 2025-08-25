Бюджетный электрокар — красивая сказка: KIA объяснила, почему её не стоит ждать

Можно ли в Европе купить электромобиль дешевле 20 тысяч евро? Руководитель KIA уверен: это иллюзия.

Почему дешёвые электрокары — миф

"Выпускать электромобили дешевле 20-22 тысяч евро — совершенно нерентабельно", — заявил европейский директор KIA Марк Хедрич.

По его словам, попытка снизить цену приведёт лишь к упрощению автомобиля: меньше запас хода, урезанный набор технологий, более скромное оснащение.

Даже самые компактные модели KIA, которые компания готовит к запуску — EV2 и EV4, — не станут исключением. Производство налажено в Словакии, но это не даёт ощутимого снижения себестоимости. В итоге ожидается, что EV2 выйдет в начале 2026 года и будет стоить более 30 тысяч евро.

Параллели с бензиновыми машинами

Ситуация напоминает историю с массовыми и недорогими автомобилями с ДВС. Легендарные модели вроде Ford Fiesta уже ушли с европейского рынка. Причина проста: ужесточение экологических стандартов, новые требования к безопасности и общий рост затрат сделали производство маленьких доступных машин нерентабельным. Теперь та же логика догоняет и сегмент электромобилей.

Доступные варианты всё же есть

На рынке можно найти несколько моделей стоимостью около 20 тысяч евро. Например, Dacia Spring или китайский BYD Dolphin. Но у этих машин есть очевидные ограничения: они рассчитаны в первую очередь на город, отличаются скромным оснащением и не могут конкурировать по возможностям с автомобилями среднего сегмента.

Именно поэтому крупные бренды, включая KIA, не спешат выпускать "бюджетные" электрокары. Как отмечают эксперты, компаниям важно сохранить уровень качества и технологий, иначе удар будет нанесён по репутации.

Возможные пути выхода

Некоторые страны пытаются стимулировать рынок с помощью субсидий и льгот для покупателей. Однако даже такие меры не гарантируют появления электромобилей за 20 тысяч евро.