Renault
Renault
© commons.wikimedia.org by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:46

Французы решили дать бой Китаю: Renault готовит электромобиль дешевле всех

Гендиректор Renault Франсуа Прово сообщил о планах запустить дешевый Twingo EV в 2026 году

Когда-то мечта о доступном электромобиле казалась недостижимой. Сегодня Renault, кажется, решила доказать обратное. Французский бренд намерен создать первый по-настоящему массовый электрокар Европы — компактный, стильный и по цене ниже 20 000 евро. Для этого компания пошла на стратегический шаг, вдохновившись опытом китайских производителей.

Почему LFP-аккумуляторы меняют правила игры

Главный секрет будущего успеха — новые аккумуляторы LFP (литий-железо-фосфатные). Они дешевле, чем традиционные NMC (никель-марганец-кобальт), примерно на 40%, и при этом безопаснее в эксплуатации. Да, раньше подобная технология считалась компромиссом, но китайские автопроизводители доказали её эффективность: именно на таких батареях держится успех моделей BYD и MG.

Renault пошла дальше — решила производить эти аккумуляторы в Европе. Это не только снижает логистические издержки, но и позволяет автомобилю претендовать на государственные субсидии, поскольку экологический бонус во Франции выдается именно для машин европейского производства. Таким образом, марка убивает двух зайцев: сохраняет конкурентную цену и укрепляет промышленную независимость континента.

Ampere — сердце новой стратегии

Разработка ведётся в рамках проекта Ampere — специального подразделения Renault, отвечающего за инновации, программное обеспечение и оптимизацию производства. Цель проста: сделать электромобиль доступным, не жертвуя качеством и дизайном.

"Мы хотим устойчивую революцию, которая переосмыслит каждый процесс и каждый продукт", — заявил генеральный директор Renault Group Франсуа Прово.

Подразделение Ampere играет ту же роль, что и Tesla Gigafactory для американцев — только с акцентом на европейскую инженерную культуру. Здесь создают платформы, оптимизируют сборочные линии и работают над тем, чтобы каждый евро в себестоимости имел значение.

Электрический Twingo — возвращение легенды

Первым носителем новой философии станет электрический Twingo. Это не просто обновлённая модель — это символ возвращения к корням. В 90-е годы Twingo стал культурным феноменом: маленький, забавный, демократичный. Сегодня Renault хочет повторить тот же успех, но уже в мире электромобилей.

Ожидаемая стартовая цена — от 17 000 евро. Для сравнения, даже самые бюджетные китайские электрокары вроде BYD Dolphin стоят около 20 000 евро в Европе. И хотя Twingo будет компактным, он предложит более продуманный интерьер, расширенный набор ассистентов и улучшенную мультимедийную систему.

Сравнение с конкурентами

Модель Страна производства Тип аккумулятора Запас хода (WLTP) Ориентировочная цена
Renault Twingo EV Франция LFP около 300 км от 17 000 €
BYD Dolphin Китай LFP около 340 км от 20 000 €
Dacia Spring Румыния/Китай LFP около 230 км от 15 000 €
Fiat 500e Италия NMC около 320 км от 28 000 €

Из таблицы видно: Renault намерена не просто догнать китайцев, а предложить европейский ответ — качественный, стильный и конкурентоспособный.

Как Renault снижает стоимость производства

Чтобы достичь рекордной цены, инженеры Renault оптимизировали каждую деталь:

  1. Использовали модульную платформу AmpR Small, снижающую стоимость сборки.

  2. Минимизировали количество компонентов и упростили логистику.

  3. Ввели локализованное производство батарей и двигателей во Франции.

  4. Убрали избыточные электронные системы, сохранив только ключевые функции безопасности и комфорта.

  5. Применили переработанные материалы, что сократило издержки и снизило углеродный след.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытка снизить цену за счёт низкокачественных компонентов.
→ Последствие: ухудшение репутации и доверия к бренду.
→ Альтернатива: внедрение инноваций и локализация — Renault делает ставку на европейское производство и LFP-аккумуляторы.

А что если Twingo станет бестселлером?

Если прогнозы подтвердятся, новый Twingo способен повторить успех своих предшественников и стать символом новой эпохи европейского автопрома. Его миссия — показать, что электромобиль может быть простым, доступным и при этом желанным.

Более того, массовое внедрение LFP-технологий может стимулировать снижение цен на аккумуляторы и для других брендов. Это даст импульс всей отрасли и ускорит переход Европы к углеродно-нейтральной экономике.

Плюсы и минусы LFP-аккумуляторов

Плюсы Минусы
Более низкая стоимость Меньшая плотность энергии
Долговечность и безопасность Снижение пробега на одной зарядке
Устойчивость к перегреву Дольше заряжаются при низких температурах
Утилизация менее токсична Ограниченный выбор поставщиков

Таким образом, LFP — это компромисс между дальностью хода и ценой, но для городского автомобиля вроде Twingo это идеальное решение.

FAQ

— Сколько будет стоить новый Renault Twingo?
По предварительным данным, базовая цена составит около 17 000 евро, что делает его самым доступным электромобилем в Европе.

— Какой у него запас хода?
Ожидается около 300 км по циклу WLTP, чего достаточно для городских и пригородных поездок.

— Где будет производиться автомобиль?
Renault планирует выпускать Twingo во Франции, что позволит сохранить рабочие места и претендовать на "экобонус".

— Когда состоится премьера?
По слухам, презентация модели может пройти уже в ближайшие месяцы, а продажи стартуют в 2026 году.

— Будет ли версия с более ёмким аккумулятором?
Да, обсуждается возможность выпуска версии Long Range, но пока это не подтверждено.

Мифы и правда

Миф: дешёвые электромобили не могут быть надёжными.
Правда: благодаря LFP-технологии и контролю качества на европейских заводах Renault планирует доказать обратное.

Миф: электромобили теряют заряд зимой.
Правда: современные системы термоконтроля снижают этот эффект, особенно при городском цикле.

Миф: батареи быстро деградируют.
Правда: LFP-аккумуляторы выдерживают больше циклов зарядки и разрядки без потери ёмкости.

Исторический контекст

Renault уже однажды совершила революцию, выпустив Renault 4 — простую, доступную и надёжную машину, изменившую облик Европы. Позже появились Clio и первый Twingo, ставшие символами французской повседневности. Теперь настала очередь электрического Twingo — наследника этих идей, адаптированных к эпохе экологического сознания.

3 интересных факта

  1. Новый Twingo будет собираться с использованием возобновляемой энергии, что сократит углеродный след почти на 30%.

  2. Renault рассматривает возможность подписной модели владения, где клиент платит только за использование, а не за покупку.

  3. Программа Ampere уже сотрудничает с европейскими стартапами в области вторичной переработки батарей.

Перспективы

Renault делает ставку не просто на один автомобиль, а на идею: электромобиль должен быть не роскошью, а нормой. Если проект окажется успешным, он способен изменить структуру всего рынка, заставив и других производителей пересмотреть ценовую политику.

И, возможно, именно Twingo снова станет машиной, которая объединит Европу — на этот раз под знаком электричества.

