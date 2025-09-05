Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Dairokkan9 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:45

Citroen C3 Electric удивил мощностью — в конфигураторе цифра выше обещанной

Электрический Citroen C3 получил запас хода 212 км и стал конкурентом Dacia Spring

Citroen сдержал обещание и представил версию электрического C3 с компактной батареей. Модель сразу же привлекла внимание благодаря цене, которая делает её главным соперником на рынке городских электрокаров.

Цена, которая удивляет

Базовая версия обойдётся в 19 990 евро, а с учётом нового экологического бонуса Boost стоимость может снизиться до 15 748 евро. Для сравнения: стартовая цена версии с батареей большей ёмкости составляет 23 300 евро.

Однако стоит отметить, что пока "зелёный рейтинг" этой модификации официально не подтверждён. Ожидается, что соответствующие детали производитель объявит в ближайшее время.

Технические особенности

В основе — аккумулятор LFP на 30 кВт·ч. В зависимости от комплектации запас хода по циклу WLTP варьируется от 206 до 212 км. Для городской эксплуатации этого вполне достаточно: в среднем водители проезжают около 40 км в день.

Для сравнения, Dacia Spring обеспечивает 225 км на одной зарядке, но её цена в Европе начинается с 16 520 евро. Citroen, по сути, сделал ставку на ещё более выгодное предложение.

Зарядка и мотор

В стандартной комплектации автомобиль получил встроенное однофазное зарядное устройство мощностью 7,4 кВт. За дополнительную плату доступны:

  • зарядка постоянным током (500 евро, до 30 кВт);
  • трёхфазное встроенное устройство на 11 кВт (400 евро).

Любопытный момент: в июне Citroen анонсировал мотор мощностью 82 л. с., но в онлайн-конфигураторе значатся уже 113 л. с.

Что внутри

Несмотря на уменьшенный запас хода, комплектация осталась на высоком уровне. В версии You предлагаются:

  • электропривод зеркал
  • кондиционер,
  • парктроник сзади.

Для мультимедиа предусмотрена интеграция смартфона, управление возможно с кнопок на руле.

Более дорогая комплектация Plus (23 300 евро) получила сиденья Advanced Comfort, большой 10,25-дюймовый экран и автоматический дальний свет. Также в неё входят стильные 17-дюймовые диски и декоративные элементы кузова.

