Европа ждёт электробурю: Hyundai бросает перчатку Tesla

Кто станет главным конкурентом Tesla в Европе? Hyundai уверена, что именно её новый хэтчбек сможет бросить вызов лидеру рынка. Уже подтверждено: компания готовит к выходу Ioniq 3 — доступный электромобиль, созданный специально для европейских покупателей.

Новый игрок в линейке Ioniq

Премьера почти серийного концепта состоится в сентябре на автосалоне в Мюнхене. Серийное производство стартует в 2026 году, и модель займёт место между компактным Kona Electric и ультракомпактным Inster.

Собирать автомобиль будут в Турции, что позволит избежать пошлин и удержать цену на привлекательном уровне. Для Европы это особенно важно: сегмент бюджетных электромобилей здесь стремительно растёт.

IONIQ 3 получит два варианта батарей:

58 кВт·ч с запасом хода до 420 км;

81 кВт·ч, позволяющая проехать до 590 км.

Разгон до 100 км/ч займёт меньше восьми секунд, привод будет исключительно передний. Инженеры отказались от дорогой 800-вольтовой архитектуры, применяемой в старших моделях, выбрав более доступное 400-вольтовое решение. Заряжаться машина будет немного медленнее, зато стоимость окажется значительно ниже.

Технологии и "фишки"

Главным техническим козырем станет новая операционная система Pleos. Она позволяет полностью настраивать интерфейс по принципу смартфона и добавлять функции с помощью обновлений.

Кроме того, в список оснащения войдут Apple CarPlay Ultra, поддержка обновлений "по воздуху" и даже синтезированный звук двигателя, имитирующий спортивное звучание.

Стратегия Hyundai в Европе

Компания делает ставку на то, что покупатели всё чаще выбирают электромобили и не возвращаются к автомобилям с ДВС.

"Сегодня наша конкуренция идёт не с традиционными машинами, а с другими электрокарами", — отмечают в Hyundai.

По данным аналитиков, за последние пять лет средний чек у бренда в Европе вырос почти на 50%. В результате Hyundai стала вторым по популярности производителем электромобилей на континенте — сразу после Tesla. Ioniq 3 должен закрепить этот успех, предлагая массовому сегменту баланс цены, технологий и практичности.