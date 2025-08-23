Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Hyundai
Hyundai
© commons.wikimedia.org by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:56

Европа ждёт электробурю: Hyundai бросает перчатку Tesla

Hyundai представит электромобиль Ioniq 3 для Европы в 2026 году

Кто станет главным конкурентом Tesla в Европе? Hyundai уверена, что именно её новый хэтчбек сможет бросить вызов лидеру рынка. Уже подтверждено: компания готовит к выходу Ioniq 3 — доступный электромобиль, созданный специально для европейских покупателей.

Новый игрок в линейке Ioniq

Премьера почти серийного концепта состоится в сентябре на автосалоне в Мюнхене. Серийное производство стартует в 2026 году, и модель займёт место между компактным Kona Electric и ультракомпактным Inster.
Собирать автомобиль будут в Турции, что позволит избежать пошлин и удержать цену на привлекательном уровне. Для Европы это особенно важно: сегмент бюджетных электромобилей здесь стремительно растёт.

IONIQ 3 получит два варианта батарей:

  • 58 кВт·ч с запасом хода до 420 км;

  • 81 кВт·ч, позволяющая проехать до 590 км.

Разгон до 100 км/ч займёт меньше восьми секунд, привод будет исключительно передний. Инженеры отказались от дорогой 800-вольтовой архитектуры, применяемой в старших моделях, выбрав более доступное 400-вольтовое решение. Заряжаться машина будет немного медленнее, зато стоимость окажется значительно ниже.

Технологии и "фишки"

Главным техническим козырем станет новая операционная система Pleos. Она позволяет полностью настраивать интерфейс по принципу смартфона и добавлять функции с помощью обновлений.
Кроме того, в список оснащения войдут Apple CarPlay Ultra, поддержка обновлений "по воздуху" и даже синтезированный звук двигателя, имитирующий спортивное звучание.

Стратегия Hyundai в Европе

Компания делает ставку на то, что покупатели всё чаще выбирают электромобили и не возвращаются к автомобилям с ДВС.

"Сегодня наша конкуренция идёт не с традиционными машинами, а с другими электрокарами", — отмечают в Hyundai.

По данным аналитиков, за последние пять лет средний чек у бренда в Европе вырос почти на 50%. В результате Hyundai стала вторым по популярности производителем электромобилей на континенте — сразу после Tesla. Ioniq 3 должен закрепить этот успех, предлагая массовому сегменту баланс цены, технологий и практичности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоэксперт: электромобиль Toyota bZ4x и модели Supra и Sienna признаны провальными сегодня в 7:26

Эти модели Toyota лучше не покупать: водители предупреждают друг друга

Даже у признанного лидера автопрома есть модели, которых лучше избегать. Эксперт рассказал, какие Toyota вызывают больше всего нареканий.

Читать полностью » Mercedes и BMW обсуждают совместное производство двигателей сегодня в 7:11

Mercedes и BMW зарыли топор войны: что стоит за неожиданным союзом конкурентов

Mercedes и BMW обсуждают редкое для автопрома партнерство: штутгартцы хотят закупать моторы у давних соперников, чтобы спасти гибридные проекты.

Читать полностью » Винкельманн: запуск электрокара Lamborghini Lanzador может быть отложен ради гибрида сегодня в 2:16

Электрокары подождут: новый план Lamborghini ошеломил автолюбителей

Lamborghini ломает стереотипы: гибриды вместо электрокаров, рекордные продажи и обещание сохранить легендарный V12 дольше, чем все ожидали.

Читать полностью » Nissan подтвердил возвращение внедорожника Xterra в 2028 году сегодня в 2:14

Nissan достал карту из прошлого — и она может переплюнуть нынешние тренды

Nissan возвращает легендарный внедорожник Xterra: новая гибридная версия выйдет в 2028 году и станет конкурентом культовым "рамникам" США.

Читать полностью » Продажи китайских автомобилей в России упали на 18% в июле — сегодня в 1:25

Китайские авто теряют популярность в России — этого никто не ожидал в 2025 году

Продажи китайских автомобилей в России начали стремительно падать: старые хиты теряют популярность, но новые игроки неожиданно усиливают позиции.

Читать полностью » На заводе Subaru в Ойзуми роботы получили твердотельные батареи с ресурсом 10 лет сегодня в 1:08

Технология, которую ждали от Tesla, внезапно вышла у Subaru — но не в машинах

Subaru внедрила твердотельные батареи, но не в машины, а в заводских роботов. Почему именно так и как это связано с новой электростратегией бренда?

Читать полностью » Toyota и Mazda тестируют систему Sweep для хранения энергии из старых батарей сегодня в 0:47

Старые батареи обрели вторую жизнь: Toyota и Mazda придумали, как превратить их в "золотые жилы" энергии

Toyota и Mazda проверяют, как старые батареи могут стать новым источником энергии: система Sweep превращает их в гибкий накопитель для солнечных панелей.

Читать полностью » Россияне потратили на новые автомобили 390 млрд рублей в июле 2025 года — сегодня в 0:27

Россияне массово снимают деньги с депозитов и несут их в автосалоны — что происходит с рынком

В июле россияне потратили рекордную сумму на новые автомобили, но эксперты предупреждают: осенний рынок может снова замедлиться.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Польские археологи обнаружили 70,000-летнюю мастерскую неандертальцев в долине Золенки
Питомцы

Ветеринары советуют давать опекуну подробные инструкции по уходу за собакой
Спорт и фитнес

Врачи объяснили, какие растяжки и упражнения помогают держать спину прямой
Дом

Освещение в детской: что важно для здоровья и комфорта ребёнка
Еда

Как приготовить нежное куриное филе в сметане
Красота и здоровье

5 продуктов, которые повышают шансы стать отцом: мнение диетолога Елены Хохловой
Туризм

Как защитить себя от кражи в путешествии: разделение денег
Туризм

Помогает ли туристическая страховка при потере документов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru