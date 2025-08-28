Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Nissan
Nissan
© commons.wikimedia.org by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:50

Nissan снова делает ставку на массовый рынок — и это может сработать

Nissan делает ставку на бюджетные электрокары: Leaf 2026 станет дешевле конкурентов

Nissan снова делает ставку на доступные электромобили. Третье поколение Leaf обещает не только улучшенный запас хода, но и цену, которая серьёзно ниже средней по рынку.

Цены: две версии ниже $30 000

Компания заявила, что сразу два варианта новой модели будут стоить меньше $30 тысяч. Правда, пока детали о базовом Leaf S держатся в секрете. Но всё указывает на то, что именно он станет главным "бюджетным" электрокаром Nissan.

На данный момент самый дешёвый вариант, который можно обсудить подробно, — это Leaf S+.

  • Цена: $29 990 без учёта доставки ($31 485 с ней).
  • Мощность: 214 л. с.
  • Запас хода: 303 мили.
  • Возможность зарядки на Tesla Supercharger без необходимости использовать сервисы Tesla.

Таким образом, даже с наценкой за оформление и налоги, S+ остаётся одним из самых доступных электромобилей с дальностью хода за 300 миль.

Сравнение с конкурентами

Для понимания: бензиновый Honda HR-V стоит от $27 650. Новый Leaf чуть дороже, но предлагает куда больше технологий и не требует топлива.

Топ-версия Platinum+ оценивается в $40 485 — и это всё равно заметно дешевле средней цены нового автомобиля в США.

Chevrolet Equinox EV пока удерживает титул "короля ценности", но Nissan, похоже, собирается его сместить. Правда, у GM в разработке находится новый Bolt EUV, который должен выйти на рынок примерно в то же время. Однако у Leaf будет преимущество — годовой задел по продажам.

Линейка цен на 2026 Leaf (с $1 495 за доставку)

  • LEAF S+ - $31 485
  • LEAF SV+ - $35 725
  • LEAF Platinum+ - $40 485

Итог

С новым поколением Leaf Nissan снова укрепляет свою позицию в сегменте доступных электрокаров. И если базовая версия действительно выйдет дешевле $30 тысяч, то именно Leaf может стать моделью, которая сделает массовый переход на электротягу ещё ближе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Mercedes-AMG GT-XX показал рекордную скорость зарядки 400 км за 5 минут сегодня в 9:33

25 рекордов за один тест: новый электрокар Mercedes переписал историю

Mercedes-AMG GT-XX за неделю обогнул Землю и побил 25 мировых рекордов, доказав, что электромобили способны на большее, чем от них ждут.

Читать полностью » В России число легковых автомобилей достигло 52,9 миллиона — данные статистики за 2024 год сегодня в 9:32

Десятилетие на колёсах: как страна приросла миллионами автомобилей, словно новым населением

За десять лет автопарк России вырос на миллионы машин. Как изменилась автомобилизация страны и что скрывается за сухими цифрами статистики?

Читать полностью » Кондиционер в машине увеличивает расход топлива на 10–20% — данные ONSV сегодня в 8:47

Жара и пробки: кондиционер в машине ударит по кошельку сильнее, чем ожидалось

Летний зной превращает кондиционер в необходимость, но он заметно увеличивает расход топлива. Есть несколько простых способов уменьшить затраты.

Читать полностью » Спрос на машины калининградской и петербургской сборки вырос почти на 50% — статистика сегодня в 8:45

Машины петербургской и калининградской сборки внезапно рвут рынок: цифры удивляют даже дилеров

Спрос на автомобили сборки Санкт-Петербурга и Калининграда резко вырос: лидируют Solaris и SWM, а вместе с ними меняется структура всего рынка.

Читать полностью » Suzuki инвестирует $8 млрд в Индию в ближайшие 6 лет — Ассоциация автопроизводителей сегодня в 7:41

8 миллиардов на карту: как Suzuki превращает Индию в центр мировой автоиндустрии

Suzuki инвестирует 8 млрд долларов в Индию: завод в Гуджарате станет глобальным центром выпуска электромобилей и отправит машины в 100 стран.

Читать полностью » Дептранс Москвы: 30 августа временно закроют движение на двух улицах в Новомосковском округе сегодня в 7:05

К Дню знаний движение в Москве встанет: эти улицы лучше объезжать стороной

В Москве перед 1 сентября вводят новые перекрытия. Какие улицы закроют и почему число машин на дорогах резко вырастет?

Читать полностью » Росавтодор: по трассе А-291 сегодня в 6:38

Езда без пробок и лишних часов: что даёт водителям главная магистраль Крыма

За пять лет по трассе "Таврида" проехало более 27,6 млн автомобилей. Почему эта дорога стала ключевой для Крыма и всего юга России?

Читать полностью » Российский рынок подержанных авто в июле 2025 года вырос на 21% — данные сегодня в 6:26

У этих машин цены падают, но спрос только растёт — секрет в модели Kia Rio

Kia Rio стала самой популярной иномаркой с пробегом в России, удерживая устойчивую стоимость и опережая конкурентов на фоне роста продаж подержанных авто.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как выбрать свежие продукты для салата Филадельфия — рекомендации
ДФО

Мурал во Владивостоке стал символом экологической ответственности
Авто и мото

СМИ: переговоры Mercedes и BMW о сотрудничестве по двигателям близки к завершению
Дом

Современные материалы для ремонта: что опасно для здоровья
Питомцы

Эксперты: сон на боку указывает на доверие и спокойствие собаки
Садоводство

Восточные и трубчатые лилии требуют выкопки на зиму
Еда

Торт со сгущенкой: как выбрать лучшие продукты для выпечки
Красота и здоровье

Врач Подорожнюк рассказала: сколько шоколада можно съедать в день без вреда фигуре
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru