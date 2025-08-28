Nissan снова делает ставку на массовый рынок — и это может сработать
Nissan снова делает ставку на доступные электромобили. Третье поколение Leaf обещает не только улучшенный запас хода, но и цену, которая серьёзно ниже средней по рынку.
Цены: две версии ниже $30 000
Компания заявила, что сразу два варианта новой модели будут стоить меньше $30 тысяч. Правда, пока детали о базовом Leaf S держатся в секрете. Но всё указывает на то, что именно он станет главным "бюджетным" электрокаром Nissan.
На данный момент самый дешёвый вариант, который можно обсудить подробно, — это Leaf S+.
- Цена: $29 990 без учёта доставки ($31 485 с ней).
- Мощность: 214 л. с.
- Запас хода: 303 мили.
- Возможность зарядки на Tesla Supercharger без необходимости использовать сервисы Tesla.
Таким образом, даже с наценкой за оформление и налоги, S+ остаётся одним из самых доступных электромобилей с дальностью хода за 300 миль.
Сравнение с конкурентами
Для понимания: бензиновый Honda HR-V стоит от $27 650. Новый Leaf чуть дороже, но предлагает куда больше технологий и не требует топлива.
Топ-версия Platinum+ оценивается в $40 485 — и это всё равно заметно дешевле средней цены нового автомобиля в США.
Chevrolet Equinox EV пока удерживает титул "короля ценности", но Nissan, похоже, собирается его сместить. Правда, у GM в разработке находится новый Bolt EUV, который должен выйти на рынок примерно в то же время. Однако у Leaf будет преимущество — годовой задел по продажам.
Линейка цен на 2026 Leaf (с $1 495 за доставку)
- LEAF S+ - $31 485
- LEAF SV+ - $35 725
- LEAF Platinum+ - $40 485
Итог
С новым поколением Leaf Nissan снова укрепляет свою позицию в сегменте доступных электрокаров. И если базовая версия действительно выйдет дешевле $30 тысяч, то именно Leaf может стать моделью, которая сделает массовый переход на электротягу ещё ближе.
