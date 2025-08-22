Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Ogidya is licensed under CC BY 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:03

Автогиганты напряглись: Dacia готовит самый дешёвый электрокроссовер Европы

Dacia представит самый дешёвый электрокроссовер в Европе в 2026 году

Кто сказал, что электромобили — это всегда дорого и сложно? Румынская Dacia снова идет против правил и готовит к выходу новый Spring, который появится в 2026 году и обещает стать самым доступным электрическим кроссовером Европы.

Дизайн и особенности

Визуально модель получила обновленный образ, сохранив при этом узнаваемую простоту. На передней панели выделяются новые фары, интегрированные вместе с решеткой радиатора, а бампер и колесные арки защищены черным пластиком — практичное решение для городских кроссоверов, которое повышает выносливость и снижает риск повреждений.

Главной неожиданностью станет задняя стойка с эффектом "плавающей платформы" — впервые для Dacia используется такой стилистический прием. В салоне Spring унаследовал решения от Sandero: цифровая приборная панель и крупный сенсорный экран над центральной консолью делают интерьер современным и удобным.

Техника и возможности

Самое интересное скрыто под кузовом. Новинка выйдет сразу с двумя вариантами аккумуляторов — на 30 и 50 кВт·ч, что обеспечит запас хода более 400 километров. Электромотор будет доступен в разных версиях, а максимальная мощность составит 90 л. с. Для городского автомобиля это более чем достаточно.

"Наша цель — сделать электрический транспорт доступным каждому", — отмечают в компании.

И действительно, стартовая цена в менее чем 15 000 евро (около 1,4 млн рублей) делает Spring едва ли не уникальным предложением на рынке.

