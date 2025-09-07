Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Fiat Grande Panda
Fiat Grande Panda
© commons.wikimedia.org by AbacRiot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:26

Пока все переходят на электрокары, FIAT показал неожиданный ход с Grande Panda

FIAT выпустил Grande Panda с 1,2-литровым турбомотором и CritAir 1

В то время как автопроизводители один за другим уходят в электричество и гибриды, FIAT решает идти против течения. Компания представила новую версию Grande Panda с традиционным бензиновым двигателем — автомобиль для тех, кто ценит проверенную классику, экономичность и отсутствие лишних технологий.

Двигатель, проверенный временем

В основе — 1,2-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 100 л. с. Этот мотор уже знаком покупателям по другим моделям Stellantis, включая Citroën C3. Его сильные стороны — экономичность, эластичность на низких оборотах и комфорт в повседневной эксплуатации.

Агрегатируется он с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Такой выбор позволяет снизить стоимость покупки и обслуживания, сохраняя соответствие экологическим нормам Crit'Air 1. По предварительным данным, разгон до 100 км/ч занимает около 10,5 секунды, а средний расход топлива составляет 5,6 л на 100 км.

Практичный и доступный выбор

Grande Panda в бензиновой версии создавался как базовая модель линейки. Производитель сделал ставку на простоту, но сохранил ключевые опции: сенсорный экран, кондиционер, Bluetooth, кнопки управления на руле, помощь при парковке и базовый пакет систем безопасности.

Внешне автомобиль сохранил кубический силуэт и лаконичный стиль с вертикальной LED-подсветкой, а в салоне — строгий, но современный интерьер.

Конкуренция с Dacia Sandero

FIAT намерен бросить вызов лидеру доступного сегмента — Dacia Sandero. При этом ставка делается на более выразительный дизайн и сбалансированное оснащение. На испанском рынке стоимость модели начинается от 14 950 евро, что позволяет предположить цену для Франции в диапазоне 15-16 тысяч евро.

Компания также планирует предложить варианты долгосрочной аренды. Для электрической версии уже действует программа от 119 евро в месяц, и аналогичные условия ожидаются для бензиновой модификации.

Почему FIAT выбирает бензин

Решение вернуть в линейку термический двигатель выглядит стратегическим. Многие конкуренты отказались от подобных версий в сегменте B, сосредоточившись на электрификации. FIAT же делает ставку на прагматичных клиентов, которым важны простота, надежность и доступная цена.

Grande Panda с бензиновым мотором станет для них разумным компромиссом — без сложной электроники и дорогого обслуживания, но с современным стилем и достаточным уровнем оснащения для города.

