Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
автоматическая коробка передач
автоматическая коробка передач
© openverse by Jhcbs1019 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:19

Бюджетники с автоматической коробкой исчезают с рынка Чехии прямо на глазах

В Чехии назвали 20 самых доступных машин с автоматической трансмиссией

Ещё недавно "автомат" считался уделом премиальных автомобилей. Сегодня же подавляющее большинство новых машин на чешском рынке оснащается именно такой трансмиссией. Причём интерес к автоматической коробке передач растёт даже среди покупателей бюджетных моделей стоимостью до 400 тысяч крон — от городских хэтчбеков до кроссоверов и электромобилей.

Лидеры доступного сегмента

По данным регистраций, около двух третей новых автомобилей в Чехии выходят с автоматической коробкой передач. Для обзора эксперты выбрали двадцать самых доступных машин, среди которых Suzuki Swift, Toyota Aygo X, Dacia Spring, Opel Corsa и Škoda Fabia.

Интересно, что на конец лета в продаже осталось всего четыре модели дешевле четырёхсот тысяч крон:

  • Mitsubishi Space Star
  • Kia Picanto
  • Hyundai i10
  • Toyota Aygo X

Однако торопиться с выбором придётся: Mitsubishi уже снят с производства, а Aygo X после рестайлинга сменит двигатель и получит гибридную версию, что неизбежно отразится на цене.

Электромобили и скидки

На пятой позиции рейтинга оказался единственный электромобиль в списке — Dacia Spring. Его стоимость практически равна цене более крупного Sandero.

Самое заметное снижение цен произошло у Opel Corsa. С мая стоимость модели упала сразу на 50 тысяч крон, и теперь версия с автоматической коробкой доступна за 439 990 крон. Это делает автомобиль одним из самых выгодных предложений в своём сегменте.

Для сравнения: конкуренты вроде Hyundai i20, Peugeot 208 или Škoda Fabia стоят дороже, а ценовые колебания в их случае куда скромнее. Например, Peugeot подешевел на 20 тысяч, тогда как Fabia наоборот прибавила в цене ту же сумму.

Небольшие изменения в прайс-листах

В других случаях изменения были не столь заметны. Кроссовер Kia Stonic подешевел на 10 тысяч крон, а KGM Tivoli всего на три тысячи. Среди новинок в списке — Opel Frontera, который пока удерживает планку ниже полумиллиона крон.

Закрывают рейтинг Toyota Yaris и Opel Mokka, которые стоят чуть больше 500 тысяч.

Двадцатка лидеров

В итоговой двадцатке сразу три модели Opel — Corsa, Frontera и Mokka. Трижды в списке встречается и Hyundai. По две модели представили Toyota, Kia, Dacia и Mazda. Любопытная деталь: в рейтинге оказались сразу две Mazda 2, но под этим названием скрываются разные автомобили. Один — оригинальный хэтчбек японского бренда, а второй — гибрид, фактически являющийся переименованной Toyota Yaris.

Таким образом, выбор доступных машин с автоматической коробкой передач в Чехии заметно расширился, и теперь "автомат" перестал быть чем-то особенным — он стал стандартом, к которому всё чаще стремятся покупатели.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шины летней резины издают гул: причины по исследованиям шинных производителей вчера в 23:25

Летняя резина гудит? Узнайте неожиданные причины, о которых молчат

Шиномонтажник объяснил, почему летняя резина гудит и как избавиться от шума. Простые причины и советы для комфортной езды без лишних звуков.

Читать полностью » Новички допускают ошибки при покупке автомобиля: советы ГИБДД вчера в 23:14

Ошибки новичков за рулём: сколько стоит первый опыт

В автошколе раскрыли секреты: как новичку освоить вождение и выбрать машину без ошибок и переплат. Узнай, почему начинать с бюджетной модели — умный ход!

Читать полностью » Штрафы за ремонт автомобиля во дворе установлены по новым правилам МВД России вчера в 22:09

Авторемонт у дома: катастрофа, которую никто не ждёт, но все рискуют пережить

Можно ли ремонтировать авто во дворе без штрафа? Полиция разъясняет: когда штрафуют, а когда нет. Узнайте о рисках и как избежать наказания.

Читать полностью » Магнит в системе ГУР предотвращает преждевременный износ деталей автомобиля вчера в 22:03

Магнит вместо сервиса: как сэкономить на ГУР и забыть о ремонтах навсегда

Автомеханик поделился хитрым способом, как магнит помогает избежать засора в ГУР и продлить жизнь автомобиля. Узнайте, почему этот трюк работает лучше регламента.

Читать полностью » Суд обязал Zotye Auto демонтировать производственные линии в Чунцине вчера в 21:57

Zotye без конвейера: почему теперь марка выпускает только воспоминания

Судебное решение и многолетние убытки лишили компанию шансов на восстановление. Что стало причиной падения некогда популярного китайского бренда?

Читать полностью » Перегрев двигателя и АКПП осенью: механики назвали главные причины поломок вчера в 20:48

Перегрев осенью: почему мотор может заклинить, даже когда жара позади

Затянувшееся лето увеличивает риск перегрева двигателя и трансмиссии. Какие простые меры помогут защитить автомобиль от поломок?

Читать полностью » Эксперты вчера в 19:55

Подержанные кроссоверы рухнули в цене: этим летом рынок удивил всех

Цены на кроссоверы и внедорожники в России этим летом удивили автолюбителей. Эксперты назвали марки и модели, которые стали особенно доступными.

Читать полностью » Mercedes прекратит выпуск седана и кроссовера EQE к 2026 году — Autocar вчера в 18:54

EQE доживает последние годы: почему Mercedes решился на радикальный шаг

Mercedes-Benz готовится снять с производства EQE и заменить его новыми электроверсиями C-Class и GLC. Что получат покупатели взамен — читайте далее.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары: регулярные почесывания помогают следить за здоровьем кошки
Авто и мото

Fiat открыл приём заказов на Grande Panda 2025 в Великобритании
Красота и здоровье

Ирина Волгина: паросмия может быть признаком болезней мозга и нервной системы
Еда

Как сделать люля-кебаб на сковороде из баранины с курдючным жиром
Спорт и фитнес

Пульс 200 ударов при нагрузке допустим только для молодых — кардиолог Нилай Мехта
Культура и шоу-бизнес

Звезда "Спасателей Малибу" Николь Эггерт прошла операцию по удалению опухоли груди
Еда

Приготовьте торт из кукурузных палочек со сгущенкой без духовки
Туризм

Города России с необычной природой: куда отправиться
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet