Бюджетники с автоматической коробкой исчезают с рынка Чехии прямо на глазах

Ещё недавно "автомат" считался уделом премиальных автомобилей. Сегодня же подавляющее большинство новых машин на чешском рынке оснащается именно такой трансмиссией. Причём интерес к автоматической коробке передач растёт даже среди покупателей бюджетных моделей стоимостью до 400 тысяч крон — от городских хэтчбеков до кроссоверов и электромобилей.

Лидеры доступного сегмента

По данным регистраций, около двух третей новых автомобилей в Чехии выходят с автоматической коробкой передач. Для обзора эксперты выбрали двадцать самых доступных машин, среди которых Suzuki Swift, Toyota Aygo X, Dacia Spring, Opel Corsa и Škoda Fabia.

Интересно, что на конец лета в продаже осталось всего четыре модели дешевле четырёхсот тысяч крон:

Mitsubishi Space Star

Kia Picanto

Hyundai i10

Toyota Aygo X

Однако торопиться с выбором придётся: Mitsubishi уже снят с производства, а Aygo X после рестайлинга сменит двигатель и получит гибридную версию, что неизбежно отразится на цене.

Электромобили и скидки

На пятой позиции рейтинга оказался единственный электромобиль в списке — Dacia Spring. Его стоимость практически равна цене более крупного Sandero.

Самое заметное снижение цен произошло у Opel Corsa. С мая стоимость модели упала сразу на 50 тысяч крон, и теперь версия с автоматической коробкой доступна за 439 990 крон. Это делает автомобиль одним из самых выгодных предложений в своём сегменте.

Для сравнения: конкуренты вроде Hyundai i20, Peugeot 208 или Škoda Fabia стоят дороже, а ценовые колебания в их случае куда скромнее. Например, Peugeot подешевел на 20 тысяч, тогда как Fabia наоборот прибавила в цене ту же сумму.

Небольшие изменения в прайс-листах

В других случаях изменения были не столь заметны. Кроссовер Kia Stonic подешевел на 10 тысяч крон, а KGM Tivoli всего на три тысячи. Среди новинок в списке — Opel Frontera, который пока удерживает планку ниже полумиллиона крон.

Закрывают рейтинг Toyota Yaris и Opel Mokka, которые стоят чуть больше 500 тысяч.

Двадцатка лидеров

В итоговой двадцатке сразу три модели Opel — Corsa, Frontera и Mokka. Трижды в списке встречается и Hyundai. По две модели представили Toyota, Kia, Dacia и Mazda. Любопытная деталь: в рейтинге оказались сразу две Mazda 2, но под этим названием скрываются разные автомобили. Один — оригинальный хэтчбек японского бренда, а второй — гибрид, фактически являющийся переименованной Toyota Yaris.

Таким образом, выбор доступных машин с автоматической коробкой передач в Чехии заметно расширился, и теперь "автомат" перестал быть чем-то особенным — он стал стандартом, к которому всё чаще стремятся покупатели.