Дорогая Ялта: открываем бюджетные возможности: автор блога делится личным опытом

"В Крыму нет дешёвых цен!" — эта фраза давно стала любимым аргументом тех, кто уверяет: отдых на полуострове обойдётся туристу не дешевле поездки в Барселону. Однако автор блога "Путешествия со смыслом" решил проверить это на практике и снял домик в Ялте всего за 2000 рублей в сутки.

Дорогая Ялта или возможность сэкономить?

Под каждой публикацией о Крыме собирается целая группа скептиков, которые утверждают: "В Ялте всегда дорого!", "Дешевле в Абхазию!", "За 2000 только сарай!". Спорить с ними, признаётся автор, бессмысленно, поэтому он просто показывает собственный опыт.

"Вот он, тот самый "дорогой" центр Старой Ялты. Где-то в этом нагромождении крыш я и нашёл свой бюджетный вариант. Да, не дворец. А вы за 2000 дворец хотели?"

Главная ошибка туристов

Почему же большинство приезжих не могут найти доступное жильё? Ответ, по словам путешественника, прост: туристы ищут там, где ищут все.

Открывается Avito, вбивается запрос "Ялта, первая линия, с парковкой" — и человек получает варианты с ценником в 7-10 тысяч рублей за ночь. Разочарование неминуемо.

Но именно такие запросы и становятся ловушкой: настоящий рынок аренды с адекватными ценами скрывается в глубине города, за пределами первой линии. Там, где заканчивается асфальт и начинаются узкие улочки в гору.

Три вопроса, которые экономят тысячи

Автор утверждает, что секрет удачного выбора — не долгие поиски, а правильные уточнения при звонке хозяину жилья.

"Где паркуются ваши жильцы?"

Честный ответ: "на соседней улице, 500 метров пешком". Ложный: "где-нибудь найдёте". "Сколько минут реально идти в гору от набережной?"

Цифру, названную хозяином, путешественник мысленно умножает на два. "Пришлите видео в мессенджер прямо сейчас".

Если через 5 минут ролик не приходит — скорее всего, хозяин скрывает недостатки.

Так он нашёл свой двухэтажный домик: небольшой, но отдельный, с кондиционером, двориком и, главное, по цене в 2000 рублей в день.

"Вот он, мой "сарай без туалета" за 2000. Как видите, и туалет, и второй этаж на месте".

Почему туристы всё равно переплачивают

Экономия требует отказа от привычного комфорта. Машину придётся оставлять за полкилометра, а каждый день подниматься пешком в гору. Из окна вид будет не на ухоженный газон, а на живой двор с бельём на верёвках.

"Вот такой вид из окна. Не Лазурный берег, согласен. Если туристов пугает жизнь — All Inclusive в Турции их ждёт".

Большинство отдыхающих, отмечает автор, не готовы жертвовать удобствами. Проще заплатить 7 тысяч и получить привычный набор "как дома".

Итог: сэкономить можно

За неделю проживания блогер сэкономил около 25 тысяч рублей. Но выгода, по его словам, не только в деньгах:

тишина вместо ночной дискотеки с набережной;

живое общение с соседями, а не с персоналом отеля;

собственный дворик для отдыха, где можно почувствовать себя "дома, а не в номере".

"Пока туристы сидели в своём стерильном номере, мы отдыхали с супругой вот в таком кресле в своём личном дворике. Это, как говорится, бесценно!"

Автор признаёт: большинство туристов продолжат переплачивать, потому что не готовы менять привычный формат отдыха. Но именно это и открывает возможности для тех, кто ищет — в Старой Ялте ещё можно найти жильё по цене в разы ниже привычной.

"Чем больше туристов, не хотящих заморачиваться, будет сидеть в своих дорогих отелях, тем больше свободных и дешёвых домиков в Старой Ялте останется для нас — тех, кто готов искать".