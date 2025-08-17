Дешёвый полный привод: какие машины удивили ценой и не оставили шансов конкурентам

Грязь, снежные заносы и проселочные дороги — в России без полного привода выжить сложно. Особенно это касается тех, кто живет в регионах с непростым климатом и суровыми дорогами. Поэтому неудивительно, что автомобили с системой 4x4 по-прежнему остаются одними из самых востребованных. Журналисты собрали список самых доступных новинок на российском рынке, которые предлагают полный привод по минимальной цене.

Легенда на первом месте

Абсолютным лидером по доступности стала Lada Niva Legend. Стоимость базовой версии начинается от 1 059 000 рублей. Несмотря на возраст модели, спрос на неё стабильно высокий. Под капотом установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 113 лошадиных сил, работает он в паре с механической коробкой передач. Даже в стандартной комплектации водитель получит передние электростеклоподъемники, крепления ISOFIX и 16-дюймовые диски.

Niva Travel: обновленный вариант

Следом расположилась Lada Niva Travel, цена которой стартует от 1 314 000 рублей. Автомобиль оснащен 109-сильным мотором объемом 1,7 литра. У этой версии выше клиренс — 220 мм, предусмотрен подогрев зеркал и защитный пластиковый обвес, что делает машину более практичной для поездок по сложным маршрутам.

УАЗы для любителей классики

Третью строчку занимает настоящий ветеран отечественного автопрома — УАЗ "Хантер", который обойдется минимум в 1 510 000 рублей. Машина оснащена подключаемым полным приводом и двигателем на 112 "лошадей". За свою простоту и надежность этот автомобиль часто выбирают охотники, рыбаки и жители деревень.

Флагман бренда, УАЗ "Патриот", стоит уже дороже — 1 680 000 рублей. Здесь установлен 2,7-литровый мотор на 150 сил, в базовой комплектации есть ABS и подогрев зеркал. Такой внедорожник способен уверенно чувствовать себя не только на проселке, но и на трассе.

Пикап для практичных

Замыкает пятерку УАЗ "Пикап" за 1 705 000 рублей. Он оснащен тем же 2,7-литровым двигателем, что и "Патриот". Машина обладает большим багажным пространством и удобной грузовой платформой, что делает её привлекательной для фермеров и предпринимателей.