Бену Аффлеку не хватило денег на покупку нового дома

Бен Аффлек купил в ипотеку дом рядом с Дженнифер Лопес

Американские журналисты выяснили, что Бен Аффлек взял кредит в размере 10 миллионов долларов на покупку "холостяцкой берлоги" с пятью спальнями и пятью ванными комнатами.

Таблоиды сообщают, что новый дом актёра расположен неподалёку от их бывшего с Дженнифер Лопес Гнёздышком, которое они не так давно выставили на продажу.

Злые языки ехидно поговаривают, что Бену хочется соответствовать бывшей, но денег хватает только на кофе и костюмчик.

Возможно, Аффлек экономит в ожидании судебных тяжб, ведь Лопес собирается всерьёз потрясти мужа при разводе. Накануне звезда объявила, что всё время, которое они жили вместе, она тратилась больше, чем супруг.

Фото: YouTube канал ЗНАМЕНИТОСТИ/Скриншот видео YouTube канала ЗНАМЕНИТОСТИ(public domain)