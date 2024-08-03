Бену Аффлеку не хватило денег на покупку нового дома

Американские журналисты выяснили, что Бен Аффлек взял кредит в размере 10 миллионов долларов на покупку "холостяцкой берлоги" с пятью спальнями и пятью ванными комнатами.
Таблоиды сообщают, что новый дом актёра расположен неподалёку от их бывшего с Дженнифер Лопес Гнёздышком, которое они не так давно выставили на продажу.
Злые языки ехидно поговаривают, что Бену хочется соответствовать бывшей, но денег хватает только на кофе и костюмчик.
Возможно, Аффлек экономит в ожидании судебных тяжб, ведь Лопес собирается всерьёз потрясти мужа при разводе. Накануне звезда объявила, что всё время, которое они жили вместе, она тратилась больше, чем супруг.
Фото: YouTube канал ЗНАМЕНИТОСТИ/Скриншот видео YouTube канала ЗНАМЕНИТОСТИ(public domain)
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