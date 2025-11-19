Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Телефонный мошенник
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:28

Телефонные аферисты включили турборежим: почему в декабре мошенники активизируются

Периоды праздников связаны со всплеском телефонных мошенничеств — эксперт Дандамаев

Усиление активности мошенников связано с новыми схемами обмана и сезонным ростом количества звонков, отметил эксперт по информационной безопасности Марсель Дандамаев. О причинах всплеска телефонного мошенничества специалист рассказал в комментарии для NewsInfo.

Эксперт подчеркнул, что ожидаемый рост потерь россиян от телефонного мошенничества связан скорее с ситуацией начала и середины года, а не оставшимися месяцами. Он указал, что многие сервисы усилили защитные меры, однако злоумышленники продолжают адаптироваться к новым правилам.

Он добавил, что преступники активно создают новые схемы, особенно в период подготовки к новогодним праздникам, когда люди чаще совершают покупки, участвуют в акциях и получают подарки. По словам эксперта, именно сезонный фактор делает россиян более уязвимыми.

"Злоумышленники придумывают что-то новое, новые схемы. Так как делают подарки, возможно, больше просто будет звонков. Игра в кошки-мышки. Сегодня мы блокируем, а завтра они учатся, как это обходить. Послезавтра они научились, мы блокируем, как они научились", — пояснил специалист.

Эксперт подчеркнул, что ближе к праздникам могут активизироваться фейковые курьеры, продавцы "выигранных" смартфонов и мошенники, предлагающие несуществующие туристические туры или акции.

