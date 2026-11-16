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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 15:29

Камень, носки и чужой череп: как доказали, что в Орле нашли мощи именно Афанасия Сайко

Члены комиссии, которая занималась обретением мощей святого исповедника Афанасия Сайко, впервые подробно рассказали, как проходили раскопки, и ответили на слухи о том, что найденные останки принадлежат не ему. Об этом пишет издание "ОрёлТаймс". Дискуссия прошла 15 ноября в Орловском институте культуры и собрала столько людей, что части гостей пришлось стоять в проходах. Зрителям впервые показали видеозапись с места работ.

Больше всего вопросов вызывало то, что могилу вскрывали ночью и без почитателей старца. Работы на Крестительском кладбище начались 3 августа в четыре часа утра. Как объяснил историк Виктор Ливцов, кладбище находится почти в центре Орла, а места там очень тесные. Если бы на раскопки пришли поклонники блаженного, могла случиться давка. Игумен Серафим (Голованов) добавил, что до рассвета успели убрать крест и цветник и вынуть основную часть грунта. Само захоронение вскрывали уже при дневном свете.

В могиле эксперты нашли несколько неожиданных вещей. Одна из них — большой камень XIX века, который не мог попасть туда случайно. По словам священников, его положили при погребении как знак того, что здесь лежит почитаемый человек. Это подтвердила монахиня Анна Москвитина, которая знала блаженного в детстве.

Оказалось, что в могиле лежит не один человек, и это совпало со словами самого Сайко. Перед смертью он предсказывал, что его похоронят "на чужие гробы". Рядом с его гробом нашли мужское захоронение — по данным комиссии, юродивого Павла Кадило-Крестовского, в чью могилу и положили старца. Ниже обнаружилось ещё более старое женское погребение с остатками шали. Именно этой женщине, как выяснилось, принадлежал череп, который попался первым и сначала был принят за голову Сайко: при похоронах 1967 года могильщики задели её гроб лопатами. Эту версию подтвердило то, что первый шейный позвонок из женского захоронения точно подошёл к черепу. Гроб самого старца при этом остался нетронутым.

Принадлежность останков, по словам экспертов, подтвердили и другие находки. В гробу лежали монеты, которые были в ходу в 1967 году, и чёрные пуговицы, похожие на пуговицы с одежды блаженного. Очевидцы вспоминали, что Сайко похоронили без обуви, — и действительно, кости стоп нашли в остатках синтетических носков. Судмедэксперт тоже заявила, что останки принадлежат Афанасию Сайко, но подробностей экспертизы не привела.

Русская православная церковь причислила Сайко к лику святых в мае. Для его мощей уже заказали раку, её установят в Богоявленском соборе: приехав в Орёл в 1921 году, блаженный жил на колокольне этого храма. Торжества в честь прославления мощей пройдут 28 и 29 ноября.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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