ВВС США замахнулись на большее: лабораторной разработке предстоит проверка в полете

Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) опубликовала запрос информации, ответы на который принимаются до 16 ноября. Лаборатория ждет от промышленности предложений по техническим требованиям к ракетным двигателям комбинированного цикла с вращающейся детонацией (RDRE-CC). Задача — за три-четыре года довести технологию до демонстрации прототипа в условиях, приближенных к реальным.

Уровень готовности и цели

По оценке AFRL, уровень готовности технологии (УГТ) вращающихся детонационных двигателей сейчас составляет 3 из 9: работоспособность концепции подтверждена лишь в лаборатории. Цель — УГТ 6, то есть демонстрация системы в условиях, близких к эксплуатационным.

В документах лаборатории RDRE-CC описан как двигатель, в котором топливо сгорает не в обычном режиме горения (дефлаграции), как в традиционных реактивных двигателях, а в непрерывной детонационной волне. По оценке AFRL, это дает более высокое давление, лучшую тяговооруженность и экономичность. В результате ракеты с такими двигателями смогут летать дальше и быстрее, нести больше полезной нагрузки и при этом обходиться дешевле в производстве.

Формат будущих испытаний AFRL уже определила: двигатель поднимут в воздух на ракете наземного старта, чтобы подтвердить его работоспособность в полете. Работы пойдут в рамках программы High-Speed Affordable Mass Munitions (HAMM) — скоростных недорогих боеприпасов для массового применения.

Кто еще работает над технологией

Программа HAMM охватывает диапазон от дозвуковых до гиперзвуковых скоростей, но основной упор сделан на гиперзвук. В августе отдел ракетных двигателей AFRL на базе Эдвардс начал изучать рынок комбинированных силовых установок на ракетной основе — нынешний запрос стал продолжением этой работы.

Сейчас ВВС США разрабатывают гиперзвуковое оружие — ракету с планирующим боевым блоком ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) и крылатую ракету HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile) с гиперзвуковым прямоточным двигателем. Обе технологии обходятся дороже. RDRE рассматривают и как более дешевую альтернативу другим перспективным схемам — импульсным детонационным двигателям и двигателям с косой детонационной волной. У них свои ограничения: сложность конструкции, проблемы с запуском и необходимость предварительного разгона.

Промышленность уже активно занимается этой темой:

GE Aerospace разрабатывает комбинированную силовую установку на базе турбины (TBCC), в которой турбовентиляторный двигатель сочетается с двухрежимным прямоточным двигателем с вращающейся детонацией. В 2023 году в лаборатории удалось получить устойчивую вращающуюся детонацию в сверхзвуковом потоке. В этом году компания вместе с Lockheed Martin взялась за демонстрацию прямоточного детонационного двигателя на жидком топливе.

разрабатывает комбинированную силовую установку на базе турбины (TBCC), в которой турбовентиляторный двигатель сочетается с двухрежимным прямоточным двигателем с вращающейся детонацией. В 2023 году в лаборатории удалось получить устойчивую вращающуюся детонацию в сверхзвуковом потоке. В этом году компания вместе с Lockheed Martin взялась за демонстрацию прямоточного детонационного двигателя на жидком топливе. RTX (включая Pratt & Whitney) работает над воздушно-реактивными двигателями с вращающимися детонационными камерами сгорания и участвовала в программе DARPA Gambit, посвященной таким двигателям.

(включая Pratt & Whitney) работает над воздушно-реактивными двигателями с вращающимися детонационными камерами сгорания и участвовала в программе DARPA Gambit, посвященной таким двигателям. Venus Aerospace создает компактный двигатель Venus Detonation Ramjet, объединяющий RDRE и прямоточный двигатель, — для полетов на скорости до 6 Маха. В 2023 году компания провела длительные огневые испытания на жидком топливе и летные испытания моделей на беспилотниках, а в 2024–2025 годах вместе с DARPA показывала на стенде установку VDR2.

создает компактный двигатель Venus Detonation Ramjet, объединяющий RDRE и прямоточный двигатель, — для полетов на скорости до 6 Маха. В 2023 году компания провела длительные огневые испытания на жидком топливе и летные испытания моделей на беспилотниках, а в 2024–2025 годах вместе с DARPA показывала на стенде установку VDR2. Aerojet Rocketdyne (входит в L3Harris) занимается комбинированными схемами и RDRE как для воздушно-реактивных, так и для ракетных двигателей. Компания провела более 500 огневых стендовых испытаний в разных конфигурациях и на разных топливах, сотрудничая с AFRL и Министерством энергетики США.

(входит в L3Harris) занимается комбинированными схемами и RDRE как для воздушно-реактивных, так и для ракетных двигателей. Компания провела более 500 огневых стендовых испытаний в разных конфигурациях и на разных топливах, сотрудничая с AFRL и Министерством энергетики США. IN Space специализируется на форсунках, системах зажигания и 3D-печати для мощных RDRE. В 2021 году вместе с AFRL в Университете Пердью компания испытала двигатель тягой 22 кН на жидком кислороде и газообразном метане, а затем работала с NASA над испытаниями напечатанных на 3D-принтере детонационных камер.

Представитель AFRL Алия Кастрехон не стала отвечать на конкретные вопросы. По ее словам, лаборатория продолжает изучать возможности и сведения, полученные в ответ на запрос, и раскроет подробности в свое время.