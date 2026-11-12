Россия Спорт Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Гиперзвуковой двигатель в работе
Гиперзвуковой двигатель в работе
© Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главная / Технологии
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 8:34

ВВС США замахнулись на большее: лабораторной разработке предстоит проверка в полете

Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) опубликовала запрос информации, ответы на который принимаются до 16 ноября. Лаборатория ждет от промышленности предложений по техническим требованиям к ракетным двигателям комбинированного цикла с вращающейся детонацией (RDRE-CC). Задача — за три-четыре года довести технологию до демонстрации прототипа в условиях, приближенных к реальным.

Уровень готовности и цели

По оценке AFRL, уровень готовности технологии (УГТ) вращающихся детонационных двигателей сейчас составляет 3 из 9: работоспособность концепции подтверждена лишь в лаборатории. Цель — УГТ 6, то есть демонстрация системы в условиях, близких к эксплуатационным.

В документах лаборатории RDRE-CC описан как двигатель, в котором топливо сгорает не в обычном режиме горения (дефлаграции), как в традиционных реактивных двигателях, а в непрерывной детонационной волне. По оценке AFRL, это дает более высокое давление, лучшую тяговооруженность и экономичность. В результате ракеты с такими двигателями смогут летать дальше и быстрее, нести больше полезной нагрузки и при этом обходиться дешевле в производстве.

Формат будущих испытаний AFRL уже определила: двигатель поднимут в воздух на ракете наземного старта, чтобы подтвердить его работоспособность в полете. Работы пойдут в рамках программы High-Speed Affordable Mass Munitions (HAMM) — скоростных недорогих боеприпасов для массового применения.

Кто еще работает над технологией

Программа HAMM охватывает диапазон от дозвуковых до гиперзвуковых скоростей, но основной упор сделан на гиперзвук. В августе отдел ракетных двигателей AFRL на базе Эдвардс начал изучать рынок комбинированных силовых установок на ракетной основе — нынешний запрос стал продолжением этой работы.

Сейчас ВВС США разрабатывают гиперзвуковое оружие — ракету с планирующим боевым блоком ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) и крылатую ракету HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile) с гиперзвуковым прямоточным двигателем. Обе технологии обходятся дороже. RDRE рассматривают и как более дешевую альтернативу другим перспективным схемам — импульсным детонационным двигателям и двигателям с косой детонационной волной. У них свои ограничения: сложность конструкции, проблемы с запуском и необходимость предварительного разгона.

Промышленность уже активно занимается этой темой:

  • GE Aerospace разрабатывает комбинированную силовую установку на базе турбины (TBCC), в которой турбовентиляторный двигатель сочетается с двухрежимным прямоточным двигателем с вращающейся детонацией. В 2023 году в лаборатории удалось получить устойчивую вращающуюся детонацию в сверхзвуковом потоке. В этом году компания вместе с Lockheed Martin взялась за демонстрацию прямоточного детонационного двигателя на жидком топливе.
  • RTX (включая Pratt & Whitney) работает над воздушно-реактивными двигателями с вращающимися детонационными камерами сгорания и участвовала в программе DARPA Gambit, посвященной таким двигателям.
  • Venus Aerospace создает компактный двигатель Venus Detonation Ramjet, объединяющий RDRE и прямоточный двигатель, — для полетов на скорости до 6 Маха. В 2023 году компания провела длительные огневые испытания на жидком топливе и летные испытания моделей на беспилотниках, а в 2024–2025 годах вместе с DARPA показывала на стенде установку VDR2.
  • Aerojet Rocketdyne (входит в L3Harris) занимается комбинированными схемами и RDRE как для воздушно-реактивных, так и для ракетных двигателей. Компания провела более 500 огневых стендовых испытаний в разных конфигурациях и на разных топливах, сотрудничая с AFRL и Министерством энергетики США.
  • IN Space специализируется на форсунках, системах зажигания и 3D-печати для мощных RDRE. В 2021 году вместе с AFRL в Университете Пердью компания испытала двигатель тягой 22 кН на жидком кислороде и газообразном метане, а затем работала с NASA над испытаниями напечатанных на 3D-принтере детонационных камер.

Представитель AFRL Алия Кастрехон не стала отвечать на конкретные вопросы. По ее словам, лаборатория продолжает изучать возможности и сведения, полученные в ответ на запрос, и раскроет подробности в свое время.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Оттава заморозила многомиллиардные контракты с США: обострение торгового конфликта поставило под удар ключевые авиапроекты вчера в 18:14

Неожиданная смена курса в оборонной политике Оттавы ставит под сомнение многолетние военные связи и ставит Вашингтон в крайне неудобное положение.

Читать полностью » Нидерланды внедряют новую модель закупок вооружений для адаптации к быстрому устареванию технологий вчера в 17:34

Ведущие военные корпорации и оборонные ведомства пересматривают подходы к разработке и интеграции оборудования на фоне стремительного устаревания систем.

Читать полностью » Амбициозный проект в Индиане терпит крах: непредвиденные издержки поставили шведского гиганта на грань вчера в 16:20

Шведский авиапроизводитель столкнулся с серьезными финансовыми трудностями при реализации крупного контракта на территории США из-за серии внутренних причин.

Читать полностью » ВВС США свяжут старое оборудование центров управления операциями с облаком вчера в 15:55

Командование Kessel Run запускает амбициозную инициативу по устранению барьеров между устаревшими военными комплексами и современными облачными решениями.

Читать полностью » Небесная стратегия США кардинально меняется: бомбардировщики могут взять на себя роль истребителей вчера в 14:10

Кризис производственных мощностей и бюджетные ограничения вынуждают американское командование пересмотреть разделение ролей между классами боевых машин.

Читать полностью » Орбитальный мониторинг перешел в руки частных компаний: Вашингтон сделал ставку на радикальное решение вчера в 13:45

Пентагон активирует новый механизм привлечения частного сектора для мониторинга околоземного пространства в условиях потенциальных угроз и конфликтов.

Читать полностью » Копенгаген берет курс на масштабное перевооружение: страна готовится к выполнению обязательств перед НАТО вчера в 12:49

Власти Дании готовятся к реализации амбициозного проекта по усилению оборонного потенциала, который потребует кардинальной перестройки ракетного арсенала.

Читать полностью » Сенсоры против реальности: логистический прорыв армии США лишил оппонентов шанса на быструю блокаду вчера в 11:25

Маневры союзников в Тихом океане демонстрируют принципиально новый подход к логистике и рассредоточению сил в условиях потенциального противостояния.

Читать полностью »

Новости
Технологии
США готовят ответ Китаю в Тихом океане: ставка на высоту должна будет облегчить прорыв обороны
Технологии
Крах экономической модели в современной ПВО: Германия поставила под удар эффективность БПЛА
Технологии
В США создали стартап по выведению генетически модифицированных служебных собак
Технологии
Французское небо готовится к смене караула: амбициозный проект Dassault перечеркнул прежние планы Европы
Технологии
Масштаб потерь на передовой превысил критическую отметку: эксперты оценили угрозу будущим армиям
Технологии
Римский арсенал пережил масштабное обновление: альянс двух гигантов предопределил судьбу танковых парков
Технологии
ВВС США поручат искусственному интеллекту разбирать дозаправку в воздухе
Соус не подают отдельно, в нём готовят мясо: чем удивляет домашняя свинина по-филиппински
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet