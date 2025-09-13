Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Анатолий Цой
Анатолий Цой
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:47

Когда не сработала сигнализация: как Анатолий Цой пережил пожар и сколько стоило восстановление

Анатолий Цой рассказал о пожаре в своём загородном доме и стоимости ремонта

В мае 2025 года в загородном доме Анатолия Цоя произошел пожар, который нанес значительный ущерб его недвижимости. Несмотря на то что огонь повредил строение, к счастью, никто не пострадал. В интервью для портала "Страсти" артист подробно рассказал, сколько ему обошелся ремонт после этой трагедии.

Все началось с того, что в бане загорелась проводка, а система пожарной сигнализации не сработала. Это неожиданное возгорание быстро охватило часть помещения, в том числе предбанник и бассейн. Огонь оказался настолько сильным, что потребовалась не просто локальная починка, а полноценное восстановление разрушенных участков.

Цой отметил, что, несмотря на всю серьезность происшествия, ему удалось вовремя заметить проблему и вывести всех людей из дома. Это предотвратило более серьезные последствия.

"Хорошо, что мы вовремя это заметили и успели вывести всех из дома. Сгорел весь предбанник и часть бассейна, поэтому ремонт пришлось проводить капитальный — потратил больше миллиона рублей на восстановление. На данный момент все практически завершено, и результат мне очень нравится", — рассказал артист.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Александр Маршал на юбилее Долиной призвал чаще звонить родителям сегодня в 11:44

Откровение Маршала на юбилее Долиной стало неожиданным уроком для публики

Простой совет от Александра Маршала заставил многих задуматься о том, насколько важно звонить родным и как такие разговоры способны изменить наше настроение и отношения.

Читать полностью » Доход клиники Елены Малышевой в Москве за 2024 год превысил 450 млн рублей сегодня в 10:39

Роскошная выручка и скромная прибыль: парадокс медицинского бизнеса Елены Малышевой

Почти полмиллиарда рублей оборота, сотни пациентов и всего 1,7 млн прибыли — как устроен бизнес Елены Малышевой в сфере медицины?

Читать полностью » Николай Басков рассказал, что дети приняли его за принца Чарминга из сегодня в 9:36

Баскова перепутали с мультгероем: кто из "Шрека" оказался его двойником

На юбилейном вечере Ларисы Долиной Николай Басков рассказал историю о том, как дети неожиданно сравнили его с героем мультфильма.

Читать полностью » Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн прокомментировал замечания Сэма Асгари о своей книге сегодня в 8:33

Битва бывших: что не поделили экс-мужья Бритни Спирс

Бывшие мужья Бритни Спирс снова оказались в центре внимания: книга мемуаров, язвительные реплики и спор о том, кто лучший отец.

Читать полностью » Анастасия Волочкова продала квартиру в Астрахани ради экранизации шоу сегодня в 7:30

Волочкова рискнула всем: последняя квартира ушла ради одного фильма

Анастасия Волочкова решилась на неожиданный шаг ради своего фильма: личная жертва позволила ей воплотить мечту в реальность.

Читать полностью » Сергей Безруков рассказал, как в Японии его приняли за балетного артиста сегодня в 6:27

Когда кино и жизнь перепутались: как Безрукова в Японии приняли за кумира сцены

В Японии Сергея Безрукова перепутали с героем фильма-балетным артистом. История обернулась неожиданным признанием и особым вниманием публики.

Читать полностью » Певец Niletto рассказал о влиянии песен Александра Розенбаума на своё творчество сегодня в 5:22

Музыка без возраста: как бард 80-х вдохновил звезду TikTok-поколения

Niletto рассказал, как песни Александра Розенбаума вдохновляют его на творчество и побуждают искать новые музыкальные решения.

Читать полностью » Певец Ваня Дмитриенко назвал главные сегодня в 4:17

Красные флажки Дмитриенко: что певец считает предательством в любви

19-летний певец Ваня Дмитриенко составил рейтинг запретных для него поступков в отношениях. Его возлюбленная Анна Пересильд отреагировала с юмором.

Читать полностью »

Новости
Еда

Растительные завтраки с 15–20 граммами белка: рецепты от диетолога Дезире Нильсен
Технологии

Преимущества iPhone перед Android-смартфонами в 2025 году
Красота и здоровье

Учёные Университета Джона Хопкинса: повышенный уровень железа в мозге предсказывает риск когнитивных нарушений
Еда

Учёные назвали продукты, которые поддерживают психическое здоровье
Спорт и фитнес

Учёные из Японии: упражнения Рэй-хо помогают пожилым снизить риск падений
Наука

Археологи нашли древнюю гробницу мессапов в Мандурии
Авто и мото

Клуб ADAC представил рейтинг лучших автомобилей для пожилых водителей
Дом

Эксперты: сода и уксус эффективно устраняют засоры и запах в трубах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet