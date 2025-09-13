Когда не сработала сигнализация: как Анатолий Цой пережил пожар и сколько стоило восстановление

В мае 2025 года в загородном доме Анатолия Цоя произошел пожар, который нанес значительный ущерб его недвижимости. Несмотря на то что огонь повредил строение, к счастью, никто не пострадал. В интервью для портала "Страсти" артист подробно рассказал, сколько ему обошелся ремонт после этой трагедии.

Все началось с того, что в бане загорелась проводка, а система пожарной сигнализации не сработала. Это неожиданное возгорание быстро охватило часть помещения, в том числе предбанник и бассейн. Огонь оказался настолько сильным, что потребовалась не просто локальная починка, а полноценное восстановление разрушенных участков.

Цой отметил, что, несмотря на всю серьезность происшествия, ему удалось вовремя заметить проблему и вывести всех людей из дома. Это предотвратило более серьезные последствия.