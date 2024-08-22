ДО 2042 года в России будет построено 11 новых атомных станций

Проект генеральной схемы развития электроэнергетики до 2042 года предлагает построить в России 11 новых атомных электростанций разного размера, помимо уже существующих и находящихся в стадии строительства. Этот документ был представлен для общественного обсуждения в среду.

Согласно документу, новые АЭС планируется построить в следующих регионах:

Ростовская, Свердловская, Челябинская и Томская области;

Приморский и Красноярский края;

Хабаровский край;

Чукотка;

Республика Саха (Якутия).

К 2042 году мощность российских атомных электростанций должна увеличиться на 91,168 миллиона киловатт и достичь 302,132 миллиона киловатт. Это составит 15,9% от общей установленной мощности электростанций России.

Что касается возобновляемых источников энергии, то ветряные и солнечные электростанции будут обеспечивать 22 658,9 мегаватт, что составит 7,9% от общей мощности электроэнергетики страны.

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