АЭС без протестов: "Росатом" сообщил, что специалистам ничего не угрожает

Российские специалисты на АЭС "Руппур" в безопасности, несмотря на протесты в Бангладеш

Госкорпорация "Росатом" подтвердила, что российские специалисты, участвующие в строительстве АЭС "Руппур" в Бангладеш, находятся в безопасности, несмотря на массовые протесты и беспорядки, охватившие страну.

В "Росатоме" заверили, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности и благополучия своих сотрудников. Ситуация находится под постоянным контролем.

Напомним, что в Бангладеш продолжаются массовые протесты, организованные "Студенческим движением против дискриминации". Студенты, выступающие против правительства, вступили в столкновения с полицией и сторонниками властей, что привело к эскалации насилия и введению комендантского часа в столице и других городах страны.

В связи с этим правительство Бангладеш объявило понедельник, вторник и среду нерабочими днями.

Несмотря на сложную обстановку в стране, строительство АЭС "Руппур" продолжается. Этот проект имеет стратегическое значение для Бангладеш и является важным элементом российско-бангладешского сотрудничества.

"Росатом" продолжает следить за развитием ситуации и принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности своих сотрудников и успешной реализации проекта.

Фото: www. flickr.com/Micah Parker from Seattle, USA (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)