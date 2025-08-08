Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и отправку воздушных судов в ряде атакованных городов

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и отправку воздушных судов в аэропортах Сочи и Калуги. В Калуге запрет действовал чуть больше часа, в то время как в Сочи ограничения были введены на более продолжительный период, превышающий два часа.

Представители ведомства отметили, что подобные меры вводятся с целью обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений в сочинском аэропорту семнадцать самолетов были вынуждены перенаправиться на запасные аэродромы.

Несмотря на временные неудобства, возобновление работы аэропортов позволило восстановить штатное расписание полетов и обеспечить дальнейшую безопасность воздушного пространства.

Как ранее отмечалось, Краснодарский край атаковали более 30 украинских дронов. Преимущественно это были беспилотники "Лютый". Власти экстренно организовали эвакуацию людей с пляжей курортных зон.