Регионы почти не отстали от столицы: Минтранс назвал четыре самых семейных аэропорта России

Для пассажиров, летящих с детьми, значение имеет не общая оценка аэропорта, а конкретный набор услуг, доступных в зале ожидания или у выхода. Министерство транспорта обнародовало результаты исследования, в котором четыре российских воздушных гавани выделились как наиболее подготовленные к приёму семей. Лидерами стали Шереметьево, Хабаровск, Ульяновск и Улан-Удэ.

Работа велась "Аэрофлотом", Общественной палатой РФ и Общественным советом при Минтрансе. В выборку попали четыре аэропорта Московского авиационного узла и 54 региональных площадки, расположенных от Калининграда до Владивостока. Проверка прошла по списку из 47 позиций. Среди них — наличие комнат матери и ребёнка, возможность беспрепятственного движения с колясками, доступ к питьевой воде, игровые зоны, wi-fi, специализированные стойки регистрации и наличие средств детской гигиены.

Рейтинг строился с учётом годового пассажиропотока. В группе крупных аэропортов (свыше 10 млн пассажиров в год) первое место занял Шереметьево: там реализованы 45 из 47 критериев. Среди площадок среднего масштаба (от 1 до 10 млн) лидирует Хабаровск с 44 пунктами. В категории малых аэропортов (до 1 млн пассажиров) результат оказался одинаковым для Ульяновска и Улан-Удэ — по 43 реализованных требования.

Такой подход позволяет сравнивать инфраструктуру в рамках сопоставимых по масштабу объектов, а не путать общий поток с качеством конкретных услуг. Исследование планируют повторять ежегодно, чтобы дать аэропортам возможность корректировать работу с учётом потребностей семейных пассажиров. Ранее Минтранс также обсуждал введение специальных знаков для идентификации потерявшихся детей и разработку единого алгоритма действий для персонала.