Прошлой ночью на паспортном контроле в аэропорту Кольцово, Екатеринбург, образовалась большая очередь из около тысячи человек. Туристы испытывали дискомфорт из-за жары и медленного движения очереди.

Сложности возникли из-за того, что несколько международных рейсов прибыли практически одновременно из-за изменения графиков авиакомпаний. В ответ на это аэропорт принял необходимые меры для ускорения обслуживания, но многие пассажиры все равно столкнулись с неудобствами и выразили недовольство по поводу частых очередей, сообщает Tourdom.Ru.

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