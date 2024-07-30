Прошлой ночью на паспортном контроле в аэропорту Кольцово, Екатеринбург, образовалась большая очередь из около тысячи человек. Туристы испытывали дискомфорт из-за жары и медленного движения очереди.
Сложности возникли из-за того, что несколько международных рейсов прибыли практически одновременно из-за изменения графиков авиакомпаний. В ответ на это аэропорт принял необходимые меры для ускорения обслуживания, но многие пассажиры все равно столкнулись с неудобствами и выразили недовольство по поводу частых очередей, сообщает Tourdom.Ru.
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