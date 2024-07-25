Экоактивисты из движения Letzte Generation временно остановили работу аэропорта Франкфурта-на-Майне, одного из крупнейших в Германии. Они провели акцию протеста на взлетно-посадочной полосе, требуя от правительства ФРГ поддержать международное соглашение о полном отказе от ископаемого топлива к 2030 году.
Из-за демонстрации полеты приостановлены, пассажиров просят не приезжать в аэропорт и проверять статус своих рейсов.
Акция в Франкфурте является частью международной кампании, и аналогичные акции уже прошли в аэропорту Кёльн/Бонн. Letzte Generation настаивает на более активной борьбе с изменением климата и планирует продолжать свои акции.
Фото: web.archive.org/---=XEON=--- (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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