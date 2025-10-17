Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:22

Бумага, которая спасает от гарей и пригорелого: почему без неё аэрогриль не тот

Эксперты напомнили: пергамент в аэрогриле предотвращает пригорание и продлевает срок службы корзины

Аэрогриль за последние годы стал любимицей домашних поваров. С его помощью можно быстро приготовить хрустящие блюда без капли лишнего жира — от картофеля фри до куриных крылышек. При этом устройство остаётся простым в обращении даже для тех, кто редко готовит. Но один вопрос неизменно вызывает споры: стоит ли использовать в нём пергаментную бумагу или лучше обойтись без неё?

Зачем вообще нужна пергаментная бумага

Пергамент уже давно стал незаменимым аксессуаром на кухне. Им выстилают противни, заворачивают овощи и выпечку, чтобы ничего не прилипало и не подгорало. В случае с аэрогрилем ситуация немного иная: устройство работает за счёт мощной циркуляции горячего воздуха. Поэтому при неправильном использовании бумага может повести себя неожиданно.

Тем не менее, при соблюдении правил пергамент безопасен и крайне полезен. Он выдерживает температуру до 230 °C, не выделяет вредных веществ и не впитывает жир. К тому же, в отличие от алюминиевой фольги, не вступает в реакцию с кислотными продуктами вроде помидоров и не придаёт еде металлический привкус.

Основные преимущества использования в аэрогриле

  • Упрощает уборку — бумага собирает крошки, жир и соус, благодаря чему корзина остаётся чистой.
  • Предотвращает пригорание и прилипание продуктов — особенно важно при готовке рыбы, сыра, маринованного мяса и теста.
  • Защищает антипригарное покрытие корзины, продлевая срок её службы.
  • Помогает сохранить текстуру блюда, не мешая циркуляции воздуха (если бумага перфорированная).
  • Позволяет готовить сразу несколько порций без склеивания ингредиентов.

Как выбрать и правильно использовать пергамент

Современные производители предлагают готовые перфорированные листы, вырезанные под размер чаши аэрогриля. Их можно найти практически в любом магазине бытовых товаров или заказать онлайн. Если же под рукой только обычный пергамент, его легко адаптировать.

  1. Вырежьте лист немного меньше диаметра корзины, чтобы воздух свободно циркулировал.

  2. Сделайте несколько отверстий ножницами или дыроколом.

  3. Обязательно придавите лист продуктами — пустая бумага может подняться потоком воздуха и загореться.

  4. Никогда не включайте прибор с пергаментом без еды внутри.

  5. Следите за температурой: 230 °C — это предел. При большей нагрузке бумага может темнеть или даже воспламениться.

Типичные ошибки пользователей и как их избежать

  • Использование восковой бумаги → выделяется дым и неприятный запах → замените на термостойкий пергамент.
  • Большой лист без отверстий → нарушается циркуляция воздуха, еда остаётся сырой → применяйте перфорированные листы.
  • Бумага без нагрузки → поднимается и касается нагревателя → всегда кладите продукты сверху.
  • Повторное использование жирной бумаги → появляется прогорклый запах → используйте новый лист.

Что будет, если не использовать пергамент вовсе

Без бумаги прибор, конечно, работает ничуть не хуже, но чистка становится сложнее. После рыбы, маринадов и плавленого сыра придётся замачивать корзину, чтобы удалить пригоревшие остатки. Кроме того, частое трение металлических щипцов и лопаток со временем повреждает антипригарное покрытие. В результате блюда начинают пригорать, а срок службы устройства сокращается.

Сравнение: с бумагой и без

Параметр С пергаментом Без пергамента
Уход Минимальный, достаточно протереть Требуется мытьё и замачивание
Риск пригорания Почти отсутствует Высокий при липких продуктах
Воздушная циркуляция Сохраняется при перфорации Оптимальная
Ресурс корзины Продлевается Изнашивается быстрее
Вкус и текстура Без изменений Возможен лёгкий запах гари

Советы шаг за шагом

  1. Перед первым использованием нагрейте аэрогриль без бумаги, чтобы удалить заводской запах.

  2. После остывания уложите перфорированный лист.

  3. Выложите продукты одним слоем, без перекрытий.

  4. В середине цикла при необходимости аккуратно встряхните корзину.

  5. После окончания готовки удалите бумагу, дайте технике полностью остыть, а затем протрите её сухой салфеткой.

А что если готовить без бумаги, но всё равно хочется упростить уборку?

Можно приобрести силиконовый коврик или многоразовую подложку, подходящую по размеру. Они выдерживают высокую температуру, легко моются и служат годами. Также существуют специальные корзины из термостойкого пластика или силикона, которые можно помещать внутрь аэрогриля — они защищают корпус и экономят время на чистке.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Упрощает уход за прибором Не подходит для всех блюд
Предотвращает пригорание Требует контроля температуры
Защищает покрытие Может воспламениться при неправильном использовании
Сохраняет внешний вид блюд Необходима правильная фиксация
Можно подобрать под любую модель Одноразовый расходный материал

FAQ

Нужно ли всегда использовать пергамент в аэрогриле?
Нет. Для сухих продуктов вроде картофеля или куриных наггетсов он не обязателен, но при маринованных и липких блюдах очень выручает.

Можно ли заменить пергамент фольгой?
Нежелательно. Фольга отражает тепло и может мешать равномерному обжариванию. Кроме того, при контакте с кислотой выделяются соединения, влияющие на вкус.

Как узнать, что бумага подходит?
На упаковке должно быть указано: "термостойкая” или "для выпечки”. Восковой и упаковочной бумаги следует избегать.

Можно ли использовать бумагу повторно?
Только если она осталась чистой и не контактировала с сырым мясом или рыбой. В остальных случаях — выбросить.

Мифы и правда

Миф: пергамент ухудшает циркуляцию воздуха.
Правда: только если используется без отверстий или слишком большой лист. Перфорированный вариант сохраняет поток воздуха.

Миф: бумага делает блюда мягкими.
Правда: наоборот, она помогает сохранить хрустящую корочку, предотвращая пересушивание.

Миф: можно использовать любую бумагу.
Правда: нет, только специальную термостойкую.

3 интересных факта

  1. В Азии пергамент для аэрогрилей появился раньше, чем в Европе, и продавался в наборах по размеру конкретных моделей.

  2. В 2022 году поисковые запросы "бумага для аэрогриля" выросли на 200 %, что говорит о стремительном росте популярности аксессуара.

  3. Некоторые производители стали выпускать биоразлагаемые варианты, безопасные для окружающей среды.

