Бумага, которая спасает от гарей и пригорелого: почему без неё аэрогриль не тот

Аэрогриль за последние годы стал любимицей домашних поваров. С его помощью можно быстро приготовить хрустящие блюда без капли лишнего жира — от картофеля фри до куриных крылышек. При этом устройство остаётся простым в обращении даже для тех, кто редко готовит. Но один вопрос неизменно вызывает споры: стоит ли использовать в нём пергаментную бумагу или лучше обойтись без неё?

Зачем вообще нужна пергаментная бумага

Пергамент уже давно стал незаменимым аксессуаром на кухне. Им выстилают противни, заворачивают овощи и выпечку, чтобы ничего не прилипало и не подгорало. В случае с аэрогрилем ситуация немного иная: устройство работает за счёт мощной циркуляции горячего воздуха. Поэтому при неправильном использовании бумага может повести себя неожиданно.

Тем не менее, при соблюдении правил пергамент безопасен и крайне полезен. Он выдерживает температуру до 230 °C, не выделяет вредных веществ и не впитывает жир. К тому же, в отличие от алюминиевой фольги, не вступает в реакцию с кислотными продуктами вроде помидоров и не придаёт еде металлический привкус.

Основные преимущества использования в аэрогриле

Упрощает уборку — бумага собирает крошки, жир и соус, благодаря чему корзина остаётся чистой.

Предотвращает пригорание и прилипание продуктов — особенно важно при готовке рыбы, сыра, маринованного мяса и теста.

Защищает антипригарное покрытие корзины, продлевая срок её службы.

Помогает сохранить текстуру блюда, не мешая циркуляции воздуха (если бумага перфорированная).

Позволяет готовить сразу несколько порций без склеивания ингредиентов.

Как выбрать и правильно использовать пергамент

Современные производители предлагают готовые перфорированные листы, вырезанные под размер чаши аэрогриля. Их можно найти практически в любом магазине бытовых товаров или заказать онлайн. Если же под рукой только обычный пергамент, его легко адаптировать.

Вырежьте лист немного меньше диаметра корзины, чтобы воздух свободно циркулировал. Сделайте несколько отверстий ножницами или дыроколом. Обязательно придавите лист продуктами — пустая бумага может подняться потоком воздуха и загореться. Никогда не включайте прибор с пергаментом без еды внутри. Следите за температурой: 230 °C — это предел. При большей нагрузке бумага может темнеть или даже воспламениться.

Типичные ошибки пользователей и как их избежать

Использование восковой бумаги → выделяется дым и неприятный запах → замените на термостойкий пергамент.

Большой лист без отверстий → нарушается циркуляция воздуха, еда остаётся сырой → применяйте перфорированные листы.

Бумага без нагрузки → поднимается и касается нагревателя → всегда кладите продукты сверху.

Повторное использование жирной бумаги → появляется прогорклый запах → используйте новый лист.

Что будет, если не использовать пергамент вовсе

Без бумаги прибор, конечно, работает ничуть не хуже, но чистка становится сложнее. После рыбы, маринадов и плавленого сыра придётся замачивать корзину, чтобы удалить пригоревшие остатки. Кроме того, частое трение металлических щипцов и лопаток со временем повреждает антипригарное покрытие. В результате блюда начинают пригорать, а срок службы устройства сокращается.

Сравнение: с бумагой и без