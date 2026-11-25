С 1 декабря "Аэрофлот" вводит услугу "Выбор без риска", позволяющую вернуть стоимость авиабилета независимо от условий тарифа, если запрос на отмену поступил в течение 12 часов после оплаты. Единственным условием по времени вылета является интервал не менее 7 суток (168 часов) до начала рейса.

Возврат средств не является бесплатным: авиакомпания удерживает сбор за услуги автоматизированных систем бронирования (YR). При покупке билета напрямую у перевозчика этот сбор составляет 110 рублей за один полётный сегмент. Таким образом, возврат прямого билета "туда-обратно" обойдется пассажиру в 220 рублей, а перелета с пересадками в обе стороны — в 440 рублей.

Право на "период охлаждения" имеют только те пассажиры, которые приобрели билеты через собственные каналы продаж "Аэрофлота": на официальном сайте, в мобильном приложении, офисах или контакт-центре. При оформлении через билетные агентства, включая онлайн-сервисы, данная опция недоступна.

Услуга распространяется на рейсы под кодом SU, включая те, что выполняются другими авиакомпаниями группы. Ограничения касаются групповых тарифов и "Полетных абонементов". Кроме того, правило действует только для первоначально оформленных билетов: при обмене билета 12-часовой период отсчета заново не запускается.

Оформить возврат можно в офисах продаж, приложении или на сайте авиакомпании. Одновременно с введением новой услуги с 1 декабря "Аэрофлот" обновляет условия обмена и возврата для тарифов "Базовый", "Бюджет" и "Оптимум".