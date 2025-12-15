То, чего ждали годами: субсидированные авиабилеты охватили весь Дальний Восток

Продажа субсидированных авиабилетов на 2026 год стартовала у "Аэрофлота", и в новом сезоне программа впервые охватит 25 направлений. Об этом сообщает "ФедераалПресс", отмечая, что главный акцент сделан на повышении транспортной доступности для жителей Дальнего Востока.

Что меняется в программе на 2026 год

Господдержка расширяет географию перелётов: помимо традиционных маршрутов в крупнейшие города, жители ДФО смогут покупать билеты по льготным тарифам и на внутрирегиональные рейсы. В материале подчёркивается, что субсидированные цены будут действовать не только на направлениях в Москву и Санкт-Петербург, но и на перелётах внутри Дальнего Востока.

В качестве примеров названы маршруты Хабаровск — Петропавловск-Камчатский и Владивосток — Южно-Сахалинск. Это означает, что программа ориентирована не только на связь региона со столицами, но и на перемещения между дальневосточными городами.

Сколько будут стоить билеты

По данным авиакомпании, ключевые дальневосточные направления в европейскую часть страны заявлены по фиксированным тарифам для большинства пассажиров. На коротких перелётах внутри региона стоимость начинается с минимальной отметки.

"Стоимость перелета по ключевым дальневосточным направлениям, например, из Владивостока или Хабаровска в Москву, для большинства пассажиров составит 10 200 рублей. На внутрирегиональных рейсах тарифы начинаются от 1 000 рублей", — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Кому положены дополнительные льготы и как подтвердить право

Отдельные льготные условия предусмотрены для специальных категорий граждан: молодёжи до 23 лет, пенсионеров, инвалидов, сопровождающих и многодетных семей. Для них, как отмечается, стоимость билетов будет ещё ниже.

Чтобы оформить субсидированный билет, жителям ДФО нужно подтвердить регистрацию в округе — с помощью общегражданского паспорта, а для детей подойдёт свидетельство о рождении. Упоминается и отдельная, аналогичная программа для жителей Калининградской области, которая действует на собственных условиях.