400 км до аэропорта ради обратного билета: туристы возмущены новыми правилами

Личное обращение в аэропорту

Чтобы сохранить обратный билет, нужно явиться в офис продаж в аэропорту вылета не позднее 120 минут после отправления пропущенного рейса.

"Я живу за 400 км от аэропорта. Почему в век искусственного интеллекта я должен ехать лично?" — возмущаются подписчики телеграм-канала "Крыша ТурДома".

Аналогичные трудности у тех, кто добирается в Москву другими авиакомпаниями или поездом: задержки и отмены фактически "обнуляют" их право на обратный перелёт.