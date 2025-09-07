Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:17

400 км до аэропорта ради обратного билета: туристы возмущены новыми правилами

"Аэрофлот" ввёл платное сохранение обратного билета при пропуске рейса — туристы недовольны

С 1 сентября у пассажиров появилась возможность сохранить оставшиеся сегменты авиабилетов, даже если они пропустили один из рейсов в едином бронировании. Это новшество введено согласно приказу Минтранса РФ. Ранее бронь аннулировалась полностью.

Но условия, предложенные "Аэрофлотом", вызвали у туристов бурю недовольства.

В чём проблема

  1. Личное обращение в аэропорту
    Чтобы сохранить обратный билет, нужно явиться в офис продаж в аэропорту вылета не позднее 120 минут после отправления пропущенного рейса.

    "Я живу за 400 км от аэропорта. Почему в век искусственного интеллекта я должен ехать лично?" — возмущаются подписчики телеграм-канала "Крыша ТурДома".

    Аналогичные трудности у тех, кто добирается в Москву другими авиакомпаниями или поездом: задержки и отмены фактически "обнуляют" их право на обратный перелёт.

  2. Ограничение по времени до следующего сегмента
    Между пропущенным и следующим рейсом должно пройти не менее 24 часов. Это исключает:

    • командировочных, рассчитывавших на перелёт туда-обратно за один день,

    • транзитных пассажиров, выбирающих короткие стыковки.

    "Система работает только для тех, кто успел добежать до гейта, но посадка закрылась у них перед носом", — резюмируют туристы.

  3. Дополнительный сбор
    Сохранение сегмента сопровождается обязательным платежом. В официальных разъяснениях конкретные суммы не названы, но по тарифам:

    • на внутренних рейсах — 3,5 тыс. руб.,

    • на международных — 55 евро.

    "Почему я должен платить за возможность использовать обратный билет без изменений?" — недоумевают пассажиры.

Что говорит закон

Юристы считают, что "Аэрофлот" действует в рамках правового поля.

"Авиакомпания предоставляет новую возможность сохранения обратного перелёта, исходя из своих тарифов, и вправе устанавливать сборы, так как несёт расходы на переоформление договора", — объяснил Георгий Мохов, основатель агентства "Персона Грата".

Итог

Новая система действительно даёт шанс не потерять все сегменты бронирования, однако условия настолько жёсткие, что воспользоваться ею смогут лишь немногие. Для большинства туристов это скорее формальное нововведение, чем реальное улучшение сервиса.

