Билеты в Пхукет за 8 тысяч: суд поставил точку в резонансном деле
Мосгорсуд частично удовлетворил иск 67 пассажиров к "Аэрофлоту" по делу об аннулированных авиабилетах Екатеринбург — Пхукет — Екатеринбург, оформленных осенью 2023 года по ошибочной цене.
Суть спора
Тогда билеты продавались всего за 8 тыс. руб. и близкие к этой сумме. После аннуляции перевозчик вернул деньги и предложил скидочные купоны. Однако часть туристов обратилась в суд, требуя:
-
вернуть разницу в стоимости аннулированных и реально доступных билетов (около 7,5 млн руб.),
-
компенсировать моральный вред,
-
выплатить штраф.
Решения судов
-
Первая инстанция (Пресненский районный суд, октябрь 2024 г.) - в иске отказано полностью.
-
Апелляция (Мосгорсуд, сентябрь 2025 г.) - иск удовлетворён частично: назначена компенсация морального вреда и штраф. Требование о выплате разницы в стоимости билетов суд отклонил.
Почему это важно
По словам юриста Игоря Косицина, за два года по аналогичным искам сформировалась положительная для пассажиров практика:
-
суды неоднократно взыскивали разницу в стоимости билетов,
-
присуждали неустойки,
-
иногда обязывали "Аэрофлот" перевозить пассажиров по ошибочно низкой цене.
"Почему в этот раз компенсацию разницы не назначили, пока сказать сложно. Нужно дождаться определения суда", — отметил Косицын.
Предыстория
В октябре 2023 года "Аэрофлот" продал более 3 тыс. билетов по заниженной цене. Позже бронирования отменили, сославшись на ошибку тарифа. Возврат денег и 30%-ные купоны удовлетворили не всех, и сотни пассажиров пошли в суд.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru