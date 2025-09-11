Билеты в Пхукет за 8 тысяч: суд поставил точку в резонансном деле

Мосгорсуд частично удовлетворил иск 67 пассажиров к "Аэрофлоту" по делу об аннулированных авиабилетах Екатеринбург — Пхукет — Екатеринбург, оформленных осенью 2023 года по ошибочной цене.

Суть спора

Тогда билеты продавались всего за 8 тыс. руб. и близкие к этой сумме. После аннуляции перевозчик вернул деньги и предложил скидочные купоны. Однако часть туристов обратилась в суд, требуя:

вернуть разницу в стоимости аннулированных и реально доступных билетов (около 7,5 млн руб. ),

компенсировать моральный вред ,

выплатить штраф.

Решения судов

Первая инстанция (Пресненский районный суд, октябрь 2024 г.) - в иске отказано полностью.

Апелляция (Мосгорсуд, сентябрь 2025 г.) - иск удовлетворён частично: назначена компенсация морального вреда и штраф. Требование о выплате разницы в стоимости билетов суд отклонил.

Почему это важно

По словам юриста Игоря Косицина, за два года по аналогичным искам сформировалась положительная для пассажиров практика:

суды неоднократно взыскивали разницу в стоимости билетов,

присуждали неустойки,

иногда обязывали "Аэрофлот" перевозить пассажиров по ошибочно низкой цене.

"Почему в этот раз компенсацию разницы не назначили, пока сказать сложно. Нужно дождаться определения суда", — отметил Косицын.

Предыстория

В октябре 2023 года "Аэрофлот" продал более 3 тыс. билетов по заниженной цене. Позже бронирования отменили, сославшись на ошибку тарифа. Возврат денег и 30%-ные купоны удовлетворили не всех, и сотни пассажиров пошли в суд.