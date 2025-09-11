Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стюардесса
Стюардесса
© Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована 11.09.2025 в 19:11

Билеты в Пхукет за 8 тысяч: суд поставил точку в резонансном деле

Пассажиры требовали 7,5 млн руб. от "Аэрофлота" за отмену дешёвых билетов

Мосгорсуд частично удовлетворил иск 67 пассажиров к "Аэрофлоту" по делу об аннулированных авиабилетах Екатеринбург — Пхукет — Екатеринбург, оформленных осенью 2023 года по ошибочной цене.

Суть спора

Тогда билеты продавались всего за 8 тыс. руб. и близкие к этой сумме. После аннуляции перевозчик вернул деньги и предложил скидочные купоны. Однако часть туристов обратилась в суд, требуя:

  • вернуть разницу в стоимости аннулированных и реально доступных билетов (около 7,5 млн руб.),

  • компенсировать моральный вред,

  • выплатить штраф.

Решения судов

  • Первая инстанция (Пресненский районный суд, октябрь 2024 г.) - в иске отказано полностью.

  • Апелляция (Мосгорсуд, сентябрь 2025 г.) - иск удовлетворён частично: назначена компенсация морального вреда и штраф. Требование о выплате разницы в стоимости билетов суд отклонил.

Почему это важно

По словам юриста Игоря Косицина, за два года по аналогичным искам сформировалась положительная для пассажиров практика:

  • суды неоднократно взыскивали разницу в стоимости билетов,

  • присуждали неустойки,

  • иногда обязывали "Аэрофлот" перевозить пассажиров по ошибочно низкой цене.

"Почему в этот раз компенсацию разницы не назначили, пока сказать сложно. Нужно дождаться определения суда", — отметил Косицын.

Предыстория

В октябре 2023 года "Аэрофлот" продал более 3 тыс. билетов по заниженной цене. Позже бронирования отменили, сославшись на ошибку тарифа. Возврат денег и 30%-ные купоны удовлетворили не всех, и сотни пассажиров пошли в суд.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бюджет поездки в Софию: отель для двоих стоит 2500 рублей за ночь сегодня в 15:19

София дешевле Праги и Рима: сколько стоит отдых на Балканах

София — удивительный город, где древность соседствует с современностью. Узнайте о лучших сезонах для поездки, интересных маршрутах и бюджетном отдыхе.

Читать полностью » Розовая долина Каппадокии выделяется уникальным цветом скал на закате сегодня в 14:36

Самые яркие закаты: что скрывают тропы Розовой долины за необычным цветом скал

Розовая долина — одна из самых живописных в Каппадокии: необычный цвет скал, древние церкви и лучшие закаты делают её уникальной среди других маршрутов.

Читать полностью » В долине Куа сохранились палеолитические рисунки возрастом более 20 тысяч лет сегодня в 14:15

Девять веков государственности: почему Португалия стала старейшей страной Европы

Португалия — это место, где встречаются древние традиции и современная культура. Откройте для себя волшебство фаду, сладости из монастырей и удивительные пейзажи.

Читать полностью » Каппадокия известна своими уникальными природными скальными образованиями сегодня в 13:33

Каменные грибы и розовые долины: секреты турецкого чуда в Каппадокии

Каппадокия хранит природные чудеса, которых нет больше нигде: «трубы фей», разноцветные долины, вулканические формы и ландшафты, напоминающие другую планету.

Читать полностью » Путешественница заявила, что чувствовала себя безопасно во время поездки в Чечню сегодня в 13:12

Отпуск без навязчивых торговцев: чем Чечня удивляет искушённых туристов

Елена Поморцева рассказывает о своем одиночном путешествии в Чечню, где нашла безопасность и гостеприимство, опровергая дешевые стереотипы о регионе.

Читать полностью » Подземные города Каппадокии доступны для экскурсий из Гёреме сегодня в 12:32

Что скрывают под землёй города Каппадокии рядом с Гёреме

Подземные города Каппадокии рядом с Гёреме — это экскурсии на полдня: туристы исследуют Деринкую, Каймаклы и лабиринты, где скрывались древние жители.

Читать полностью » Туристы исследуют долины Каппадокии с помощью маркированных маршрутов сегодня в 11:31

Туристы делятся: долины Каппадокии красивее на своих двоих

Пешие прогулки по долинам Каппадокии открывают регион с новой стороны: необычные ландшафты и древние церкви требуют подготовки и удобной экипировки.

Читать полностью » Гёреме считается главным туристическим центром Каппадокии сегодня в 10:28

Чем живёт Гёреме, когда небо над ним заполняют шары

Гёреме — сердце Каппадокии: в пик сезона город оживает рассветными полётами, пещерными отелями, шумными рынками и туристической атмосферой праздника.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Национальный европейский центр здравоохранения: простуда временно защищает от ковида
Наука

Профессор Натали Блан: плюшевые медведи с длинным мехом выглядят привлекательнее
Красота и здоровье

Университет Тохоку: практика Рэй-хо укрепляет мышцы ног и снижает риск падений
Красота и здоровье

Доктор Робертс: возбудители половых инфекций не выживают на поверхности унитаза
Авто и мото

Типичные схемы автоподставщиков на дорогах — эксперты по безопасности
Еда

Врачи объяснили, безопасен ли глутамат натрия при умеренном употреблении
Спорт и фитнес

Спортивные диетологи назвали главные ошибки питания перед и после тренировок
Наука

Раскопки в Бибер-Дереси выявили маршрут заселения Европы 400 тыс. лет назад
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet