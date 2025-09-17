Гянджа удивила всех: спрос на рейс из Москвы вырос вдвое за одно лето

Авиакомпания "Аэрофлот" подвела итоги летнего сезона и поделилась статистикой пассажиропотока. С июня по август услугами группы воспользовались 16,7 млн человек — это практически на уровне прошлого года. Несмотря на стабильные показатели в целом, отдельные направления показали заметный рост и новые рекорды.

Особое внимание компания обратила на маршруты, которые пользуются у пассажиров наибольшим спросом, а также на линии, демонстрирующие самую высокую динамику развития.

Внутренние хиты сезона

Абсолютным лидером внутри России снова стал маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом. За три летних месяца его выбрали 837 тыс. пассажиров. Далее идут:

Москва — Сочи: 663 тыс. человек

Москва — Калининград: 558 тыс.

Москва — Владивосток: 369 тыс.

Москва — Екатеринбург: 308 тыс.

Такие цифры говорят о том, что россияне по-прежнему активно выбирают внутренний туризм, а Москва остаётся главным транспортным узлом.

Международные направления: топ-5

Среди зарубежных перелётов первое место занимает Москва — Анталья: 336 тыс. пассажиров за лето. За ним следуют:

Москва — Стамбул: 197 тыс.

Москва — Ереван: 185 тыс.

Москва — Минск: 152 тыс.

Москва — Шарм-эль-Шейх: 86 тыс.

Таким образом, Турция и страны ближнего зарубежья сохраняют позиции главных зарубежных направлений для россиян.

Лидеры по росту

Среди внутренних маршрутов наибольший прирост зафиксирован на линии Москва — Саранск: плюс 58% к прошлому лету.

На международных направлениях абсолютным рекордсменом стала линия Москва — Гянджа.

Пассажиропоток на маршруте Москва — Гянджа увеличился на 100% по сравнению с летом 2024 года.

Кроме того, высокие темпы роста показали:

Минеральные Воды — Ереван: +68%

Москва — Мале: +63%

Минеральные Воды — Анталья: +57%

Санкт-Петербург — Хургада: +56%

Сравнение популярных и быстрорастущих маршрутов

Категория Маршрут Пассажиров (лето 2025) Динамика Самый популярный внутренний Москва — Санкт-Петербург 837 тыс. стабильный спрос Самый популярный международный Москва — Анталья 336 тыс. +5% Быстрее всего растущий внутренний Москва — Саранск ~50 тыс. +58% Быстрее всего растущий международный Москва — Гянджа ~40 тыс. +100%

Советы шаг за шагом для пассажиров

При покупке билетов на популярные направления (Анталья, Сочи, Петербург) бронируйте заранее: цены быстро растут. Обращайте внимание на новые маршруты: рост интереса означает расширение рейсов и больше выгодных тарифов. Для региональных вылетов (например, из Минеральных Вод) проверяйте чартерные программы — они часто дешевле. Планируя поездку в Гянджу, учитывайте, что спрос на рейс удвоился: места могут заканчиваться раньше. Следите за сезонными акциями "Аэрофлота" и "России" — они обычно приходятся на конец лета и осень.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать снижения цен перед вылетом.

→ Последствие: билеты дорожают на популярных линиях.

→ Альтернатива: покупать за 2-3 месяца.

Ошибка: игнорировать региональные аэропорты.

→ Последствие: переплата и ограниченный выбор рейсов.

→ Альтернатива: вылетать из соседних городов, где открываются новые направления.

Ошибка: не учитывать динамику маршрутов.

→ Последствие: отсутствие мест на быстрорастущих линиях.

→ Альтернатива: бронировать заранее и выбирать альтернативные рейсы.

А что если…

А что если популярность Гянджи продолжит расти? Это может превратить город во второй по значимости туристический центр Азербайджана для россиян после Баку. Авиакомпании, видя спрос, могут увеличить частоту рейсов, а туроператоры — предложить новые пакеты.

Плюсы и минусы роста пассажиропотока

Плюсы Минусы Больше рейсов и маршрутов Дефицит билетов в пиковые даты Снижение цен при росте конкуренции Возможный рост цен на отели в местах назначения Развитие региональных аэропортов Повышенная нагрузка на инфраструктуру Удобные стыковки для транзита Вероятность перегрузки популярных направлений

FAQ

Почему Москва — Гянджа показала такой рост?

Из-за расширения деловых и туристических связей, а также привлекательных тарифов.

Сколько пассажиров перевёз "Аэрофлот" за лето 2025 года?

16,7 млн человек — почти на уровне 2024 года.

Какие направления лидируют внутри России?

Москва — Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Владивосток и Екатеринбург.

Мифы и правда

Миф: россияне летают за границу больше, чем по стране.

Правда: внутренний туризм лидирует, особенно направления на Юг и в регионы.

Миф: рост маршрута в Гянджу связан только с пересадками.

Правда: рейс активно выбирают именно как прямое направление.

Миф: Анталья теряет популярность.

Правда: она остаётся лидером зарубежного туризма из России.

3 интересных факта

Гянджа — второй по величине город Азербайджана и историческая родина поэта Низами Гянджеви. Маршрут Москва — Санкт-Петербург традиционно входит в топ-3 самых загруженных авиалиний Европы. Летом 2025 года Россия вошла в десятку стран с самым высоким внутренним авиапотоком в мире.

Исторический контекст