Гянджа удивила всех: спрос на рейс из Москвы вырос вдвое за одно лето
Авиакомпания "Аэрофлот" подвела итоги летнего сезона и поделилась статистикой пассажиропотока. С июня по август услугами группы воспользовались 16,7 млн человек — это практически на уровне прошлого года. Несмотря на стабильные показатели в целом, отдельные направления показали заметный рост и новые рекорды.
Особое внимание компания обратила на маршруты, которые пользуются у пассажиров наибольшим спросом, а также на линии, демонстрирующие самую высокую динамику развития.
Внутренние хиты сезона
Абсолютным лидером внутри России снова стал маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом. За три летних месяца его выбрали 837 тыс. пассажиров. Далее идут:
- Москва — Сочи: 663 тыс. человек
- Москва — Калининград: 558 тыс.
- Москва — Владивосток: 369 тыс.
- Москва — Екатеринбург: 308 тыс.
Такие цифры говорят о том, что россияне по-прежнему активно выбирают внутренний туризм, а Москва остаётся главным транспортным узлом.
Международные направления: топ-5
Среди зарубежных перелётов первое место занимает Москва — Анталья: 336 тыс. пассажиров за лето. За ним следуют:
- Москва — Стамбул: 197 тыс.
- Москва — Ереван: 185 тыс.
- Москва — Минск: 152 тыс.
- Москва — Шарм-эль-Шейх: 86 тыс.
Таким образом, Турция и страны ближнего зарубежья сохраняют позиции главных зарубежных направлений для россиян.
Лидеры по росту
Среди внутренних маршрутов наибольший прирост зафиксирован на линии Москва — Саранск: плюс 58% к прошлому лету.
На международных направлениях абсолютным рекордсменом стала линия Москва — Гянджа.
Пассажиропоток на маршруте Москва — Гянджа увеличился на 100% по сравнению с летом 2024 года.
Кроме того, высокие темпы роста показали:
- Минеральные Воды — Ереван: +68%
- Москва — Мале: +63%
- Минеральные Воды — Анталья: +57%
- Санкт-Петербург — Хургада: +56%
Сравнение популярных и быстрорастущих маршрутов
|Категория
|Маршрут
|Пассажиров (лето 2025)
|Динамика
|Самый популярный внутренний
|Москва — Санкт-Петербург
|837 тыс.
|стабильный спрос
|Самый популярный международный
|Москва — Анталья
|336 тыс.
|+5%
|Быстрее всего растущий внутренний
|Москва — Саранск
|~50 тыс.
|+58%
|Быстрее всего растущий международный
|Москва — Гянджа
|~40 тыс.
|+100%
Советы шаг за шагом для пассажиров
- При покупке билетов на популярные направления (Анталья, Сочи, Петербург) бронируйте заранее: цены быстро растут.
- Обращайте внимание на новые маршруты: рост интереса означает расширение рейсов и больше выгодных тарифов.
- Для региональных вылетов (например, из Минеральных Вод) проверяйте чартерные программы — они часто дешевле.
- Планируя поездку в Гянджу, учитывайте, что спрос на рейс удвоился: места могут заканчиваться раньше.
- Следите за сезонными акциями "Аэрофлота" и "России" — они обычно приходятся на конец лета и осень.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ждать снижения цен перед вылетом.
→ Последствие: билеты дорожают на популярных линиях.
→ Альтернатива: покупать за 2-3 месяца.
-
Ошибка: игнорировать региональные аэропорты.
→ Последствие: переплата и ограниченный выбор рейсов.
→ Альтернатива: вылетать из соседних городов, где открываются новые направления.
-
Ошибка: не учитывать динамику маршрутов.
→ Последствие: отсутствие мест на быстрорастущих линиях.
→ Альтернатива: бронировать заранее и выбирать альтернативные рейсы.
А что если…
А что если популярность Гянджи продолжит расти? Это может превратить город во второй по значимости туристический центр Азербайджана для россиян после Баку. Авиакомпании, видя спрос, могут увеличить частоту рейсов, а туроператоры — предложить новые пакеты.
Плюсы и минусы роста пассажиропотока
|Плюсы
|Минусы
|Больше рейсов и маршрутов
|Дефицит билетов в пиковые даты
|Снижение цен при росте конкуренции
|Возможный рост цен на отели в местах назначения
|Развитие региональных аэропортов
|Повышенная нагрузка на инфраструктуру
|Удобные стыковки для транзита
|Вероятность перегрузки популярных направлений
FAQ
Почему Москва — Гянджа показала такой рост?
Из-за расширения деловых и туристических связей, а также привлекательных тарифов.
Сколько пассажиров перевёз "Аэрофлот" за лето 2025 года?
16,7 млн человек — почти на уровне 2024 года.
Какие направления лидируют внутри России?
Москва — Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Владивосток и Екатеринбург.
Мифы и правда
-
Миф: россияне летают за границу больше, чем по стране.
Правда: внутренний туризм лидирует, особенно направления на Юг и в регионы.
-
Миф: рост маршрута в Гянджу связан только с пересадками.
Правда: рейс активно выбирают именно как прямое направление.
-
Миф: Анталья теряет популярность.
Правда: она остаётся лидером зарубежного туризма из России.
3 интересных факта
- Гянджа — второй по величине город Азербайджана и историческая родина поэта Низами Гянджеви.
- Маршрут Москва — Санкт-Петербург традиционно входит в топ-3 самых загруженных авиалиний Европы.
- Летом 2025 года Россия вошла в десятку стран с самым высоким внутренним авиапотоком в мире.
Исторический контекст
- 2010-е: основное развитие авиарынка шло за счёт Турции и Европы.
- 2020-2021 годы: пандемия сократила международные перевозки и усилила внутренний туризм.
- 2022-2024 годы: восстановление и рост региональных направлений.
- 2025 год: стабильный пассажиропоток и резкий рост маршрута Москва — Гянджа.
