Самолёты у терминала в аэропорту
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:46

Гянджа удивила всех: спрос на рейс из Москвы вырос вдвое за одно лето

Аэрофлот назвал маршруты с наибольшим ростом спроса летом 2025 года

Авиакомпания "Аэрофлот" подвела итоги летнего сезона и поделилась статистикой пассажиропотока. С июня по август услугами группы воспользовались 16,7 млн человек — это практически на уровне прошлого года. Несмотря на стабильные показатели в целом, отдельные направления показали заметный рост и новые рекорды.

Особое внимание компания обратила на маршруты, которые пользуются у пассажиров наибольшим спросом, а также на линии, демонстрирующие самую высокую динамику развития.

Внутренние хиты сезона

Абсолютным лидером внутри России снова стал маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом. За три летних месяца его выбрали 837 тыс. пассажиров. Далее идут:

  • Москва — Сочи: 663 тыс. человек
  • Москва — Калининград: 558 тыс.
  • Москва — Владивосток: 369 тыс.
  • Москва — Екатеринбург: 308 тыс.

Такие цифры говорят о том, что россияне по-прежнему активно выбирают внутренний туризм, а Москва остаётся главным транспортным узлом.

Международные направления: топ-5

Среди зарубежных перелётов первое место занимает Москва — Анталья: 336 тыс. пассажиров за лето. За ним следуют:

  • Москва — Стамбул: 197 тыс.
  • Москва — Ереван: 185 тыс.
  • Москва — Минск: 152 тыс.
  • Москва — Шарм-эль-Шейх: 86 тыс.

Таким образом, Турция и страны ближнего зарубежья сохраняют позиции главных зарубежных направлений для россиян.

Лидеры по росту

Среди внутренних маршрутов наибольший прирост зафиксирован на линии Москва — Саранск: плюс 58% к прошлому лету.

На международных направлениях абсолютным рекордсменом стала линия Москва — Гянджа.

Пассажиропоток на маршруте Москва — Гянджа увеличился на 100% по сравнению с летом 2024 года.

Кроме того, высокие темпы роста показали:

  • Минеральные Воды — Ереван: +68%
  • Москва — Мале: +63%
  • Минеральные Воды — Анталья: +57%
  • Санкт-Петербург — Хургада: +56%

Сравнение популярных и быстрорастущих маршрутов

Категория Маршрут Пассажиров (лето 2025) Динамика
Самый популярный внутренний Москва — Санкт-Петербург 837 тыс. стабильный спрос
Самый популярный международный Москва — Анталья 336 тыс. +5%
Быстрее всего растущий внутренний Москва — Саранск ~50 тыс. +58%
Быстрее всего растущий международный Москва — Гянджа ~40 тыс. +100%

Советы шаг за шагом для пассажиров

  1. При покупке билетов на популярные направления (Анталья, Сочи, Петербург) бронируйте заранее: цены быстро растут.
  2. Обращайте внимание на новые маршруты: рост интереса означает расширение рейсов и больше выгодных тарифов.
  3. Для региональных вылетов (например, из Минеральных Вод) проверяйте чартерные программы — они часто дешевле.
  4. Планируя поездку в Гянджу, учитывайте, что спрос на рейс удвоился: места могут заканчиваться раньше.
  5. Следите за сезонными акциями "Аэрофлота" и "России" — они обычно приходятся на конец лета и осень.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать снижения цен перед вылетом.
    → Последствие: билеты дорожают на популярных линиях.
    → Альтернатива: покупать за 2-3 месяца.

  • Ошибка: игнорировать региональные аэропорты.
    → Последствие: переплата и ограниченный выбор рейсов.
    → Альтернатива: вылетать из соседних городов, где открываются новые направления.

  • Ошибка: не учитывать динамику маршрутов.
    → Последствие: отсутствие мест на быстрорастущих линиях.
    → Альтернатива: бронировать заранее и выбирать альтернативные рейсы.

А что если…

А что если популярность Гянджи продолжит расти? Это может превратить город во второй по значимости туристический центр Азербайджана для россиян после Баку. Авиакомпании, видя спрос, могут увеличить частоту рейсов, а туроператоры — предложить новые пакеты.

Плюсы и минусы роста пассажиропотока

Плюсы Минусы
Больше рейсов и маршрутов Дефицит билетов в пиковые даты
Снижение цен при росте конкуренции Возможный рост цен на отели в местах назначения
Развитие региональных аэропортов Повышенная нагрузка на инфраструктуру
Удобные стыковки для транзита Вероятность перегрузки популярных направлений

FAQ

Почему Москва — Гянджа показала такой рост?
Из-за расширения деловых и туристических связей, а также привлекательных тарифов.

Сколько пассажиров перевёз "Аэрофлот" за лето 2025 года?
16,7 млн человек — почти на уровне 2024 года.

Какие направления лидируют внутри России?
Москва — Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Владивосток и Екатеринбург.

Мифы и правда

  • Миф: россияне летают за границу больше, чем по стране.
    Правда: внутренний туризм лидирует, особенно направления на Юг и в регионы.

  • Миф: рост маршрута в Гянджу связан только с пересадками.
    Правда: рейс активно выбирают именно как прямое направление.

  • Миф: Анталья теряет популярность.
    Правда: она остаётся лидером зарубежного туризма из России.

3 интересных факта

  1. Гянджа — второй по величине город Азербайджана и историческая родина поэта Низами Гянджеви.
  2. Маршрут Москва — Санкт-Петербург традиционно входит в топ-3 самых загруженных авиалиний Европы.
  3. Летом 2025 года Россия вошла в десятку стран с самым высоким внутренним авиапотоком в мире.

Исторический контекст

  • 2010-е: основное развитие авиарынка шло за счёт Турции и Европы.
  • 2020-2021 годы: пандемия сократила международные перевозки и усилила внутренний туризм.
  • 2022-2024 годы: восстановление и рост региональных направлений.
  • 2025 год: стабильный пассажиропоток и резкий рост маршрута Москва — Гянджа.

