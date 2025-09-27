Без столицы по пути: "Аэрофлот" связывает города напрямую — и пассажиры довольны
В пятницу, 27 сентября, из Екатеринбурга отправился первый за последние три с половиной года рейс в Краснодар. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот". Теперь перелёты по этому маршруту будут выполняться ежедневно.
Подробности запуска
В компании уточнили:
"Сегодня утром вылетел первый рейс из столицы Урала, а днём — из Уфы и из Краснодара в Новосибирск. Все рейсы вылетели с высокой коммерческой загрузкой".
Новые направления
Кроме маршрута Екатеринбург — Краснодар, "Аэрофлот" также открыл регулярные перелёты из Краснодара:
-
в Новосибирск,
-
в Уфу.
Эти рейсы будут выполняться до четырёх раз в неделю.
Почему это важно
Возобновление и расширение прямых рейсов связывают с ростом внутреннего туризма и спроса на перелёты между крупными городами регионов. Для жителей Урала и юга России это упрощает путешествия и деловые поездки без пересадок в Москве.
