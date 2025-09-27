Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:17

Без столицы по пути: "Аэрофлот" связывает города напрямую — и пассажиры довольны

"Аэрофлот" возобновил рейсы Екатеринбург – Краснодар после трёх с половиной лет паузы

В пятницу, 27 сентября, из Екатеринбурга отправился первый за последние три с половиной года рейс в Краснодар. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот". Теперь перелёты по этому маршруту будут выполняться ежедневно.

Подробности запуска

В компании уточнили:

"Сегодня утром вылетел первый рейс из столицы Урала, а днём — из Уфы и из Краснодара в Новосибирск. Все рейсы вылетели с высокой коммерческой загрузкой".

Новые направления

Кроме маршрута Екатеринбург — Краснодар, "Аэрофлот" также открыл регулярные перелёты из Краснодара:

  • в Новосибирск,

  • в Уфу.

Эти рейсы будут выполняться до четырёх раз в неделю.

Почему это важно

Возобновление и расширение прямых рейсов связывают с ростом внутреннего туризма и спроса на перелёты между крупными городами регионов. Для жителей Урала и юга России это упрощает путешествия и деловые поездки без пересадок в Москве.

