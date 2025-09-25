Самолёт сел, но пассажиров забыли: в Пулково люди ждали багаж дольше полёта
Проблемы авиаперевозок в России вновь оказались в центре общественного внимания после резонансной публикации депутата Госдумы Сергея Лисовского. Политик поделился своим опытом в телеграм-канале, описав, как в реальности организована работа крупнейшего авиаперевозчика страны и аэропорта Пулково в условиях непредвиденных обстоятельств.
Речь идёт о рейсе из Тюмени в Москву, который вечером вынужденно посадили в Петербурге из-за ограничений в Шереметьево. Казалось бы, подобные ситуации предусмотрены регламентами и должны отрабатываться чётко. Но на деле всё оказалось иначе.
"Много пассажиров с детьми, также были многие на пересадку. На табло толком никакой информации нет", — сказал депутат Госдумы Сергей Лисовский.
Как развивались события
Самолёт "Аэрофлота" приземлился в Пулково, однако пассажиры прождали в салоне два часа. Автобус, который должен был доставить людей к терминалу, подали только спустя час после разрешения покинуть борт.
На этом испытания не закончились: чемоданы появились на багажной ленте лишь через три с половиной часа. Всё это время люди не могли покинуть зону выдачи багажа, иначе обратно попасть было бы невозможно.
В зале ожидания ситуация не улучшилась: информации о дальнейшей судьбе рейса не было ни на табло, ни от сотрудников авиакомпании. Представители Пулково советовали звонить на горячую линию "Аэрофлота", но дозвониться туда из-за перегрузки оказалось почти невозможно.
Итог для пассажиров
Через несколько часов стало известно, что рейс до Москвы вовсе отменён. Следующий самолёт отправлялся только через 12 часов, и на него требовалось заново покупать билеты. Альтернатива в виде поезда "Сапсан" ночью отсутствовала, а все утренние места были раскуплены.
Депутат подчеркнул, что ни авиакомпания, ни аэропорт фактически не предоставили пассажирам никакой помощи.
Сравнение: как должно быть и как вышло
|Показатель
|Идеальная ситуация
|Как было в Пулково
|Время ожидания выхода из самолёта
|20-30 минут
|2 часа
|Трансфер к терминалу
|Автобус подан сразу
|Автобус через час
|Время выдачи багажа
|До 40 минут
|3,5 часа
|Информирование
|Табло + сотрудники на месте
|Нет информации
|Поддержка пассажиров
|Горячая линия работает
|Линия перегружена
Советы шаг за шагом: что делать пассажиру в подобной ситуации
-
Сохраняйте посадочные талоны и чеки на все расходы — они пригодятся для компенсации.
-
Сразу фиксируйте задержки и нарушения — делайте фото и видео.
-
Обращайтесь в справочные аэропорта и к дежурным менеджерам авиакомпании.
-
Требуйте письменное подтверждение отмены рейса.
-
Уточняйте права на питание, гостиницу и трансфер.
-
В случае отказа оформляйте жалобу через сайт Росавиации или Роспотребнадзора.
-
Если ситуация критическая — ищите альтернативные маршруты, но сохраняйте доказательства затрат.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагаться только на объявления на табло.
Последствие: упущение важной информации.
Альтернатива: сразу обращаться к представителям авиакомпании и фиксировать общение.
-
Ошибка: покупать новый билет за свой счёт без консультации.
Последствие: риск не вернуть деньги.
Альтернатива: требовать официальное подтверждение отмены рейса и компенсацию.
-
Ошибка: не сохранять документы о расходах.
Последствие: отсутствие доказательств для возмещения.
Альтернатива: хранить все чеки, даже за такси и питание.
А что если бы в Пулково действовали чёткие регламенты?
Если бы аэропорт и авиакомпания имели отлаженный план действий, пассажиров сразу доставили бы в терминал, оперативно обеспечили багаж и дали информацию о дальнейших вариантах перелёта. Кроме того, можно было бы предложить трансфер на вокзал для поездки поездом.
Плюсы и минусы работы авиакомпаний в кризисных ситуациях
|Плюсы
|Минусы
|Возможность оперативно перестроить расписание
|Отсутствие ясной информации для пассажиров
|Предоставление гостиницы в случае длительных задержек
|Долгое ожидание багажа и трансфера
|Право на компенсацию
|Перегрузка кол-центров
|Работа служб безопасности без сбоев
|Недостаток дежурных сотрудников
FAQ
Имеют ли пассажиры право на компенсацию при отмене рейса?
Да, согласно Воздушному кодексу РФ и правилам авиакомпаний, пассажир может рассчитывать на возврат денег или новый билет.
Куда жаловаться на действия авиакомпании?
Жалобы принимают Росавиация, Роспотребнадзор и сама авиакомпания.
Предоставляют ли гостиницу при задержке?
Да, если задержка превышает 8 часов в дневное время или 6 часов ночью.
Мифы и правда
-
Миф: пассажиры обязаны ждать без права покинуть аэропорт.
Правда: при длительной задержке люди имеют право на гостиницу и питание.
-
Миф: авиакомпания не несёт ответственности за багаж при пересадках.
Правда: ответственность сохраняется до конца маршрута.
-
Миф: компенсацию можно получить только в суде.
Правда: большинство случаев решаются напрямую с авиакомпанией.
3 интересных факта
-
В крупнейших аэропортах Европы и Азии действуют отдельные бригады кризис-менеджеров, которые сопровождают пассажиров при отмене рейсов.
-
Международные стандарты требуют информировать людей не реже чем раз в 30 минут.
-
В России доля жалоб на авиаперевозчиков в 2024 году выросла на 18%.
Исторический контекст
-
2000-е: появление первых регламентов обслуживания задержанных рейсов в России.
-
2010-е: внедрение онлайн-информирования и мобильных приложений.
-
2020-е: рост числа жалоб из-за перегрузки кол-центров и сложной международной обстановки.
-
2025 год: новые случаи показывают, что проблема остаётся нерешённой.
