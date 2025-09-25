Самолёт сел, но пассажиров забыли: в Пулково люди ждали багаж дольше полёта

Проблемы авиаперевозок в России вновь оказались в центре общественного внимания после резонансной публикации депутата Госдумы Сергея Лисовского. Политик поделился своим опытом в телеграм-канале, описав, как в реальности организована работа крупнейшего авиаперевозчика страны и аэропорта Пулково в условиях непредвиденных обстоятельств.

Речь идёт о рейсе из Тюмени в Москву, который вечером вынужденно посадили в Петербурге из-за ограничений в Шереметьево. Казалось бы, подобные ситуации предусмотрены регламентами и должны отрабатываться чётко. Но на деле всё оказалось иначе.

"Много пассажиров с детьми, также были многие на пересадку. На табло толком никакой информации нет", — сказал депутат Госдумы Сергей Лисовский.

Как развивались события

Самолёт "Аэрофлота" приземлился в Пулково, однако пассажиры прождали в салоне два часа. Автобус, который должен был доставить людей к терминалу, подали только спустя час после разрешения покинуть борт.

На этом испытания не закончились: чемоданы появились на багажной ленте лишь через три с половиной часа. Всё это время люди не могли покинуть зону выдачи багажа, иначе обратно попасть было бы невозможно.

В зале ожидания ситуация не улучшилась: информации о дальнейшей судьбе рейса не было ни на табло, ни от сотрудников авиакомпании. Представители Пулково советовали звонить на горячую линию "Аэрофлота", но дозвониться туда из-за перегрузки оказалось почти невозможно.

Итог для пассажиров

Через несколько часов стало известно, что рейс до Москвы вовсе отменён. Следующий самолёт отправлялся только через 12 часов, и на него требовалось заново покупать билеты. Альтернатива в виде поезда "Сапсан" ночью отсутствовала, а все утренние места были раскуплены.

Депутат подчеркнул, что ни авиакомпания, ни аэропорт фактически не предоставили пассажирам никакой помощи.

Сравнение: как должно быть и как вышло

Показатель Идеальная ситуация Как было в Пулково Время ожидания выхода из самолёта 20-30 минут 2 часа Трансфер к терминалу Автобус подан сразу Автобус через час Время выдачи багажа До 40 минут 3,5 часа Информирование Табло + сотрудники на месте Нет информации Поддержка пассажиров Горячая линия работает Линия перегружена

Советы шаг за шагом: что делать пассажиру в подобной ситуации

Сохраняйте посадочные талоны и чеки на все расходы — они пригодятся для компенсации. Сразу фиксируйте задержки и нарушения — делайте фото и видео. Обращайтесь в справочные аэропорта и к дежурным менеджерам авиакомпании. Требуйте письменное подтверждение отмены рейса. Уточняйте права на питание, гостиницу и трансфер. В случае отказа оформляйте жалобу через сайт Росавиации или Роспотребнадзора. Если ситуация критическая — ищите альтернативные маршруты, но сохраняйте доказательства затрат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться только на объявления на табло.

Последствие: упущение важной информации.

Альтернатива: сразу обращаться к представителям авиакомпании и фиксировать общение.

Ошибка: покупать новый билет за свой счёт без консультации.

Последствие: риск не вернуть деньги.

Альтернатива: требовать официальное подтверждение отмены рейса и компенсацию.

Ошибка: не сохранять документы о расходах.

Последствие: отсутствие доказательств для возмещения.

Альтернатива: хранить все чеки, даже за такси и питание.

А что если бы в Пулково действовали чёткие регламенты?

Если бы аэропорт и авиакомпания имели отлаженный план действий, пассажиров сразу доставили бы в терминал, оперативно обеспечили багаж и дали информацию о дальнейших вариантах перелёта. Кроме того, можно было бы предложить трансфер на вокзал для поездки поездом.

Плюсы и минусы работы авиакомпаний в кризисных ситуациях

Плюсы Минусы Возможность оперативно перестроить расписание Отсутствие ясной информации для пассажиров Предоставление гостиницы в случае длительных задержек Долгое ожидание багажа и трансфера Право на компенсацию Перегрузка кол-центров Работа служб безопасности без сбоев Недостаток дежурных сотрудников

FAQ

Имеют ли пассажиры право на компенсацию при отмене рейса?

Да, согласно Воздушному кодексу РФ и правилам авиакомпаний, пассажир может рассчитывать на возврат денег или новый билет.

Куда жаловаться на действия авиакомпании?

Жалобы принимают Росавиация, Роспотребнадзор и сама авиакомпания.

Предоставляют ли гостиницу при задержке?

Да, если задержка превышает 8 часов в дневное время или 6 часов ночью.

Мифы и правда

Миф: пассажиры обязаны ждать без права покинуть аэропорт.

Правда: при длительной задержке люди имеют право на гостиницу и питание.

Миф: авиакомпания не несёт ответственности за багаж при пересадках.

Правда: ответственность сохраняется до конца маршрута.

Миф: компенсацию можно получить только в суде.

Правда: большинство случаев решаются напрямую с авиакомпанией.

3 интересных факта

В крупнейших аэропортах Европы и Азии действуют отдельные бригады кризис-менеджеров, которые сопровождают пассажиров при отмене рейсов. Международные стандарты требуют информировать людей не реже чем раз в 30 минут. В России доля жалоб на авиаперевозчиков в 2024 году выросла на 18%.

