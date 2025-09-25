Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:58

Самолёт сел, но пассажиров забыли: в Пулково люди ждали багаж дольше полёта

Депутат Сергей Лисовский сообщил о проблемах обслуживания пассажиров Аэрофлота в Пулково

Проблемы авиаперевозок в России вновь оказались в центре общественного внимания после резонансной публикации депутата Госдумы Сергея Лисовского. Политик поделился своим опытом в телеграм-канале, описав, как в реальности организована работа крупнейшего авиаперевозчика страны и аэропорта Пулково в условиях непредвиденных обстоятельств.

Речь идёт о рейсе из Тюмени в Москву, который вечером вынужденно посадили в Петербурге из-за ограничений в Шереметьево. Казалось бы, подобные ситуации предусмотрены регламентами и должны отрабатываться чётко. Но на деле всё оказалось иначе.

"Много пассажиров с детьми, также были многие на пересадку. На табло толком никакой информации нет", — сказал депутат Госдумы Сергей Лисовский.

Как развивались события

Самолёт "Аэрофлота" приземлился в Пулково, однако пассажиры прождали в салоне два часа. Автобус, который должен был доставить людей к терминалу, подали только спустя час после разрешения покинуть борт.

На этом испытания не закончились: чемоданы появились на багажной ленте лишь через три с половиной часа. Всё это время люди не могли покинуть зону выдачи багажа, иначе обратно попасть было бы невозможно.

В зале ожидания ситуация не улучшилась: информации о дальнейшей судьбе рейса не было ни на табло, ни от сотрудников авиакомпании. Представители Пулково советовали звонить на горячую линию "Аэрофлота", но дозвониться туда из-за перегрузки оказалось почти невозможно.

Итог для пассажиров

Через несколько часов стало известно, что рейс до Москвы вовсе отменён. Следующий самолёт отправлялся только через 12 часов, и на него требовалось заново покупать билеты. Альтернатива в виде поезда "Сапсан" ночью отсутствовала, а все утренние места были раскуплены.

Депутат подчеркнул, что ни авиакомпания, ни аэропорт фактически не предоставили пассажирам никакой помощи.

Сравнение: как должно быть и как вышло

Показатель Идеальная ситуация Как было в Пулково
Время ожидания выхода из самолёта 20-30 минут 2 часа
Трансфер к терминалу Автобус подан сразу Автобус через час
Время выдачи багажа До 40 минут 3,5 часа
Информирование Табло + сотрудники на месте Нет информации
Поддержка пассажиров Горячая линия работает Линия перегружена

Советы шаг за шагом: что делать пассажиру в подобной ситуации

  1. Сохраняйте посадочные талоны и чеки на все расходы — они пригодятся для компенсации.

  2. Сразу фиксируйте задержки и нарушения — делайте фото и видео.

  3. Обращайтесь в справочные аэропорта и к дежурным менеджерам авиакомпании.

  4. Требуйте письменное подтверждение отмены рейса.

  5. Уточняйте права на питание, гостиницу и трансфер.

  6. В случае отказа оформляйте жалобу через сайт Росавиации или Роспотребнадзора.

  7. Если ситуация критическая — ищите альтернативные маршруты, но сохраняйте доказательства затрат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на объявления на табло.
    Последствие: упущение важной информации.
    Альтернатива: сразу обращаться к представителям авиакомпании и фиксировать общение.

  • Ошибка: покупать новый билет за свой счёт без консультации.
    Последствие: риск не вернуть деньги.
    Альтернатива: требовать официальное подтверждение отмены рейса и компенсацию.

  • Ошибка: не сохранять документы о расходах.
    Последствие: отсутствие доказательств для возмещения.
    Альтернатива: хранить все чеки, даже за такси и питание.

А что если бы в Пулково действовали чёткие регламенты?

Если бы аэропорт и авиакомпания имели отлаженный план действий, пассажиров сразу доставили бы в терминал, оперативно обеспечили багаж и дали информацию о дальнейших вариантах перелёта. Кроме того, можно было бы предложить трансфер на вокзал для поездки поездом.

Плюсы и минусы работы авиакомпаний в кризисных ситуациях

Плюсы Минусы
Возможность оперативно перестроить расписание Отсутствие ясной информации для пассажиров
Предоставление гостиницы в случае длительных задержек Долгое ожидание багажа и трансфера
Право на компенсацию Перегрузка кол-центров
Работа служб безопасности без сбоев Недостаток дежурных сотрудников

FAQ

Имеют ли пассажиры право на компенсацию при отмене рейса?
Да, согласно Воздушному кодексу РФ и правилам авиакомпаний, пассажир может рассчитывать на возврат денег или новый билет.

Куда жаловаться на действия авиакомпании?
Жалобы принимают Росавиация, Роспотребнадзор и сама авиакомпания.

Предоставляют ли гостиницу при задержке?
Да, если задержка превышает 8 часов в дневное время или 6 часов ночью.

Мифы и правда

  • Миф: пассажиры обязаны ждать без права покинуть аэропорт.
    Правда: при длительной задержке люди имеют право на гостиницу и питание.

  • Миф: авиакомпания не несёт ответственности за багаж при пересадках.
    Правда: ответственность сохраняется до конца маршрута.

  • Миф: компенсацию можно получить только в суде.
    Правда: большинство случаев решаются напрямую с авиакомпанией.

3 интересных факта

  1. В крупнейших аэропортах Европы и Азии действуют отдельные бригады кризис-менеджеров, которые сопровождают пассажиров при отмене рейсов.

  2. Международные стандарты требуют информировать людей не реже чем раз в 30 минут.

  3. В России доля жалоб на авиаперевозчиков в 2024 году выросла на 18%.

Исторический контекст

  • 2000-е: появление первых регламентов обслуживания задержанных рейсов в России.

  • 2010-е: внедрение онлайн-информирования и мобильных приложений.

  • 2020-е: рост числа жалоб из-за перегрузки кол-центров и сложной международной обстановки.

  • 2025 год: новые случаи показывают, что проблема остаётся нерешённой.

