Лень убивает память: врачи назвали простой способ защитить мозг

Мы привыкли думать, что спорт нужен в первую очередь для фигуры и сердца. Но, как напоминает врач-гигиенист и эпидемиолог Виктория Симонова, регулярная аэробная активность — это еще и мощная защита для мозга.

Как именно ходьба и бег влияют на мозг

Учёные доказали, что аэробные упражнения (быстрая ходьба, плавание, бег) стимулируют рост гиппокампа — зоны мозга, которая отвечает за память и ориентацию в пространстве.

В рандомизированном исследовании, опубликованном в British Journal of Sports Medicine, пожилые участники, регулярно занимавшиеся аэробикой, через 6-12 месяцев показали значимое увеличение объёма гиппокампа и улучшили результаты когнитивных тестов.

Это связано с нейрогенезом — образованием новых нейронов в мозге.

Уровень BDNF (нейротрофического фактора мозга), который поддерживает рост нейронов, также повышается после тренировок.

Почему это важно в пожилом возрасте

Метаанализ Cochrane (2018) показал, что у людей с риском деменции регулярная аэробная нагрузка:

замедляет возрастное снижение когнитивных функций;

улучшает эпизодическую память и внимание;

может снижать концентрацию бета-амилоида и тау-белка — ключевых маркеров болезни Альцгеймера.

Более того, физическая активность улучшает мозговое кровообращение и насыщает ткани кислородом — это поддерживает работу нейронных сетей и замедляет дегенеративные процессы.

Сколько нужно заниматься

По рекомендациям ВОЗ:

150 минут умеренной аэробики в неделю (примерно 30 минут 5 раз в неделю),

или 75 минут интенсивной нагрузки.

Это может быть:

быстрая ходьба;

плавание;

умеренный бег;

езда на велосипеде.