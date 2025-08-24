Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:36

Лень убивает память: врачи назвали простой способ защитить мозг

Эпидемиолог Виктория Симонова: аэробные нагрузки стимулируют рост гиппокампа и улучшают память

Мы привыкли думать, что спорт нужен в первую очередь для фигуры и сердца. Но, как напоминает врач-гигиенист и эпидемиолог Виктория Симонова, регулярная аэробная активность — это еще и мощная защита для мозга.

Как именно ходьба и бег влияют на мозг

Учёные доказали, что аэробные упражнения (быстрая ходьба, плавание, бег) стимулируют рост гиппокампа — зоны мозга, которая отвечает за память и ориентацию в пространстве.

  • В рандомизированном исследовании, опубликованном в British Journal of Sports Medicine, пожилые участники, регулярно занимавшиеся аэробикой, через 6-12 месяцев показали значимое увеличение объёма гиппокампа и улучшили результаты когнитивных тестов.
  • Это связано с нейрогенезом — образованием новых нейронов в мозге.
  • Уровень BDNF (нейротрофического фактора мозга), который поддерживает рост нейронов, также повышается после тренировок.

Почему это важно в пожилом возрасте

Метаанализ Cochrane (2018) показал, что у людей с риском деменции регулярная аэробная нагрузка:

  • замедляет возрастное снижение когнитивных функций;
  • улучшает эпизодическую память и внимание;
  • может снижать концентрацию бета-амилоида и тау-белка — ключевых маркеров болезни Альцгеймера.

Более того, физическая активность улучшает мозговое кровообращение и насыщает ткани кислородом — это поддерживает работу нейронных сетей и замедляет дегенеративные процессы.

Сколько нужно заниматься

По рекомендациям ВОЗ:

150 минут умеренной аэробики в неделю (примерно 30 минут 5 раз в неделю),
или 75 минут интенсивной нагрузки.
Это может быть:

  • быстрая ходьба;
  • плавание;
  • умеренный бег;
  • езда на велосипеде.

"Такая физическая активность оказывает комплексное воздействие — от структурных изменений в мозге до биохимической поддержки нейропластичности", — подчёркивает Виктория Симонова.

