Лень убивает память: врачи назвали простой способ защитить мозг
Мы привыкли думать, что спорт нужен в первую очередь для фигуры и сердца. Но, как напоминает врач-гигиенист и эпидемиолог Виктория Симонова, регулярная аэробная активность — это еще и мощная защита для мозга.
Как именно ходьба и бег влияют на мозг
Учёные доказали, что аэробные упражнения (быстрая ходьба, плавание, бег) стимулируют рост гиппокампа — зоны мозга, которая отвечает за память и ориентацию в пространстве.
- В рандомизированном исследовании, опубликованном в British Journal of Sports Medicine, пожилые участники, регулярно занимавшиеся аэробикой, через 6-12 месяцев показали значимое увеличение объёма гиппокампа и улучшили результаты когнитивных тестов.
- Это связано с нейрогенезом — образованием новых нейронов в мозге.
- Уровень BDNF (нейротрофического фактора мозга), который поддерживает рост нейронов, также повышается после тренировок.
Почему это важно в пожилом возрасте
Метаанализ Cochrane (2018) показал, что у людей с риском деменции регулярная аэробная нагрузка:
- замедляет возрастное снижение когнитивных функций;
- улучшает эпизодическую память и внимание;
- может снижать концентрацию бета-амилоида и тау-белка — ключевых маркеров болезни Альцгеймера.
Более того, физическая активность улучшает мозговое кровообращение и насыщает ткани кислородом — это поддерживает работу нейронных сетей и замедляет дегенеративные процессы.
Сколько нужно заниматься
По рекомендациям ВОЗ:
150 минут умеренной аэробики в неделю (примерно 30 минут 5 раз в неделю),
или 75 минут интенсивной нагрузки.
Это может быть:
- быстрая ходьба;
- плавание;
- умеренный бег;
- езда на велосипеде.
"Такая физическая активность оказывает комплексное воздействие — от структурных изменений в мозге до биохимической поддержки нейропластичности", — подчёркивает Виктория Симонова.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru