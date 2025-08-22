Что происходит с мозгом, когда вы делаете это: секреты нейрогигиены от врача

Аэробные упражнения оказывают положительное влияние на структуры головного мозга, связанные с памятью и когнитивными функциями, рассказала лектор Российского общества "Знание", врач-гигиенист, эпидемиолог, доцент МИ ОГУ им. Тургенева Виктория Симонова. Регулярные аэробные нагрузки могут улучшить кровообращение в мозге, насытить ткани кислородом и замедлить дегенеративные процессы, связанные с возрастом и болезнями.

По её словам, одним из наиболее изученных эффектов является увеличение объёма гиппокампа — области медиальной височной доли, которая играет важную роль в процессах закрепления памяти и ориентации в пространстве. Увеличение объёма гиппокампа свидетельствует о положительном влиянии аэробных упражнений на структуру мозга и его способность к обучению и запоминанию.

Улучшение кровообращения и насыщение кислородом: оптимальные условия для нейронных сетей

Эксперт отметила, что аэробная активность способствует улучшению кровообращения в мозге и насыщению тканей кислородом, что создаёт оптимальные условия для работы нейронных сетей и замедляет дегенеративные процессы, характерные для болезни Альцгеймера. Улучшение кровообращения и насыщение кислородом помогает поддерживать здоровье нейронов и их способность к передаче сигналов.

Некоторые исследования показывают, что физическая активность может снижать уровень бета-амилоида и тау-белка — ключевых патологических маркеров нейродегенеративных заболеваний, добавила кандидат медицинских наук. Снижение уровня этих белков может замедлить развитие болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

Немедикаментозный способ профилактики: регулярные аэробные нагрузки и возрастные когнитивные нарушения

Она также подчеркнула, что регулярные аэробные нагрузки являются эффективным немедикаментозным способом профилактики возрастных когнитивных нарушений. При этом оптимальный режим включает не менее 150 минут умеренной активности в неделю, что соответствует рекомендациям ВОЗ. Регулярные аэробные упражнения могут помочь сохранить память и когнитивные функции в пожилом возрасте без использования лекарственных препаратов.

"Такая физическая активность оказывает комплексное воздействие — от структурных изменений в мозге до биохимической поддержки нейропластичности, что способствует сохранению памяти и когнитивного здоровья в пожилом возрасте", — заключила собеседница.

Аэробные упражнения оказывают многостороннее положительное влияние на мозг, поддерживая его структуру, функцию и способность к адаптации.

Интересные факты о мозге и аэробных упражнениях

Мозг потребляет около 20% всей энергии, производимой организмом.

Аэробные упражнения могут увеличить количество новых нейронов в гиппокампе.

Регулярные аэробные упражнения связаны с улучшением настроения и снижением риска депрессии.

В заключение, аэробные упражнения являются важным фактором для поддержания здоровья мозга и профилактики когнитивных нарушений. Регулярные физические нагрузки могут улучшить кровообращение, увеличить объём гиппокампа, снизить уровень патологических белков и сохранить память и когнитивные функции в пожилом возрасте.