Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лечение артроза колена без операций
Лечение артроза колена без операций
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:38

Колени болят при ходьбе? Врачи нашли неожиданное решение — и оно не требует денег

Исследование BMJ: аэробные упражнения снижают боль при артрозе коленного сустава

Артроз коленного сустава — одно из самых распространённых заболеваний опорно-двигательного аппарата. Оно лишает человека подвижности, ограничивает привычные движения и делает даже простую прогулку испытанием. Однако новое исследование, опубликованное в журнале The BMJ, показывает: вернуть суставам свободу движения можно без сложных методик и дорогостоящих процедур. Всё, что действительно нужно, — регулярная аэробная активность.

Как артроз лишает подвижности

Коленный артроз (гонартроз) развивается постепенно. Хрящ, который защищает кости и обеспечивает мягкое скольжение в суставе, истончается. Возникают микротрещины, сустав теряет эластичность, появляется воспаление. Сначала боль беспокоит только при нагрузке, но со временем становится постоянной.
По данным врачей, признаки артроза коленей на рентгене обнаруживаются у трети людей старше 45 лет, и у половины из них болезнь сопровождается выраженными болями.

Что показало исследование

Учёные проанализировали результаты 217 клинических испытаний, охвативших более 15 тысяч участников за последние три десятилетия. Целью метаанализа было определить, какие упражнения эффективнее всего помогают восстановить функции колена при артрозе. Сравнивались разные виды физической активности — от йоги и растяжки до силовых тренировок.

Вывод оказался однозначным: аэробные упражнения дают наилучший результат. Ходьба, плавание и езда на велосипеде помогают уменьшить боль, укрепляют мышцы вокруг сустава и улучшают его подвижность. Эти занятия не требуют дорогостоящего оборудования и доступны людям любого возраста.

"Даже 20-30 минут быстрой ходьбы в день способны снизить боль и вернуть суставам гибкость", — отметили авторы исследования.

Сравнение форм физической активности

Тип тренировки Воздействие на суставы Риск травм Эффект при артрозе
Ходьба Мягкая нагрузка, естественное движение Минимальный Улучшает кровообращение и подвижность
Плавание Без нагрузки на сустав Низкий Укрепляет мышцы без боли
Велосипед / велотренажёр Умеренная нагрузка, контроль темпа Средний Повышает выносливость и эластичность суставов
Силовые упражнения Повышенная нагрузка Средний/высокий Требует контроля специалиста
Йога и растяжка Щадящие движения Минимальный Повышают гибкость, но не снижают боль напрямую

Как восстановить подвижность: советы шаг за шагом

  1. Начните с ходьбы. Даже короткие прогулки по 15-20 минут каждый день постепенно укрепят мышцы и уменьшат воспаление.

  2. Добавьте плавание. Вода снимает нагрузку с суставов, позволяя двигаться без боли. Оптимально — 2-3 раза в неделю.

  3. Используйте велотренажёр. Он помогает контролировать амплитуду движений и нагрузку. Начинайте с 10 минут в медленном темпе.

  4. Разогревайтесь. Перед занятием делайте лёгкую суставную гимнастику.

  5. Следите за питанием. Включите в рацион продукты, богатые коллагеном, омега-3 и витамином D — например, рыбу, желе, бульоны, яйца.

  6. Не забывайте о комфорте. Используйте удобную спортивную обувь с хорошей амортизацией и при необходимости — ортопедические стельки.

Ошибки, которых стоит избегать

Ошибка Последствие Альтернатива
Полный отказ от движения Ускоряет разрушение хряща Ежедневные лёгкие упражнения
Избыточные нагрузки Усиление боли и воспаления Плавание или ходьба в умеренном темпе
Игнорирование боли Риск хронического воспаления Снижение интенсивности и консультация врача
Применение согревающих мазей без диагноза Возможен отёк Использование холодных компрессов после нагрузки

А что если болит даже при ходьбе?

Если суставы реагируют на нагрузку болью, это не повод отказываться от движения. Замените прогулки плаванием или упражнениями в бассейне. В воде тело теряет вес, а суставы получают мягкую, физиологичную нагрузку. Альтернатива — велотренажёр: его можно регулировать по уровню сопротивления, подстраивая под самочувствие.

Некоторые физиотерапевты советуют также аквааэробику — она сочетает движение и массажное воздействие воды, улучшая кровоток в области колена.

Часто задаваемые вопросы

Какой спорт выбрать при артрозе коленей?
Лучше всего подойдут ходьба, плавание и велосипед. Эти виды активности равномерно нагружают сустав, не вызывая травм.

Сколько времени нужно тренироваться?
Достаточно 20-30 минут в день. Главное — регулярность. Пропуски сводят эффект к минимуму.

Можно ли делать силовые упражнения?
Можно, но только под контролем специалиста и без боли. Важно укреплять мышцы, а не перегружать сустав.

Помогают ли витамины и добавки?
Коллаген, витамин D и омега-3 поддерживают здоровье суставов, но не заменяют физическую активность.

Мифы и правда

  • Миф: при артрозе нужно больше отдыхать.
    Правда: без движения суставы теряют питание и разрушаются быстрее.

  • Миф: боль — сигнал остановиться навсегда.
    Правда: лёгкая боль допустима, главное — не перегружать.

  • Миф: лекарства решают всё.
    Правда: медикаменты снимают симптомы, но не восстанавливают хрящ без физических упражнений.

Интересные факты

  1. При ходьбе нагрузка на колено составляет примерно 1,5 веса тела, а при спуске по лестнице — до 3.

  2. Каждые дополнительные 5 кг веса увеличивают риск артроза коленей на 35 %.

  3. Люди, регулярно катающиеся на велосипеде, реже сталкиваются с операцией по замене коленного сустава.

Исторический контекст

Первые описания артроза встречаются ещё в трудах Гиппократа. Он советовал "умеренное движение и тепло" как способ облегчения боли. В XIX веке лечение заключалось в бальнеотерапии и покое, но с развитием физиотерапии акцент сместился на активное восстановление. Сегодня ортопеды во всём мире сходятся во мнении: движение — лучшее лекарство.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование показало, что бумеранги отражают историю и идентичность Австралии – Боб Маллинс сегодня в 9:45
Австралийский Wi-Fi каменного века: как аборигены изобрели обратную связь задолго до интернета

Древние бумеранги Австралии — это не просто оружие, а культурные артефакты, объединяющие инженерное мастерство и духовные традиции. Узнайте, что скрывает их изогнутая форма.

Читать полностью » В горах Перу обнаружен храм инков, усиливавший звук во время ритуалов – Стелла Нэйр сегодня в 8:45
Когда колонок не было — строили стены: инки придумали способ прокачать звук без электричества

Уникальное здание инков в Перу оказалось древним "рупором". Учёные выяснили, что "карпа уаси" использовалась для усиления звука во время ритуалов и битв.

Читать полностью » Астрономы с помощью телескопа Уэбба раскрыли бурное рождение древних галактик – Лола Данхайв сегодня в 7:45
Вселенная кипела, как котёл первозданного хаоса: телескоп Уэбба показал, как рождались первые галактики

Телескоп "Джеймса Уэбба" впервые показал, как выглядели ранние галактики — хаотичные, турбулентные и полные столкновений. Учёные раскрывают, как из этого хаоса родился порядок.

Читать полностью » Археологи нашли древнюю клинопись в Иерусалиме, подтвердившую связь с Ассирией – Аяла Сильберштейн сегодня в 6:45
Империя дышала в затылок Иудее: находка у Храмовой горы раскрыла опасную связь

В Иерусалиме нашли уникальный керамический фрагмент с клинописью возрастом 2700 лет. Он стал первым доказательством письменной связи Ассирии и Иудеи.

Читать полностью » Природные пожары помогают восстанавливаться лесам и увеличивают численность птиц после возгораний сегодня в 5:45
Сгорел дотла — и расцвёл: парадокс природы, который ломает привычные представления об огне

Учёные доказали, что лесные пожары не всегда губительны: в некоторых случаях они помогают птицам и восстанавливают природное равновесие.

Читать полностью » Радиотелескоп ASKAP зафиксировал газовый мост между галактиками NGC 4532 и DDO 137 сегодня в 4:46
Галактики на краю Вселенной связал мост, вдвое длиннее Млечного Пути

Астрономы обнаружили гигантский мост из водорода, соединяющий две далёкие карликовые галактики и простирающийся дальше Млечного Пути. Как он образовался?

Читать полностью » Исследователи XFEL зафиксировали образование 21-й формы льда в реальном времени сегодня в 3:26
Учёные создали лёд, который не тает при комнатной температуре: рождение XXI фазы

Учёные впервые создали лёд, который не тает при комнатной температуре. Эксперимент с алмазами и рентгеновским лазером XFEL раскрыл новые тайны воды.

Читать полностью » Потсдамский институт имени Лейбница сообщил о деформации гало тёмной материи сегодня в 2:33
Галактика рушит старые законы — тёмная материя приняла форму диска

Новое моделирование Млечного Пути переворачивает представления о тёмной материи: её форма оказалась не круглой, а сплющенной. Что это значит для науки?

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кожа китайской хохлатой может загореть летом и поменять оттенок
Садоводство
Борьба с проволочником требует известкования почвы, севооборота и биологических ловушек в течение сезона
Спорт и фитнес
Эффективная подготовка к марафону: рекомендации и ресурсы от Рената Шагабутдинова
Дом
Для чистки микрофибровых диванов подойдёт изопропиловый спирт или раствор кастильского мыла
Авто и мото
Зимняя эксплуатация ГБО снижает экономию на газе при коротких поездках
УрФО
Президент "СиндЕката" Андрей Семенов заявил о готовности побороться за 50% акций футбольного клуба "Урал"
Туризм
Район Курамаэ в Токио стал новым туристическим направлением для спокойного отдыха
Дом
Для чистки ламината достаточно слабого раствора уксуса и микрофибры — советуют специалисты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet