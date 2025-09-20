Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пилатес на подвесах
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:50

Полотно как невидимый тренер: перевороты становятся доступнее, страх уходит

Йога в гамаках снижает нагрузку на позвоночник и улучшает баланс — инструктор Татьяна Шеменёва

Йога в гамаках — это необычный способ заняться привычной практикой в "воздушном" формате. В отличие от классических занятий, здесь используется специальное полотно, закреплённое на потолке с помощью карабинов. Нижняя часть находится примерно в метре от пола, а рядом могут висеть стропы с рукоятками. За них удобно держаться во время выполнения асан и переворотов.

Это направление появилось сравнительно недавно. В начале 2000-х разные преподаватели практически одновременно стали экспериментировать с подвесным оборудованием. Так в 2005 году родилась унната-йога Мишель Дортиньяк, а через пару лет — воздушная йога Antigravity Кристофера Харрисона. Единой универсальной программы нет до сих пор: у каждого инструктора свой набор асан и последовательностей.

"Йога в гамаках объединяет в себе разные направления йоги, дополняет их и позволяет разнообразить обычную практику", — сказала сертифицированный инструктор хатха-йоги Татьяна Шеменёва.

Чем полезна йога в гамаках

Занятия в подвесном полотне развивают выносливость, повышают гибкость и тренируют чувство равновесия. Но это далеко не все плюсы.

Тренировка выносливости и расход калорий

Обычная йога не считается интенсивным способом сбросить вес, в отличие от бега или силовых программ. Однако воздушная йога даёт шанс прокачать выносливость тем, кто не любит кардио. По данным Американского совета по физическим упражнениям (ACE), во время 50-минутного занятия пульс поднимается до 126 ударов в минуту, а расход калорий составляет около 320. В ходе шестинедельного эксперимента женщины потеряли почти 7% жировой массы и уменьшили талию на 2 см.

Безопасная гибкость

Асаны в гамаке создают меньше нагрузки на тело, чем аналогичные позы на коврике. Полотно помогает расслабить мышцы и мягко увеличить амплитуду движений. Даже перевороты вниз головой становятся доступнее: нагрузка с позвоночника и шеи уходит, а риск травмы снижается.

Баланс и координация

Полотно постоянно раскачивается, поэтому тело учится удерживать равновесие в нестабильной среде. Это укрепляет мышцы-стабилизаторы, улучшает осанку и тренирует чувство равновесия.

Эффект релаксации

Плавные покачивания помогают отвлечься от повседневных забот и сосредоточиться на дыхании.

"Шавасана в гамаке — отдельное удовольствие. Создаётся ощущение колыбели, полотно обволакивает тело и убаюкивает", — добавила сертифицированный инструктор хатха-йоги Татьяна Шеменёва.

Кому лучше отказаться от занятий

Несмотря на безопасность, воздушная йога имеет ограничения. Врачебная консультация обязательна, если есть хронические заболевания. Противопоказаниями считаются:

  • острые патологии внутренних органов;
  • гипертония, обмороки, головокружения;
  • перенесённые черепно-мозговые травмы или серьёзные повреждения позвоночника;
  • болезни сердца и реабилитационный период после инфаркта или инсульта;
  • злокачественные новообразования;
  • инфекционные поражения суставов, паховые грыжи, глаукома;
  • беременность.

Кроме того, занятия могут быть психологически дискомфортны для тех, кто боится высоты или нестабильности.

Советы шаг за шагом

  1. Подберите студию, где есть направление "йога в гамаках".

  2. Наденьте удобную одежду: легинсы и майку без молний и застёжек.

  3. Снимите обувь: занятия проходят босиком или в носках.

  4. Приходите заранее, чтобы инструктор помог отрегулировать высоту полотна.

  5. Держите рядом коврик: часть поз выполняется на полу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пытаться освоить сложные асаны без подготовки.
    → Последствие: риск упасть и потянуть мышцы.
    → Альтернатива: начать с адаптированных поз под руководством инструктора.

  • Ошибка: выбирать слишком свободную одежду.
    → Последствие: полотно будет скользить, а движения — ограничиваться.
    → Альтернатива: спортивная форма по фигуре из эластичных тканей.

  • Ошибка: заниматься при недомогании.
    → Последствие: усиление симптомов и травмы.
    → Альтернатива: отложить тренировку и восстановиться.

А что если…

Если вы боитесь высоты или чувствуете нестабильность, не обязательно отказываться от практики. Начните с упражнений, где полотно используется как поддержка у пола. Со временем страх уйдёт, а уверенность возрастёт.

FAQ

Как выбрать гамак для дома?
Лучше приобретать специальные комплекты для йоги с сертифицированными карабинами и креплениями. Подойдут бренды, выпускающие фитнес-инвентарь.

Сколько стоит занятие в студии?
В среднем одно занятие стоит от 600 до 1200 рублей в зависимости от города и уровня клуба.

Что лучше: йога в гамаках или пилатес?
Это разные направления. Йога в гамаках развивает гибкость и баланс, пилатес акцентирован на укреплении мышц кора.

Мифы и правда

  • Миф: воздушная йога подходит только спортсменам.
  • Правда: гамак облегчает многие асаны, поэтому новички тоже могут заниматься.
  • Миф: гамак опасен и легко порвётся.
  • Правда: используется прочное полотно, рассчитанное на нагрузку до 300 кг.
  • Миф: от йоги в гамаках невозможно похудеть.
  • Правда: тренировки реально повышают расход калорий и выносливость.

Интересные факты

  1. В азиатских странах гамаки изначально применялись для отдыха и сна, а позже стали частью йога-практик.

  2. Некоторые студии проводят групповые занятия на свежем воздухе, подвешивая гамаки к деревьям.

  3. В Европе воздушная йога часто включается в СПА-программы для расслабления и антистресс-эффекта.

Исторический контекст

  • 2005 год — появление унната-йоги во Франции.

  • 2007 год — Кристофер Харрисон запускает Antigravity Yoga в США.

  • 2010-е годы — активное распространение направления в фитнес-центрах по всему миру.

Йога в гамаках постепенно превратилась из эксперимента в полноценную практику, которая сочетает физическую нагрузку, гибкость и психологическое расслабление.

