Полотно как невидимый тренер: перевороты становятся доступнее, страх уходит
Йога в гамаках — это необычный способ заняться привычной практикой в "воздушном" формате. В отличие от классических занятий, здесь используется специальное полотно, закреплённое на потолке с помощью карабинов. Нижняя часть находится примерно в метре от пола, а рядом могут висеть стропы с рукоятками. За них удобно держаться во время выполнения асан и переворотов.
Это направление появилось сравнительно недавно. В начале 2000-х разные преподаватели практически одновременно стали экспериментировать с подвесным оборудованием. Так в 2005 году родилась унната-йога Мишель Дортиньяк, а через пару лет — воздушная йога Antigravity Кристофера Харрисона. Единой универсальной программы нет до сих пор: у каждого инструктора свой набор асан и последовательностей.
"Йога в гамаках объединяет в себе разные направления йоги, дополняет их и позволяет разнообразить обычную практику", — сказала сертифицированный инструктор хатха-йоги Татьяна Шеменёва.
Чем полезна йога в гамаках
Занятия в подвесном полотне развивают выносливость, повышают гибкость и тренируют чувство равновесия. Но это далеко не все плюсы.
Тренировка выносливости и расход калорий
Обычная йога не считается интенсивным способом сбросить вес, в отличие от бега или силовых программ. Однако воздушная йога даёт шанс прокачать выносливость тем, кто не любит кардио. По данным Американского совета по физическим упражнениям (ACE), во время 50-минутного занятия пульс поднимается до 126 ударов в минуту, а расход калорий составляет около 320. В ходе шестинедельного эксперимента женщины потеряли почти 7% жировой массы и уменьшили талию на 2 см.
Безопасная гибкость
Асаны в гамаке создают меньше нагрузки на тело, чем аналогичные позы на коврике. Полотно помогает расслабить мышцы и мягко увеличить амплитуду движений. Даже перевороты вниз головой становятся доступнее: нагрузка с позвоночника и шеи уходит, а риск травмы снижается.
Баланс и координация
Полотно постоянно раскачивается, поэтому тело учится удерживать равновесие в нестабильной среде. Это укрепляет мышцы-стабилизаторы, улучшает осанку и тренирует чувство равновесия.
Эффект релаксации
Плавные покачивания помогают отвлечься от повседневных забот и сосредоточиться на дыхании.
"Шавасана в гамаке — отдельное удовольствие. Создаётся ощущение колыбели, полотно обволакивает тело и убаюкивает", — добавила сертифицированный инструктор хатха-йоги Татьяна Шеменёва.
Кому лучше отказаться от занятий
Несмотря на безопасность, воздушная йога имеет ограничения. Врачебная консультация обязательна, если есть хронические заболевания. Противопоказаниями считаются:
- острые патологии внутренних органов;
- гипертония, обмороки, головокружения;
- перенесённые черепно-мозговые травмы или серьёзные повреждения позвоночника;
- болезни сердца и реабилитационный период после инфаркта или инсульта;
- злокачественные новообразования;
- инфекционные поражения суставов, паховые грыжи, глаукома;
- беременность.
Кроме того, занятия могут быть психологически дискомфортны для тех, кто боится высоты или нестабильности.
Советы шаг за шагом
-
Подберите студию, где есть направление "йога в гамаках".
-
Наденьте удобную одежду: легинсы и майку без молний и застёжек.
-
Снимите обувь: занятия проходят босиком или в носках.
-
Приходите заранее, чтобы инструктор помог отрегулировать высоту полотна.
-
Держите рядом коврик: часть поз выполняется на полу.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: пытаться освоить сложные асаны без подготовки.
→ Последствие: риск упасть и потянуть мышцы.
→ Альтернатива: начать с адаптированных поз под руководством инструктора.
-
Ошибка: выбирать слишком свободную одежду.
→ Последствие: полотно будет скользить, а движения — ограничиваться.
→ Альтернатива: спортивная форма по фигуре из эластичных тканей.
-
Ошибка: заниматься при недомогании.
→ Последствие: усиление симптомов и травмы.
→ Альтернатива: отложить тренировку и восстановиться.
А что если…
Если вы боитесь высоты или чувствуете нестабильность, не обязательно отказываться от практики. Начните с упражнений, где полотно используется как поддержка у пола. Со временем страх уйдёт, а уверенность возрастёт.
FAQ
Как выбрать гамак для дома?
Лучше приобретать специальные комплекты для йоги с сертифицированными карабинами и креплениями. Подойдут бренды, выпускающие фитнес-инвентарь.
Сколько стоит занятие в студии?
В среднем одно занятие стоит от 600 до 1200 рублей в зависимости от города и уровня клуба.
Что лучше: йога в гамаках или пилатес?
Это разные направления. Йога в гамаках развивает гибкость и баланс, пилатес акцентирован на укреплении мышц кора.
Мифы и правда
- Миф: воздушная йога подходит только спортсменам.
- Правда: гамак облегчает многие асаны, поэтому новички тоже могут заниматься.
- Миф: гамак опасен и легко порвётся.
- Правда: используется прочное полотно, рассчитанное на нагрузку до 300 кг.
- Миф: от йоги в гамаках невозможно похудеть.
- Правда: тренировки реально повышают расход калорий и выносливость.
Интересные факты
-
В азиатских странах гамаки изначально применялись для отдыха и сна, а позже стали частью йога-практик.
-
Некоторые студии проводят групповые занятия на свежем воздухе, подвешивая гамаки к деревьям.
-
В Европе воздушная йога часто включается в СПА-программы для расслабления и антистресс-эффекта.
Исторический контекст
-
2005 год — появление унната-йоги во Франции.
-
2007 год — Кристофер Харрисон запускает Antigravity Yoga в США.
-
2010-е годы — активное распространение направления в фитнес-центрах по всему миру.
Йога в гамаках постепенно превратилась из эксперимента в полноценную практику, которая сочетает физическую нагрузку, гибкость и психологическое расслабление.
