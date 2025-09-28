Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 19:03

Пеноблок или газоблок: что лучше для строительства дома

Эксперты сравнили пенобетонные и газобетонные блоки по прочности и теплоизоляции

При строительстве частного дома важно правильно выбрать основной материал. Наибольшей популярностью пользуются пеноблоки и газоблоки - разновидности ячеистого бетона. Снаружи они похожи, но имеют принципиальные отличия в составе, технологии производства и эксплуатационных характеристиках. Разберёмся, чем они различаются, какие плюсы и минусы есть у каждого варианта, и какой блок лучше выбрать для строительства.

Пеноблок: особенности и свойства

Пеноблок - это ячеистый бетон, получаемый из смеси цемента, песка, воды и пенообразователя. В процессе образуются пузырьки воздуха, которые делают материал лёгким и тёплым.

Характеристики:

  • высокая прочность (подходит для несущих конструкций и перегородок);

  • хорошие теплоизоляционные свойства;

  • звукоизоляция выше среднего;

  • небольшой вес, удобство в перевозке и укладке;

  • низкое водопоглощение;

  • экологичность — в составе нет вредных добавок;

  • огнестойкость.

Недостатки:

  • значительная усадка (при нарушении технологии возможны трещины);

  • низкая морозостойкость;

  • часто встречаются кустарные блоки с нарушением рецептуры.

Газоблок: особенности и свойства

Газоблок получают из цемента, песка, извести, воды и алюминиевой пудры. При химической реакции выделяется водород, создающий равномерную пористую структуру. На заводе блоки обрабатываются в автоклаве при высокой температуре и давлении.

Характеристики:

  • высокая прочность и долговечность (до 100 лет службы);

  • низкая теплопроводность;

  • лёгкий вес и идеальная геометрия;

  • простая обработка (легко резать, сверлить, шлифовать);

  • скорость кладки выше за счёт больших и ровных блоков.

Недостатки:

  • высокая гигроскопичность, необходима качественная гидроизоляция;

  • ограничение по этажности (лучше использовать для малоэтажных зданий).

Виды блоков

Газоблоки:

  • конструкционные (D500-D700) — для несущих стен;

  • теплоизоляционные (D300-D400) — для утепления и внешних стен;

  • конструкционно-теплоизоляционные — универсальные;

  • специальные — огнестойкие, акустические, армированные.

Пеноблоки:

  • автоклавные — самые прочные, долговечные;

  • естественного твердения — более дешёвые, серого цвета;

  • пропаренные — быстро затвердевают, подходят для массового производства;

  • формованные и нарезные — отличаются методом изготовления.

Сравнение пеноблока и газоблока

Параметр Пеноблок Газоблок
Производство Заливка в формы, естественное твердение Автоклавная обработка
Геометрия Допустимы неровности Идеально ровные блоки
Прочность Средняя Выше (особенно автоклавные)
Теплоизоляция Хорошая Отличная
Водопоглощение Ниже Выше
Морозостойкость Ниже Выше
Цена Ниже Выше
Усадка Выше Ниже

Пеноблок и газоблок — оба рабочие и востребованные материалы; выбор зависит от целей, климата, бюджета и качества доступной продукции. Газоблок даёт лучшую геометрию и прогнозируемые характеристики при автоклавном производстве; пеноблок может быть экономичнее и вполне пригоден при соблюдении технологии. Главное — выбирать проверенного производителя, грамотно проектировать гидроизоляцию и фасад, и доверять монтаж профессионалам. Тогда любой из этих материалов обеспечит тёплый и надёжный дом.

