Пеноблок или газоблок: что лучше для строительства дома
При строительстве частного дома важно правильно выбрать основной материал. Наибольшей популярностью пользуются пеноблоки и газоблоки - разновидности ячеистого бетона. Снаружи они похожи, но имеют принципиальные отличия в составе, технологии производства и эксплуатационных характеристиках. Разберёмся, чем они различаются, какие плюсы и минусы есть у каждого варианта, и какой блок лучше выбрать для строительства.
Пеноблок: особенности и свойства
Пеноблок - это ячеистый бетон, получаемый из смеси цемента, песка, воды и пенообразователя. В процессе образуются пузырьки воздуха, которые делают материал лёгким и тёплым.
Характеристики:
-
высокая прочность (подходит для несущих конструкций и перегородок);
-
хорошие теплоизоляционные свойства;
-
звукоизоляция выше среднего;
-
небольшой вес, удобство в перевозке и укладке;
-
низкое водопоглощение;
-
экологичность — в составе нет вредных добавок;
-
огнестойкость.
Недостатки:
-
значительная усадка (при нарушении технологии возможны трещины);
-
низкая морозостойкость;
-
часто встречаются кустарные блоки с нарушением рецептуры.
Газоблок: особенности и свойства
Газоблок получают из цемента, песка, извести, воды и алюминиевой пудры. При химической реакции выделяется водород, создающий равномерную пористую структуру. На заводе блоки обрабатываются в автоклаве при высокой температуре и давлении.
Характеристики:
-
высокая прочность и долговечность (до 100 лет службы);
-
низкая теплопроводность;
-
лёгкий вес и идеальная геометрия;
-
простая обработка (легко резать, сверлить, шлифовать);
-
скорость кладки выше за счёт больших и ровных блоков.
Недостатки:
-
высокая гигроскопичность, необходима качественная гидроизоляция;
-
ограничение по этажности (лучше использовать для малоэтажных зданий).
Виды блоков
Газоблоки:
-
конструкционные (D500-D700) — для несущих стен;
-
теплоизоляционные (D300-D400) — для утепления и внешних стен;
-
конструкционно-теплоизоляционные — универсальные;
-
специальные — огнестойкие, акустические, армированные.
Пеноблоки:
-
автоклавные — самые прочные, долговечные;
-
естественного твердения — более дешёвые, серого цвета;
-
пропаренные — быстро затвердевают, подходят для массового производства;
-
формованные и нарезные — отличаются методом изготовления.
Сравнение пеноблока и газоблока
|Параметр
|Пеноблок
|Газоблок
|Производство
|Заливка в формы, естественное твердение
|Автоклавная обработка
|Геометрия
|Допустимы неровности
|Идеально ровные блоки
|Прочность
|Средняя
|Выше (особенно автоклавные)
|Теплоизоляция
|Хорошая
|Отличная
|Водопоглощение
|Ниже
|Выше
|Морозостойкость
|Ниже
|Выше
|Цена
|Ниже
|Выше
|Усадка
|Выше
|Ниже
Пеноблок и газоблок — оба рабочие и востребованные материалы; выбор зависит от целей, климата, бюджета и качества доступной продукции. Газоблок даёт лучшую геометрию и прогнозируемые характеристики при автоклавном производстве; пеноблок может быть экономичнее и вполне пригоден при соблюдении технологии. Главное — выбирать проверенного производителя, грамотно проектировать гидроизоляцию и фасад, и доверять монтаж профессионалам. Тогда любой из этих материалов обеспечит тёплый и надёжный дом.
