"Сооружения 310" будут ликвидированы Ангарским комбинатом "ТВЭЛ"

Проект ликвидации хранилища отходов сублиматного производства находится в стадии реализации. В 2021 году начались работы по созданию необходимой инфраструктуры, а в 2021-2022 годах были освобождены четыре из десяти сооружений, где хранились отходы.
Ангарский электролизный химический комбинат (АЭХК), входящий в состав АО "ТВЭЛ", планирует к 2027 году завершить проект ликвидации хранилища отходов сублиматного производства, известного как "сооружения 310". Об этом сообщил заместитель главного инженера и руководитель программы по выводу из эксплуатации АЭХК Глеб Шопен.
В апреле этого года был заключен государственный контракт на освобождение оставшихся шести сооружений в период с 2024 по 2026 годы. К 2027 году планируется завершить весь проект, включая рекультивацию территории.
В проекте участвуют как сотрудники комбината, так и субподрядчик - ФГУП "Радон", который специализируется на сборе, транспортировке и хранении радиоактивных отходов.
Кроме того, АЭХК заканчивает другой экологический проект - вывод из эксплуатации здания N802, которое связано со старой диффузионной технологией обогащения гексафторида урана. В этом году планируется завершить демонтаж сооружения, а в следующем году - рекультивационные мероприятия. Согласно госконтракту, работы должны быть завершены к 30 ноября 2025 года.
В отчете по экологической безопасности за 2023 год АЭХК сообщил, что в прошлом году специалисты комбината провели более 4 тысяч измерений, которые не выявили радиационного влияния на Ангарск. Доля комбината в общем объеме промышленных выбросов города составила не более 0,02%.
Хранилище отходов сублиматного производства было создано в 1961 году и функционировало до 2011 года. Отходы находятся в твердом агрегатном состоянии, среднее содержание урана не превышает 1% от всей массы. Сооружения представляют собой 10 подземных хранилищ общей площадью 1,248 га.
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