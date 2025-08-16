Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://web.archive.org/web/20161031124035/https://www.panoramio.com/photo/118012431 by Mehmet Cankaya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:28

Турция в сентябре: неделя на Эгейском побережье без спешки и толп

Почему в сентябре 2025 года отдых в эгейской Турции хорош как никогда

Сентябрь на Эгейском побережье Турции — это время, когда море всё ещё хранит тепло лета, а воздух уже наполнен лёгкой прохладой. Толпы туристов уезжают, цены на яхт-трипы снижаются, а атмосфера становится более размеренной и уютной.

Почему сентябрь — идеальное время

Вода остаётся комфортной для купания (около +25 °C), жара спадает, а солнце мягко подсвечивает белые фасады домов и бирюзовую гладь бухт. Рынки полны фруктов и специй, но уже нет летней давки. Для прогулок, экскурсий и морских путешествий — это идеальный баланс.

Маршрут на 3 дня

День 1. Бодрум

Утром — прогулка по гавани, кофе с видом на крепость Святого Петра.
Днём — морская прогулка по бухтам: прозрачная вода, тихие пляжи, возможность купаться прямо с лодки.
Вечером — ужин в рыбном ресторане на набережной.

День 2. Мармарис

Утро на яхте: заход в уединённые бухты, где можно встретить рассвет в тишине.
Днём — пляж Ичмелер, известный чистым песком и спокойным морем.
Закат — на одном из холмов с панорамным видом на город и залив.

День 3. Фетхие

Утро в старом городе с его узкими улочками и рынками специй.
Прогулка по набережной и посещение пляжа Олюдениз.
Вечером — свежие морепродукты в маленькой таверне в гавани.

Чем дополнить поездку

Яхтенные туры в сентябре дешевле, чем летом, и проходят в более спокойных условиях.
В это время года легко найти уютные отели у воды с доступными ценами.
Фотографии получаются особенно атмосферными благодаря мягкому свету.

Вкус и ритм бархатного сезона

Эгейская Турция в сентябре — это сочетание спокойствия, тёплого моря, вкусной еды и долгих вечеров на набережных. Это поездка, которая наполняет энергией, но при этом оставляет ощущение полного отдыха.

