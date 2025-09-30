Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:44

Европа была доступна древним людям: новый путь изменил всё, что мы знали о миграции

В Эгейском море обнаружен затопленный путь древних миграций

Археологи, работавшие на побережье Эгейского моря в Турции, сделали открытие, которое может изменить наше понимание ранних миграций человека. В районе Айвалыка, к западу страны, были найдены десятки каменных орудий, указывающих на существование ныне затопленного сухопутного моста, соединявшего Анатолию и Грецию во времена ледникового периода.

Это открытие позволяет предположить, что путь из Азии в Европу проходил не только через привычные северные маршруты через Балканы, но и через южные — по равнинам, которые сейчас скрыты под водой.

Ландшафт плейстоцена

Во время ледниковых периодов уровень мирового океана падал более чем на 100 метров, обнажая участки морского дна. Современные острова Лесбос, Лемнос и Гёкчеада тогда были частью единой суши, формируя так называемый Северо-Эгейский островной мост. В последнем ледниковом максимуме (26-19 тыс. лет назад) эта равнина достигла наибольших размеров, соединяя Турцию и Грецию.

"Наше открытие показало, что этот регион когда-то представлял собой жизненно важный сухопутный мост для перемещения людей в плейстоцене", — отметила руководитель исследования Гёкчин Карахан.

Каменные свидетельства

В ходе двухнедельной экспедиции в 2022 году команда археологов обнаружила 138 артефактов на площади около 200 км². Среди находок — ручные топоры и колуны эпохи нижнего палеолита, леваллуазские отщепы среднего палеолита, а также заготовки пластин верхнепалеолитического времени.

Эти находки демонстрируют, что регион был частью широких культурных и технологических традиций, объединявших Африку, Азию и Европу.

Таблица: ключевые находки Айвалыка

Эпоха Тип артефактов Значение
Нижний палеолит ручные топоры, колуны первые следы освоения территории
Средний палеолит леваллуазские отщепы связь с неандертальцами и Homo sapiens
Верхний и эпипалеолит пластины и пластинки продолжение использования маршрута до 10 тыс. лет назад

Советы шаг за шагом: как исследователи подтвердили гипотезу

  1. Провели систематическую разведку местности.

  2. Зафиксировали десять археологических памятников.

  3. Определили сырьё (кремень, халцедон, кварц).

  4. Сравнили технологии обработки камня с другими регионами.

  5. Выдвинули гипотезу о существовании сухопутного моста.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что ранние люди мигрировали только через северные сухопутные пути.

  • Последствие: упрощённая модель заселения Европы.

  • Альтернатива: учитывать южные морские и островные маршруты как равнозначные.

А что если…

А что если на дне Эгейского моря сохранились целые стоянки? Современные технологии подводной археологии в будущем могут подтвердить, что эти равнины были не только коридором миграции, но и местом временных поселений.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Подтверждает многообразие миграционных маршрутов Большая часть ландшафта скрыта под водой
Связывает Эгейский регион с глобальными культурными традициями Датировка артефактов требует уточнения
Доказательства присутствия разных видов гоминид Сложные условия исследований (болота, застройка)

FAQ

Что именно нашли археологи?
Ручные топоры, леваллуазские отщепы и пластины, охватывающие несколько палеолитических периодов.

Почему уровень моря тогда был ниже?
Вода была связана в ледниках, и море отступило на 100-120 метров.

Кто мог использовать этот путь?
И неандертальцы, и ранние Homo sapiens.

Мифы и правда

  • Миф: люди пришли в Европу только через Балканы.

  • Правда: южные маршруты через Эгейское море также играли важную роль.

  • Миф: острова Эгейского моря были всегда изолированы.

  • Правда: во времена ледникового периода они соединялись в единый массив суши.

3 интересных факта

  1. Ашельская стоянка Родафнидия на Лесбосе (470-160 тыс. лет назад) подтверждает заселение региона.

  2. Сырьё для орудий брали из местных источников высокого качества.

  3. Последствия исследований выходят за пределы Турции и касаются всей истории заселения Европы.

Исторический контекст

~470 тыс. лет назад — заселение острова Лесбос.

26-19 тыс. лет назад — последний ледниковый максимум, уровень моря -122 м.

2022 год — экспедиция в Айвалык, находка 138 артефактов.

XXI век — развитие подводной археологии, новые перспективы исследований.

В поселении Бобила-Мадурель найден артефакт возрастом 5000 лет сегодня в 23:02

Зуб бегемота рассказал тайну: как древние торговцы связали Европу и Африку

В Каталонии найден древнейший артефакт из бивня бегемота, доказавший существование дальних торговых связей Иберии с Восточным Средиземноморьем 5000 лет назад.

Читать полностью » В горах Герреро обнаружено древнее святилище сегодня в 22:56

Мексиканские жрецы оставили послание: археологи расшифровали символы древнего святилища

В горах Герреро археологи нашли святилище Пьедра-Летра, где восемь веков проводились обряды, связанные с солнцем, водой и плодородием.

Читать полностью » В могилах Кентербери нашли следы римской обуви сегодня в 22:29

В Англии нашли способ читать прошлое: как по гвоздям из могил восстановили моду римской эпохи

В Кентербери археологи с помощью рентгенографии восстановили рисунки и размеры римской обуви из гвоздей, сохранившихся в могилах.

Читать полностью » В Трое нашли золотую брошь, нефрит и бронзовую булавку сегодня в 21:50

Сокровища из глубины веков: в Трое нашли артефакты, которые никто не мог представить

В Трое нашли золотую брошь и редкий нефрит возрастом 4500 лет — находку уже называют одним из величайших открытий века.

Читать полностью » Эксперименты древних мастеров по плавке меди могли привести к изобретению железа сегодня в 21:23

3000 лет назад в Грузии произошло невероятное: обычные медники случайно изобрели железную эпоху

Новое исследование показало: изобретение железа стало результатом экспериментов медеплавильщиков, использовавших оксиды железа в бронзовом веке.

Читать полностью » Обнаружена древнейшая мастерская по изготовлению украшений из раковин сегодня в 20:43

Древние французы знали толк в красоте: археологи нашли мастерскую украшений возрастом 42 000 лет

В Сен-Сезере нашли древнейшую мастерскую по изготовлению украшений из ракушек — свидетельство культурного обмена между неандертальцами и Homo sapiens.

Читать полностью » В Саудовской Аравии раскопали поселение докерамического неолита сегодня в 20:16

11 000 лет назад в Аравии жили иначе: находки в Масьюне шокировали учёных

В Масьюне найдено древнейшее поселение Аравии, возрастом более 11 000 лет, что меняет представления о начале оседлой жизни в регионе.

Читать полностью » При строительных работах в Тиволи найдена древнеримская мозаика раннего периода империи сегодня в 19:37

Под землёй Тиволи нашли сокровище: древняя мозаика могла быть уничтожена, если бы не случайность

В Тиволи при прокладке кабеля обнаружили древнеримский мозаичный пол — случайная находка открыла новые страницы истории античного Тибура.

Читать полностью »

