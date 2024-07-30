Адвокат Рико Кригера, гражданина Германии, осужденного на смертную казнь в Белоруссии, выразил надежду на помилование своего клиента.

Адвокат Владимир Горбач поделился своими ожиданиями после встречи с президентом Александром Лукашенко, на которой обсуждалось дело Кригера и его прошение о помиловании.

Горбач отметил, что глава государства внимательно выслушал мнения всех участников беседы. Защитник рассчитывает на проявление гуманности со стороны президента при принятии решения. Адвокат подчеркнул, что окончательное решение находится в руках белорусского лидера, и все остальные заявления являются лишь домыслами.

Ранее Минский областной суд признал Кригера виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии, включая терроризм, наемничество и сотрудничество с иностранными спецслужбами. Немецкий гражданин не стал оспаривать приговор, который вступил в законную силу.

Заместитель начальника управления КГБ Белоруссии Александр Гриб, выступавший следователем по делу Кригера, заявил, что вина обвиняемого полностью доказана и не вызывает сомнений. Он отметил, что все обстоятельства дела были доложены президенту во время совещания.

Гриб также подчеркнул, что решение о помиловании теперь находится в компетенции главы государства, согласно действующему законодательству, поскольку Кригер подал соответствующее ходатайство на имя президента Белоруссии.

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