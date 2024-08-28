Telegram против Франции: адвокат Дурова назвал обвинения абсурдными

Адвокат основателя Telegram Павла Дурова, Давид-Оливье Камински, назвал нелепыми обвинения в адрес своего подзащитного в связи с преступлениями, совершенными с использованием мессенджера Telegram. Об этом сообщают французские средства массовой информации.
По словам адвоката, абсурдно предполагать, что глава компании, разработавшей платформу обмена сообщениями, может быть причастен к противоправным действиям, которые могли быть совершены с ее помощью.
Ранее Павел Дуров был освобожден из-под стражи после задержания в аэропорту Парижа. Сообщается, что ему было запрещено покидать Францию до решения суда. Задержание бизнесмена вызвало широкий общественный резонанс в разных странах.
В ответ на критику, президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что арест Дурова не был политически мотивирован и что судьи будут принимать решение по его делу в соответствии с законом.
Фото: commons.wikimedia.org (CC BY 2.0)
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