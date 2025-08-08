Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Sgt. Isabelle Dickey is licensed under Public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:12

Новая ракета США может менять боеприпасы прямо в бою — в чём подвох GMARS

GMARS заменит HIMARS: Пентагон усиливает мобильные ударные силы

В мире современных военных технологий ставка всё чаще делается на дальнобойность, точность и мобильность. Именно такую комбинацию продемонстрировала новая разработка американского оборонного гиганта Lockheed Martin — глобальная мобильная артиллерийская ракетная система GMARS, впервые испытавшая себя в боевых условиях на полигоне Уайт-Сэндс, Нью-Мексико.

Ударная сила нового поколения

GMARS — не просто ещё одна ракетная система. Её возможности значительно превосходят легендарную HIMARS. Она может нести вдвое больше боеприпасов, включая:

  • 2 тактических ракеты ATACMS,
  • 4 высокоточных ракеты PrSM,
  • 12 управляемых реактивных снарядов GMLRS (включая дальнобойные версии).

Это делает GMARS не только универсальной, но и крайне гибкой платформой. Она может запускать разные виды боеприпасов в зависимости от задачи, что критически важно в современных конфликтах, где обстановка меняется стремительно.

Точность на стратегической дистанции

Каждый тип снаряда в арсенале GMARS оснащён навигационными системами — от GPS до лазерного наведения. Это позволяет поражать цели с хирургической точностью:

  • ATACMS — до 300 км,
  • PrSM — до 480 км,
  • GMLRS — до 63 км (расширенная версия — до 143 км).

Американская армия делает ставку на такие высокоточные удары в рамках масштабной трансформации вооружённых сил. Как заявил министр обороны Пит Хегсет, к 2027 году армия должна быть оснащена ракетами, способными поражать цели как на земле, так и на море.

Прорыв в совместимости

GMARS создана на базе немецкой платформы HX от Rheinmetall. Это решение открывает новые горизонты для совместной работы с союзниками США. Lockheed Martin подчёркивает: новая система обеспечивает "улучшенную совместимость" между вооружениями союзных стран, особенно в Европе.

"Сейчас во многих странах, если одна страна покупает платформу, а другая — эту же платформу, они несовместимы из-за отсутствия общей операционной системы", — заявил командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью.

По его словам, на Западе хотят, чтобы это была единая система, в которой может участвовать любой человек, а также хочется иметь возможность забирать боеприпасы из любой страны и стрелять через неё.

Именно на это работает модульная архитектура GMARS — возможность адаптировать систему под конкретные задачи, условия, тип цели и даже особенности пользователя.

Контекст: конфликты как катализатор развития

Испытания GMARS проходят на фоне продолжающихся международных конфликтов — от Украины до Ближнего Востока. Эти войны наглядно показали: будущее за высокоточным и оперативным огнём. Именно поэтому американская армия одновременно продвигает и другие дальнобойные платформы, такие как HIMARS и Typhon (Mid-Range Capability).

В июне состоялись успешные испытания новой ракеты PrSM, способной работать как по наземным, так и по движущимся морским целям. Это ещё один шаг к созданию универсального оружия для боя в любой среде.

